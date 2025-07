VR Motorhomes PaddockBoss (2026): Campingbus als Fahrerlager dank Motorradgarage

Der Campingbus PaddockBoss von VR Motorhomes zeigt, dass Motorsport-Vans mehr können als nur transportieren. Die ausgebauten Busse der Kleinserie wenden sich an diejenigen, die Bike-Transport, Wohnkomfort und hochwertige Bordtechnik auf engstem Raum vereinen wollen.

Das Bett im PaddockBoss misst 175 cm in der Breite und bietet eine Liegefläche von bis zu 200 cm Länge – je nach Einbauvariante.

In der kompakten Küche des PaddockBoss trifft ein Induktionskochfeld auf ein modernes Spülbecken, beides wählbar in Größe und Design – ganz nach Nutzungsprofil. Ein 12V-Kühlschrank mit bis zu 90 Liter Volumen sorgt für autarke Versorgung, auch bei mehrtägigen Aufenthalten abseits des Stromnetzes.

Die Vans der Marke sollen ohne "Omis Kirschholzoptik" funktionieren - ein erster Blick in den Innenraum beweist das.

Für entspannte Abende soll die verstellbare Sitzbank mit Armlehnen und Seitenverschiebung sorgen, ob mit Freunden beim Essen oder als Ruheplatz nach dem Rennen. Die Sitzgruppe soll laut VR Motorhomes so viel Komfort bieten, wie sonst eher in Premiumlinern zu finden ist.

Bordtechnik-Highlights für Autarkie und Komfort

Beim Thema Wärme setzt VR auf ein starkes Doppel: Die Truma-Dieselheizung, steuerbar per App, liefert zuverlässig Heizleistung – optional ergänzt durch eine elektrische Fußbodenheizung, die kalten Füßen keine Chance lässt. Gesteuert wird das Ganze bequem via Bluetooth auf dem Handy via App – ideal um schon von unterwegs das Fahrzeug vorzuheizen oder im Bett liegend die Temperatur zu verändern.