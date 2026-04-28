Mit dem Wohnmobil zu Europas Urwäldern: 8 einzigartige Ziele in der Wildnis

Beim Wort "Urwald" mag man zuerst an den gewaltigen Amazonas denken, doch auch hier in Europa gibt es einige kleine Naturschutzgebiete, die unberührte Wälder beherbergen. Diese Reservate können nicht mit der Größe und Wildheit der weltbekannten Urwälder mithalten, doch trotzdem finden sich hier gewaltige, jahrhundertealte Bäume, bedrohte Tierarten und einzigartige Landschaften. Im Białowieża National Park (Polen) zum Beispiel leben die letzten freien europäischen Bisons, im Havešová Naturreservat (Slowakei) wachsen die höchsten Buchen der Welt und im Muddus/Muttos Nationalpark (Schweden) ziehen große Rentierherden umher.

Sie wirken wie Zeitkapseln und schützen eine Art wilder Natur, wie sie in Europa aufgrund jahrhundertelanger Forstwirtschaft kaum mehr zu finden ist. Die Gebiete sind in der Regel anerkannte Teile des UNESCO-Weltnaturerbes, weshalb menschliches Eingreifen strengstens untersagt ist. Auf gerade so zugänglichen Pfaden und Wanderwegen, oft unter Begleitung erfahrener Guides, können Naturliebhaber*innen diese mystischen Wälder erkunden und die Pflanzen und Tierwelt hautnah erleben. Wir haben einige der letzten Urwälder Europas gesammelt und auch gleich nach passenden Campingplätzen in der Nähe gesucht.

Österreich: Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal

Hans Glader Der Rothwald gilt als letzter Urwaldrest der gesamten Alpenregion.



Den erhalt dieses Urwaldrests im Herzen von Österreich haben wir dem Bankier Albert von Rothschild zu verdanken, welcher den sogenannten "Rothwald" 1875 zu einem Naturschutzgebiet erklärte. Heute liegt dieser Wald im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal und beherbergt jahrhundertealte und bis zu 60 m hohe Bäume verschiedenster Arten. Wegen der besonderen Bedeutung des Gebiets als letzter Urwaldrest der Alpenregion können Besuchende nur während geführter Wanderungen in den Rothwald gelangen. Neben der Exkursion ("Wälder die Geschichte erzählen") starten vom Besucherzentrum Lunz am See und dem Parkplatz in Wildalpen viele weitere Führungen zu Vogel- und Wildtierbeobachtungen, Forschungsprojekten oder einer tausendjährigen Eibe.

Campingplatz-Tipp: Ötscherland Camping Caravaning in Lunz am See

3293 Lunz am See(AT) Ötscherland Camping Caravaning 1 Bewertung 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Deutschland: Insel Vilm bei Rügen

Tourismuszentrale Rügen Aus den Zeiten als Urlaubsinsel sind auf Vilm noch einige Fereinhäuser zu finden.



Ein Urwald auf einer Ostseeinsel? Das gibt`s und zwar auf der nur 94 ha großen Insel Vilm direkt vor Rügen. Offiziell gibt es hier seit 1812 kein menschliches Eingreifen in den Wald mehr, doch das Alter der Bäume reicht sogar teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurück. Klippen, Strände und die über 21 uralten Baumarten verbinden sich hier zu einem Naturspektakel, das auf verschiedenen Pfaden erkundet werden kann. Mit einem Alter von ca. 500 Jahren gehört dieser diverse und auch von vielen Vogelarten, Füchsen und Rehen belebte Wald zu einem der ältesten Deutschlands.

Zu DDR-Zeiten diente die Insel als Urlaubsort für hohe Parteimitglieder und war zeitweise aus Sicherheitsgründen von offiziellen Karten verschwunden. Aufgrund der einmaligen, unberührten Natur dürfen Besucherinnen und Besucher nur in Begleitung von Guides auf die Insel. Jeden Tag fahren von Lauterbach aus zwei Fähren mit maximal 30 Plätzen zu diesem wenig bekannten Naturparadies.

Stellplatz-Tipp: Stellplatz Lauterbach

18581 Putbus (D) Stellplatz Lauterbach 60 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Schweden: Muddus/Muttos Nationalpark

Kouta Räsänen Schluchten, Moore, Wälder, Berge und Wasserfälle: die Landschaft des Muddos Nationalparks ist äußerst divers.



Der Muddos/Muttos-Nationalpark ist mit einer Fläche von ca. 500 km² der größte seiner Art in Schweden. Ganz im Norden gelegen, beheimatet er Rentiere, Bären, zahlreiche Vogelarten und das indigene Volk der Samen. Zur einen Hälfte ist er von einem Urwald aus bis zu 700 Jahre alten Kiefern, zur anderen von Seen, Flüssen und bis zu 100 m tiefen Schluchten bedeckt. In den Monaten von Juli bis September ist der Park dank der sehr vielfältigen Landschaft ein Wanderparadies und mit etwas Glück findet man an den uralten Bäumen Wegmarkierungen der Einheimischen, die sich in dieser Zeit um ihre Rentierherden kümmern. Ein besonderes Ziel ist der etwa 42 m hohe Muddus-Wasserfall.

Campingplatz-Tipp: Gällivare Camping

982 39 Gällivare(SE) Gällivare Camping 2 Bewertungen 28,26 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Montenegro: Nationalpark Biogradska gora

Nationale Tourismusorganisation von Montenegro Das türkisblaue Wasser in den Bergseen Montenegros lädt zum Schwimmen ein.



