Schön und günstig: Der neue Flowcamper Moritz mit Manufakturausbau auf der CMT 2026

Nachhaltigkeit muss nicht kompliziert sein – das zeigt der Flowcamper Moritz auf der CMT 2026. Mit umweltfreundlichen Materialien und einer modularen Bauweise sorgt der neue Kastenwagen für einen verantwortungsbewussten Einstieg in die Welt des Campings.

Alltagstauglicher Einstieg in die Flowcamper-Welt Mit einem Preis unter 100.000 Euro richtet sich der Moritz an Kunden, die auf der Suche nach einem alltagstauglichen Manufaktur-Campervan zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Das Modell stellt damit eine Alternative zum Sprinter-Kastenwagen Flowcamper Max dar. Deutlich günstiger als sein großer Bruder kommt der Moritz auf dem 6-Meter-Ducato oder Citroën Jumper.

Smarte Bedienung und ergonomische Küche Eine besonders auffällige Neuerung am Moritz ist das Camper-Jarvis-Ökosystem, das mit der zentralen Steuerungseinheit SmartKnob eine benutzerfreundliche Bedienung des Fahrzeugs ermöglicht. Die Steuerung ist so konzipiert, dass sie intuitiv und unkompliziert im täglichen Gebrauch funktionieren soll.

Wohn- und Schlafbereich flexibel nutzen

Andreas Becker In der Küche befindet sich das einzige Waschbecken, das zum Spülen, Zähneputzen und Gesichtwaschen herhalten muss.

Das ErgoT-Konzept in der Küche sorgt für eine ergonomische Gestaltung. Die Arbeitsfläche ist leicht erhöht, Kocher und Spüle sind tiefer positioniert, um eine komfortablere Nutzung zu gewährleisten. Der Dometic-Kühlschrank rundet das Küchenkonzept ab und trägt durch den beidseitigen Anschlag zur praktischen Nutzung des Fahrzeugs bei.

Im Heck ist ein hochklappbares Querbett untergebracht, während vorn die 2er-Sitzbank zusammen mit den drehbaren Fahrerhaussitzen einen flexiblen Ess- und Sitzbereich bildet.

Nachhaltige Technik und bewährte Ausstattung Auch beim Moritz setzt Flowcamper auf bewährte Ausstattungsmerkmale, die bereits in anderen Modellen des Herstellers zu finden sind. So bleibt das Flow-Bad mit seiner Kombination aus Schiebe- und Klapptüren sowie der robusten Aluminium-Duschwanne erhalten.

Andreas Becker Die Komposttoilette von Cuddy ist platzsparend, mobil, geruchsarm und vor allem eins: umweltfreundlich.

Eine weitere Neuerung im Moritz ist die Cuddy-Kompost-Toilette, die auf natürliche und umweltfreundliche Weise Abfälle verarbeitet, ohne auf Chemikalien oder Wasser angewiesen zu sein – eine praktische Lösung für nachhaltiges oder autarkes Camping.

Gleich zwei kompakte Autoterm-2D-Diesel-Luftheizungen gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Fahrzeug, während die Fußbodenheizung in der Dinette für behagliche Wärme an den Füßen sorgt. Die gute Isolierung hält die Wärme auch bei kaltem Wetter zuverlässig im Fahrzeug. Optional steht ein Warmwasserboiler mit 6 Litern Kapazität zur Auswahl.

Praktische Details und optionale Extras

Andreas Becker Der Wassertank fasst 50 Liter und ist entnehmbar und lässt sich rollen. Praktisch, wenn Wasserquellen unterwegs nicht direkt anfahrbar sind.

Der Moritz bietet eine Reihe von durchdachten Details, die den Alltag als Vanlife-Camper vereinfachen. Dazu gehört der 50-Liter-Frischwassertank, der herausnehmbar und rollbar ist. Das Wassersystem ist mit einer Druckpumpe ausgestattet, die eine bequemere Wasserversorgung im Fahrzeug gewährleistet. Zudem ist der Moritz mit drei HPK Dachluken ausgestattet, die für eine gute Belüftung sorgen und mit Verdunklung sowie Mückenschutz ausgestattet sind.

Andreas Becker Mit verschiedenen Paketoptionen lässt sich der Flowcamper Moritz optisch wie innerlich aufrüsten.

Die Ausstattung des Moritz ist bewusst auf das Wesentliche reduziert, bietet aber dennoch eine hohe Funktionalität. Kunden haben die Wahl zwischen einem Autark-Paket und einem Style-Paket. Das Autark-Paket umfasst einen zweiten 50-Liter-Frischwassertank, ein Solarpanel, Lithium-Batterien und einen Inverter. Das Style-Paket bietet 18-Zoll-Alufelgen, Kotflügelverbreiterungen und eine professionelle Folierung.