Pössl Summit 600 L (2026): Günstiger 6-Meter-Campingbus mit Längsbetten

Lange Zeit waren Campingbusse mit Querbett der Standard in der Sechs-Meter-Ducato-Klasse. Doch seit Kurzem laufen ihnen Längsbett-Grundrisse den Rang ab. Laut Pössl avancierte der Summit Shine 600 L rasch zum beliebtesten Modell der Baureihe. Deshalb legt der Branchenprimus jetzt nach und präsentiert mit dem Summit 600 L ein zweites Modell mit Längsbetten im 5,99 Meter langen Kastenwagen.

Im Summit 600 L erreicht das beifahrerseitige Bett eine Länge von zwei Metern. Es ist damit genauso lang wie in einem 636er-Modell der Marke. Das fahrerseitige Bett misst im Summit 600 L immerhin 1,80 Meter und damit zehn Zentimeter weniger als im längeren 636er- Summit. Dennoch: die übliche Paar-Besatzung sollte mit diesen Bettenmaßen gut klarkommen.

Die Einführung des neuen Summit 600 L nutzt Pössl, um das Interieur der gesamten Summit-Baureihe umfassend zu modernisieren. Das etwas altbackene Rosenholz-Dekor hat ausgedient, neue Möbelfronten und ein erweitertes Lichtdesign mit viel indirekter und dimmbarer Beleuchtung prägen die neuen Modelle. Dunkel abgesetzte Griffe an den Klappen der Oberschränke setzten Akzente. Vorhänge und Gardinen sind ebenfalls passé.

Vom höher positionierten Summit Shine unterscheidet sich der normale Summit weiterhin durch die etwas simplere Gestaltung – etwa ohne die in den Möbeln integrierten Lichtleisten des Shine. Statt des flexiblen Multiroofs kommt über dem Fahrerhaus ein gewöhnlicher, fest verbauter Dachstauschrank zum Einsatz.

Flexible Sitzgruppen

Unterschiede gibt es auch an der Sitzgruppe: der Summit kommt immer mit klassischer Zweiersitzbank. Beim Shine besteht hingegen die Option auf einen Einzelsitz, was den Mittelgang erheblich verbreitert. Ein zweiter Sitz lässt sich bei Bedarf einhängen. Mit Zweierbank plus Einhängesitz bietet der Shine sogar die Option auf insgesamt fünf Gurtplätze. Wer auf diese Flexibilität nicht verzichten möchte, muss auch künftig zum teureren Summit Shine greifen.