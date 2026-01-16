CMT 2026 | Premiere North Cape Adventure: Spanischer Allrad-Van bringt Strom ohne Ende

Ein Kastenwagen mit 300-Ah-Lithiumbatterie, Solarpower und Wechselrichter? Klar, das gibt’s. Aber serienmäßig? Mit Allradantrieb? Und unter 3,5 Tonnen? Eher selten.

Doch es kommt noch besser: Gebaut wird dieses Technikpaket nicht etwa in Deutschland, Österreich oder Italien. Sondern in Spanien – von einer Marke, die bisher kaum einer kannte. Willkommen bei North Cape.

Strom wie zu Hause – ohne Kabel Im Inneren des North Cape steckt Technik, die sonst nur bei autark aufgerüsteten Expeditionsmobilen zu finden ist. Nur dass hier alles schon ab Werk verbaut ist.

Zentrale Einheit: Eine 300-Ah-Lithiumbatterie. Geladen wird sie über eine 200-Watt-Solaranlage, ein 50A-Booster beim Fahren und – falls nötig – über Landstrom via 1600-Watt-Wechselrichter/Ladegerät-Kombi.

Alle Komponenten stammen vom Energiespezialisten Victron Energy: gut vernetzt, aufeinander abgestimmt und per App bedienbar.

Sophia Pfisterer Zugänglich und sicher verstaut: Die 300-Ah-Lithiumbatterie speist alle Verbraucher – selbst beim Freistehen.



Das bedeutet in der Praxis: Kaffeemaschine an? Kein Problem. Föhn, Laptop und Licht? Läuft – auch mitten in der norwegischen Wildnis. Oder eben in den spanischen Pyrenäen, vor denen das Fahrzeug entwickelt wurde.

Kompakt, clever – und überraschend variabel Der North Cape basiert auf dem MAN TGE mit 4×4-Antrieb und 8-Gang-Automatik. Die Außenlänge: 5,98 Meter. Das zulässige Gesamtgewicht: 3.500 Kilogramm. Erhältlich ist der Camper mit einer Motorisierung von 163 oder 177 PS.

Trotzdem bietet das Fahrzeug:

Vier eingetragene Schlafplätze

Hubbett und Aufstelldach

und Kompressorkühlschrank, Mikrowelle, UV-Wasseraufbereitung

Smart-Home-Steuerung mit Touch-Bedienpanel Insgesamt stehen vier Modelle zur Verfügung: Adventure XT 600, XH 600, XR t00 und XHT 600. Je nach Modell variiert das Dachkonzept. Es gibt Varianten mit seitlichen Pop-Outs, Hochdach oder – wie auf der CMT 2026 vorgestellt – mit klassischem Aufstelldach. Der Grundriss bleibt kompakt.

Sophia Pfisterer Hell, aufgeräumt, modern: Der Blick durch den North Cape zeigt das durchdachte Raumkonzept mit viel Technik im Hintergrund.



Mit: 1.100 kg Zuladung bleiben bei voller Beladung auch bei einer Besatzung von vier Personen genügend Zuladungsreserven.

North Cape: Neue Marke mit klarem Ziel Der Name North Cape klingt nach Skandinavien. Doch die Marke kommt aus Spanien. Genauer: Nördlich von Barcelona, in dem Ort Badalona. Dort entwickelt das Team von Nomade Nation seit 2020 Kastenwagen für die ganz große Tour. Aus diesem Hause stellte sich bereits 2025 auf dem Caravan Salon Düsseldorf der Nomade Nation S vor.

Zielgruppe von North Cape: Autark-Camper mit Anspruch. Technikfans, die es trotzdem kompakt mögen. Menschen, die am liebsten freistehen – und dafür nicht gleich einen Siebentonner möchten.

Preis, Vertrieb, Verfügbarkeit Der Einstiegspreis liegt bei 133.990 Euro, der Messepreis zur CMT 2026 bei 129.990 Euro. Dafür ist schon fast alles drin – inklusive Strompaket, Heizung, Küche und smarter Steuerung.

Der Vertrieb in Deutschland läuft über die WOF GmbH, die auch für Mooveo verantwortlich ist. Heißt: North Cape startet mit einer erprobten Händlerstruktur und einem vorhandenen Servicenetz.