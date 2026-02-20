Rapido Frühjahrsmodell 2026: Einzelbetten, separate Dusche & Lounge auf 6,99 m!

Kompakte, schmale Teilintegrierte gelten als pragmatische Allrounder – selten jedoch als Raumwunder. Mit dem C66 Optimum Line der Spring-Serie 2026 versucht Rapido, genau diese Auffassung zu korrigieren. Die Frage ist: Wie viel Komfort passt realistisch auf 6,99 Meter?

Kompakte Maße, klarer Anspruch Mit 6,99 Metern Länge, einer schmalen Aufbreite von 2,17 Metern und 2,79 Metern Höhe bleibt der C66 im Bereich klassischer, gut manövrierbarer Teilintegrierter. Das ist ein Format, das sowohl auf Stellplätzen als auch im urbanen Umfeld Vorteile bietet. Gleichzeitig positioniert der Hersteller das Frühlings-Modell als ungewöhnlich gut ausgestattete Optimum Line – eine Kombination, die in dieser Fahrzeugklasse nicht selbstverständlich ist.

Optisch setzt das Fahrzeug auf eine zurückhaltend-elegante Linie. Das Fahrerhaus in Iron Grey wirkt modern, ohne plakativ zu sein. Im Innenraum dominiert das neue Aurora-Möbeldekor in hellem Holzton, ergänzt durch das Skyview-Panoramadach. Das Resultat ist ein heller, sachlicher Wohnraum mit zeitgemäßer, gefälliger Anmutung.

Raumkonzept: Seltene Kombination in dieser Klasse

Rapiod Geräumige Einzelbetten im Heck des neuen Rapido-Modells.

Rapido beschreibt den C66 als einzigen kompakten Teilintegrierten mit dieser spezifischen Kombination aus:

Einzelbetten im Heck

Face-to-Face-Sitzgruppe

Separater Dusche Tatsächlich ist insbesondere das wagenbreite Raumbad mit speparater Dusche im Sub-7-Meter-Segment keine Selbstverständlichkeit. In vielen Wettbewerbsmodellen müssen Bad und Duschbereich kombiniert werden. Hier sorgt die Trennung für mehr Sanitärkomfort und einen unkomplizierteren Campingalltag, vor allem auf längeren Reisen oder bei zwei Personen mit unterschiedlichen Routinen.

Die einander gegenüberliegenden Sitzbänke im Wohnraum schaffen ein großzügiges Raumgefühl und entsprechen einem Trend, der aus breiteren Teilintegrierten bekannt ist. Für Paare oder kleine Reisegruppen ist das ein funktionaler Mehrwert gegenüber einer kleineren Halbdinette, auch weil man nicht zwangsläufig die Vordersitze drehen muss, um die Sitzgruppe zu nutzen. Außerdem entsteht hier bei Bedarf ein dritter Schlafplatz.

Rapiod Kompakte Kücheninsel mit jeder Menge Stauraum, Herd und Spüle. Der große Kühlschrank liegt gegenüber.

Die kompakte Kücheninsel des Rapido C66 Optimum Line wurde vollständig neu gestaltet. Trotz der begrenzten Arbeitsfläche ist sie funktional ausgestattet: mit einem Waschbecken, einem Zwei-Flammen-Gaskocher, praktischen Schubladen und Hängeschränken. Gegenüber befindet sich ein frei stehender, großzügiger 150-L-Kühlschrank – alles, was eine moderne Küche benötigt.

Autarkie: technisch solide aufgestellt Ein triftiges Argument für den C66 ist die serienmäßige Autarkieausstattung:

150 Ah Lithium-Batterie

150 W Solarpanel

149-Liter-Kompressorkühlschrank

2.000-Watt-Wechselrichter Diese Kombination erlaubt längere Standzeiten ohne Landstrom – vorausgesetzt, Verbrauchsverhalten und Witterungsbedingungen spielen mit. Besonders der Lithium-Akku hebt das Modell aus dem Basissegment heraus, da Kapazitäten von über 100 Ah häufig immer noch optional oder höherpreisigen Baureihen vorbehalten sind.

Auch der Wechselrichter erweitert die Nutzungsmöglichkeiten deutlich: Kleinere Haushaltsgeräte lassen sich damit beim Camping ohne Landstrom betreiben. In Verbindung mit der Dieselheizung entsteht ein insgesamt gasunabhängiges Komfortniveau, das zum aktuellen Trend in der Branche passt. So werden die Gasvorräte nur zum Kochen angetastet.

Fahrkomfort und Ausstattungspakete

Rapiod Modernes Fahrerhaus mit stilvoll gestickten Akzenten auf den Sitzüberzügen.

Ein Automatikgetriebe gehört zur Ausstattung, was den C66 beim Fahren spürbar komfortabler macht – insbesondere im Stop-and-Go-Verkehr oder auf längeren Autobahnetappen. Das DAB-Multimediasystem von Pioneer mit 9-Zoll-Bildschirm integriert Navigation und Entertainment zeitgemäß.

Das sogenannte Smart Pack ergänzt unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (inklusive leicht erhöhter Fahrzeughöhe), Komfortelemente im Cockpit und eine Lenkradbedienung für das Audiosystem. Solche Details verändern nicht das Grundkonzept, steigern aber den wahrgenommenen Qualitäts- und Komforteindruck.

Stauraum und Nutzwert

Rapiod Energieautarkie und ausreichend Stauraum stehen bei modernen Campern und Camperinnen ganz oben auf der Liste.

Mit einer aufbaubreiten Fahrradgarage von 100 x 120 cm bietet der C66 ein praxisnah dimensioniertes Heckabteil. Für Campingmöbel, Outdoor-Equipment oder Sportausrüstung ist ausreichend Platz vorhanden.

Eine werksseitig montierte Außenmarkise gehört ebenfalls zur Ausstattung – sinnvoll, da sie den Lebensraum beim Campen deutlich erweitert, aber sonst oft aufpreispflichtig.

Einordnung im Marktumfeld Im Segment der kompakten Teilintegrierten ist der Wettbewerb dicht. Viele Modelle bieten Einzelbetten oder Face-to-Face-Sitzgruppen – beides zusammen mit separater Dusche auf unter sieben Metern ist jedoch tatsächlich seltener anzutreffen.

Der C66 Optimum Line richtet sich klar an Paare, die Wert auf Komfort und Autarkie legen, ohne in größere Fahrzeugdimensionen wechseln zu wollen.

Preis und Verfügbarkeit

Rapiod Kompakter Teilintegrierter unter 6,99 m.

Zum Preis gibt es noch keine offizielle Angabe vom Hersteller. Das erste Händlerangebot (RMC Reisemobil Center) legt jedoch nahe, dass der Basispreis für den Rapido C66 Optimum Line (Frühjahrssonderserie) bei ca. 106.570 Euro liegt, im ausgestellten Fahrzeug mit zusätzlicher Ausstattung bei rund 113.065 Euro (inkl. Auslieferung etc.).