Alle Campingbus-Neuheiten 2026: Modelle, Preise und Highlights

Die Campingbus-Modelle 2026 setzen neue Maßstäbe in dieser Camper-Klasse, sowohl in puncto Technik als auch bei der Ausstattung. Von den beliebten Allrad-Versionen, die für Abenteuer abseits befestigter Straßen zumindest teilweise geeignet sind, bis hin zu kompakten, aber raffinierten Fahrzeugen für den Städte- und Freizeitgebrauch – das Jahr 2026 bringt eine breite Auswahl für unterschiedlichste Bedürfnisse.

Hersteller wie Adria, Bürstner und Pössl haben ihre Modelle weiterentwickelt und bieten mehr Komfort, Flexibilität und Innovation als je zuvor. Die neuen Campingbusse zeichnen sich durch moderne Technologien, praktische Ausstattungen und oft auch sinkende Preise aus, was viele Camperinnen und Camper begeistern dürfte. Andere Hersteller bringen komplett neue Modelle und Baureihen auf den Markt, wie Corigon, Eifelland oder Marecamper.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die spannendsten Neuheiten des Jahres und stellen die wichtigsten Modelle vor, die in der kommenden Saison auf den Straßen unterwegs sein werden.

Adria Supertwin 4x4

In der Grundausstattung kostet der Papillon gerade mal 39.999 Euro.

Mit den Papillon-Campingbussen bietet Bürstner eine Modellreihe, die besonders durch den günstigen Einstiegspreis und praktische Ausstattungsmerkmale überzeugen will. Er soll der ideale Campingbus für Einsteiger werden.

Die Crosscamp ADVTR-Baureihe 2026 , früher bekannt als Crosscamp Flex und Full, bietet eine moderne Weiterentwicklung klassischer Kastenwagen mit durchdachten Ausstattungen, die sonst in teureren Fahrzeugklassen zu finden sind. Zur Auswahl stehen vier Grundrisse von 5,40 bis 6,40 Metern, die jeweils ein vollwertiges Festbad mit echten Türen, cleveren Stauraumlösungen und komfortablen Schlafmöglichkeiten bieten.

Mit der neuen Marke Corigon betritt Hymer wieder Einsteiger-Terrain. Der CV 60D zeigt, was die neue Marke im Bereich der Campingbusse bieten kann.

Der günstige Dethleffs Globetrail Active richtet sich an preisbewusste Camper, die es mit einem klassiker der etablierten Marke versuchen wollen. Drei verschiedene Grundrisse sorgen dafür, dass er sowohl Paare, Sportlich-Aktive als auch Familien anspricht. Für den günstigen Preis verzichtet Dethleffs bei den Active-Modellen auf einige Updates, die sie bei der 95-Jahre-Edition drauflegen.

Kompakt unterwegs, groß im Komfort: Der Dreamer D 43 Up kombiniert Van-Agilität mit Panoramablick.

Der Dreamer Select D 43 UP punktet mit einer besonders variablen Schlaflösung. Neu ist an dem Fahrzeug ein Panoramadach, das den Wohnraum mit Tageslicht flutet, die Lounge-ähnliche Dinette und ein verbessertes Bad mit Schwenkwand. Dank des Aufstelldachs mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen ist der Select D43 Up besonders für junge Familien oder Paare geeignet.