Unser nächstes Ziel liegt im weniger bekannten Urlaubsland Montenegro, auf etwa 1.500 m Höhe: das Urwaldreservat im Nationalpark Biogradska. Bis zu 40 m hohe Bäume, die mehrere Jahrhunderte alt sind, beherbergt das 1600 ha große Gebiet. Als Startpunkt für Wanderungen dient der wunderschöne Biograd-See, an dem es auch einige Restaurants und Wanderhütten, in denen das Personal traditionell montenegrinische Speisen gibt. Für Reisende mit dem Wohnmobil sind außerdem die vier offiziellen Panoramarouten eine einzigartige Möglichkeit das Land zu erkunden. Die "Route 1: Krone von Montenegro" führt unter anderem durch den Nationalpark Biogradska.

Campingplatz-Tipp: Camp Scepanovic in Mojkovac

84 205 Mojkovac(ME) Camp Scepanovic 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Oder Camping Biogradsko Jezero direkt am Nationalpark.

Polen: Białowieża National Park

Polish Tourism Organization Bisons in Europa? Ja, in Polen gibt es tatsächlich noch über 900 von ihnen.



Polens wohl bekanntester Nationalpark verdankt seine unberührte Natur der früheren Rolle als königliches Jagdgebiet. Er beherbergt heute mächtige Eichen und zahlreiche Tierarten wie Luchse, Wölfe, Elche und Schwarzstörche. 47 Quadratkilometer des insgesamt 620 km² großen Gebietes stehen unter besonders strengem Schutz, werden nur berührt um Wanderwege manuell freizuräumen und können von Touristen lediglich während geführter Touren betreten werden. Diese können in den lokalen Tourismusbüros gebucht werden. Ein absolutes Highlight des Parks ist die Population von etwa 900 europäischen Bisons, die hier nach einer fast vollkommenen Ausrottung wieder eine Heimat gefunden haben. Auf den öffentlich zugänglichen Wanderwegen können Besuchende mit etwas Glück einige dieser majestätischen Tiere beobachten.

Mehrere Camping- und Stellplätze direkt in Białowieża.

Tschechien: Kubany Urwald im Böhmerwald

David Dave / 500px via GettyImages Der Böhmerwald ist beliebtes Ziel für Wanderungen.



Das etwa 666 ha große Naturreservat im Süden der Tschechischen Republik haben wir einem verheerenden Sturm im Jahre 1724 zu verdanken, der viele Bäume umriss und dadurch den Wald lange ungeeignet für die Forstwirtschaft machte. In diesem Gebiet finden sich heute Fichten, Tannen und Buchen die bis zu 400 Jahre alt sind und damit zu den ältesten Europas gehören. Direkt am Reservat, das übrigens eingezäunt ist und nur von außen auf einem Naturlehrpfad bewundert werden kann, liegt auch der 1362 m hohe Berg Boubin. Auf seinem Gipfel finden Wandernde einen 21 m hohen Aussichtsturm, von dem man bei gutem Wetter sogar bis zu den Alpen schauen kann.

Campingplatz-Tipp: Kemp TJ Vltava in Horní Vltavice

384 91 Horní Vltavice(CZ) Kemp TJ Vltava 10,31 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Slowakei: Havešová Naturreservat

Slovakia.Travel/SACR Ausblick über die Landschaft des Poloniny Nationalparks.



Dieser kleine Teil des Poloniny-Nationalparks liegt in den Karpaten, ganz im Osten der Slowakei und beherbergt die höchsten Buchen der Welt. Dank der, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Urwäldern, niedrigen Lage, können hier nämlich auch Laubbäume gedeihen und eine Höhe von fast 60 m erreichen. Das ca. 171 ha große UNESCO-Weltnaturerbe kann auf Wanderwegen und Pfaden erkundet werden.

Spanien: Nationalpark Garajonay auf La Gomera

Parque Nacional de Garajonay Die geheimnisvollen Lorbeerwälder auf Gomera ziehen Besucherinnen und Besucher sofort in ihren Bann.



Von allen Urwäldern, die in einem europäischen Staat liegen, vermittelt der Lorbeerwald auf der Insel La Gomera im kanarischen Archipel das meiste "Dschungel-Feeling". Der sogenannte El Credo liegt mitten im etwa 4.000 ha großen Nationalpark Garajonay und erhält seine einzigartige Atmosphäre durch die zerklüftete Insellandschaft, kleine Bäche und natürlich die seit Jahrhunderten nicht veränderte Vegetation. Neben den immergrünen Lorbeerbäumen gibt es hier auch noch 11 weitere Baumarten und durch das einzigartige Mikroklima zahlreiche endemische Pflanzenarten. Der Nationalpark kann auf öffentlich zugänglichen Wanderwegen durchquert werden, es empfiehlt sich ein Besuch des Informationszentrums Juego de Bolas. Um La Gomera mit dem Wohnmobil zu erreichen, kann eine Fähre vom Festland (Huelva, Cádiz) nach Teneriffa, und anschließend von Los Cristianos nach San Sebastián de la Gomera genommen werden.

Einziger Campingplatz: Camping La Vista, aber Übernachtungen im Reisemobil sind auch auf Parkplätzen erlaubt.

Alles Wichtige zum Campingurlaub auf den Kanarischen Inseln lesen Sie hier: