5G‑Router & Raptorlack‑Chassis: Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail

Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail (2026)
Prall gefüllter Campingbus

CMT

Immer auf Empfang, auch in der Pampa. Das soll der neue Premium-Campingbus Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail können.

Veröffentlicht am 16.01.2026
Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail, Campingbus, Offroad
Foto: Hymer

Hymer erweitert die CrossTrail-Reihe um ein neues Modell auf Basis des Grand Canyon S 700. Die Edition setzt auf optische und funktionale Anpassungen für einen robusteren Auftritt – bei identischem Grundriss und technischer Plattform wie beim Serienfahrzeug.

Exterieur: Farbgebung und Schutzdetails im Gelände-Look

Der CrossTrail basiert auf dem bekannten Grand Canyon S 700, einem knapp sieben Meter langen Kastenwagen auf Mercedes-Sprinter-Basis. Ergänzt wird die Serienkonfiguration durch spezifische Offroad-Elemente: eine steingraue Lackierung, schwarze CrossTrail-Beklebung, 18-Zoll-Bereifung sowie ein mit Raptorlack geschützter Stoßfängerbereich. Diese optischen Veränderungen sollen das Editionsmodell von der Standardvariante abgrenzen.

Innenraum: Edition mit eigenständiger Polsterung

Im Innenraum kommt der CrossTrail mit einer speziellen Polsterung. Die neue Polsterlinie "Tallinn" mit Rautensteppung und orangefarbener Kontrastnaht gibt dem Editionsmodell einen ungewöhnlichen Look. Das Design ist an den Automobilbereich angelehnt, bleibt aber in seiner Anmutung sachlich. Der Aufbau und die Raumaufteilung entsprechen dem Serienmodell – inklusive Längsbetten im Heck, geräumigem Bad und Seitenküche.

Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail, Interieur
Lisa Geiger

Schickes Interieur im CrossTrail. Besonderheit sind die orangefarbenen Ziernähte.

Technik: Serienmäßiger 5G-Router als Alleinstellungsmerkmal

Ein technisches Unterscheidungsmerkmal ist der fest installierte 5G-Router, der im CrossTrail zum Serienumfang gehört. Damit adressiert Hymer gezielt Nutzergruppen, die auch unterwegs auf stabile Internetverbindungen angewiesen sind.

Dank Allradantrieb sieht der Grand Canyon nicht nur nach Offroad aus. Der Campingbus verspricht extraordinären Komfort für Fahrten an abgelegene Orte. Für diesen Luxus auf großem Sprinter rufen Hymer allerdings auch einen happigen Preis auf. 148.900 Euro kostet die Edition im Grundpreis. Das Messemodell kommt mit seiner Ausstattung auf stolze 161.768 Euro.

Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail, Interieur
Lisa Geiger

Im Bad gibt es viel Platz für Dusche, WC und Klappwaschbecken.

Bereits im Sommer 2025 hatte Hymer mit dem ML-T 580 CrossTrail ein ähnliches Konzept vorgestellt. Auch dieses Modell basiert auf einem bestehenden Fahrzeug – in diesem Fall dem teilintegrierten ML-T – und wurde für den Einsatz abseits befestigter Straßen optisch wie technisch angepasst. Dazu zählen unter anderem All-Terrain-Bereifung, ein Raptorlack-geschützter Unterbau sowie eine eigenständige Beklebung. Der neue S 700 CrossTrail folgt diesem Prinzip nun im Segment der Kastenwagen.

Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail: Daten und Preis

  • Länge/Breite/Höhe: 6,97/2,06/2,67 m
  • Personen: 2 (+2)
  • Zul. Gesamtgewicht: 4,1 t
  • Basis: Sprinter, 190 PS, Allradantrieb
  • Preis: ab 148.900 Euro

Fazit

