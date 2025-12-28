Rhön Camp The Seeker mit 4x4 und Wohnzimmer-Feeling

The Seeker, den Suchenden, nennt Rhön Camp seinen neuesten Campingbusausbau. Die Basis bildet ein sieben Meter langer Mercedes-Benz Sprinter mit 190 PS (140 kW) und optionalem 4Matic-Allradantrieb. Damit setzt der hessische Hersteller seinen in den vergangenen Jahren konsequent verfolgten Fokus auf Offroad-Camper fort, insbesondere im Segment der Campingbusse.

Zur CMT 2026 kündigt Rhön Camp gleich zwei Premieren an: Neben dem The Seeker feiert die neue Marke Freescape mit dem New Ultimate ihr Debüt. Darüber hinaus wird auch das bestehende Portfolio umfassend technisch und konzeptionell überarbeitet – ein klares Signal für den strategischen Ausbau des Offroad- und Expeditionssegments.

Campingbus für digitale Nomaden und Abenteurer Der The Seeker richtet sich an Reisende, die ihre Freiheit bevorzugt abseits befestigter Straßen suchen – ob als digitale Nomaden oder als abenteuerorientierte Langzeitreisende. Mit versenkbarem TV, integriertem Soundsystem und 5G-WLAN-Router ist der Ausbau sowohl "ready to work" als auch "ready to chill" und erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen Arbeits- und Freizeitmodus.

Fokus auf Wohnraum, statt Stauraum

Rhön Camp Der versenkbare Fernseher in dem Sideboard erzeugt Wohnzimmer-Feeling, kann aber auch zum Arbeiten genutzt werden.

Der Grundriss verabschiedet sich bewusst von klassischen Campingbus-Konventionen wie festem Heckbett und Kombibad. The Seeker geht einen eigenständigen Weg: Herzstück des Innenraums ist ein seitlich angeordnetes, ausziehbares Loungesofa mit Schlaffunktion. Es dominiert den Wohnraum und nutzt als Schlafplatz nahezu die gesamte Fahrzeugbreite. Gegenüber erstreckt sich eine halbhohe Möbelzeile bis in den Eingangsbereich hinein. In ihr ist ein versenkbarer Fernseher integriert – ein Detail, das dem Innenraum klaren Wohnzimmercharakter verleiht.

In der Nacht verwandelt sich das Sofa in ein komfortables Längsdoppelbett mit rund zwei Metern Länge und 1,50 Metern Breite. Die Rückenlehne der Sitzbank fungiert dabei platzsparend als Matratzenerweiterung und unterstreicht den modularen Ansatz des Konzepts.

Kompakte Küche im Campingbus

Rhön Camp Hier muss man sich entscheiden: Waschbecken oder Arbeitsfläche.

Der Küchenblock ist – untypisch für Campingbusse – nicht im Eingangsbereich, sondern direkt hinter dem Fahrersitz positioniert. Er fällt bewusst kompakt aus und bietet ein zweiflammiges Induktionskochfeld sowie ein Waschbecken mit Abdeckung. Entsprechend begrenzt ist die Arbeitsfläche. Ein kleiner, auf einem Schwenkarm montierter Tisch übernimmt flexibel die Funktion des Essplatzes. Drei groß dimensionierte Schubladen, ein halbhoher 70-Liter-Kompressorkühlschrank sowie zusätzliche Hängeschränke sorgen dennoch für ausreichenden Stauraum.

Heckbad mit cleverem Detail

Rhön Camp Die Toilette im kompakten Heckbad, kann in der Wand verschwinden. Auch das Waschbecken ist klapbar.

Das Bad befindet sich im Heck, nimmt jedoch nicht die volle Fahrzeugbreite ein. Trotz seiner kompakten Abmessungen überzeugt es mit einem pfiffigen Detail: einer verschiebbaren Toilette, die beim Duschen spürbar mehr Beinfreiheit schafft. Auch das klappbare Waschbecken trägt zur verbesserten Bewegungsfreiheit bei.

Als Toilette kommt eine Trelino Origin L Trockentrenntoilette auf Auszug zum Einsatz – eine autarke und wartungsarme Lösung, die den Offroad- und Nachhaltigkeitsanspruch des Konzepts unterstreicht.

Stauraum im Offroad-Campingbus Dieses platzsparende Badkonzept ermöglicht einen großzügig nutzbaren Stauraum im Heck. Zwar entfallen die klassischen Durchlademöglichkeiten eines Heckbetts, dennoch finden Campingstühle, Tisch sowie bis zu sechs Euroboxen Platz – entsprechende Schienen sind bereits vorgesehen. Ein Airlineschienensystem und zwei feste Schubkästen sorgen für Ordnung und sichere Fixierung.

EcoFlow Power Kit serienmäßig

Rhön Camp Moderne Technik, aufgeräumter Look und ein Layout mit Wohnzimmer-Feeling.

Bei der Bordtechnik setzt Rhön Camp auf ein leistungsstarkes und zeitgemäßes Energiemanagement. Serienmäßig verbaut ist ein EcoFlow Power Kit mit einer Wechselrichterleistung von 3.600 Watt, das energieintensive Verbraucher zuverlässig versorgt. Die Stromspeicherung übernimmt eine 2-kWh-Lithiumbatterie, was etwa 160 Ah bei 12 Volt entspricht. Während der Fahrt wird das System mit bis zu 1.600 Watt (60 A) geladen.

Eine zentrale EcoFlow Power Kit Konsole ermöglicht die Überwachung von Ladezuständen sowie der Innen- und Außentemperatur. Ergänzt wird das System durch ein DEFA-Anschlussset für Landstrom sowie einen bereits vorbereiteten Anschluss für ein mobiles Solarpanel im Motorraum, was die autarke Nutzung zusätzlich unterstützt.

Ganzjahrestaugliche Campingbus-Technik Auch bei Dämmung, Wasser- und Heiztechnik ist der The Seeker auf ganzjährigen Einsatz ausgelegt. Fahrzeugwände und -decke sind mit Armaflex in Stärken von 6 bis 19 Millimetern isoliert, die Bodenplatte zusätzlich mit 25 Millimetern XPS-Schaum, was sowohl Wärme- als auch Schallisolierung verbessert. Für zusätzliche Abschirmung sorgt ein magnetisches Thermo-Verdunkelungssystem an den Vorderscheiben. Die Wärmeversorgung übernimmt eine Truma Combi D4E Standheizung mit integriertem 10-Liter-Boiler und Höhenkit, die sowohl den Innenraum beheizt als auch Warmwasser bereitstellt.

Das Wassersystem versorgt Spülbecken, Handwaschbecken, Innen- und Außendusche jeweils mit Warm- und Kaltwasser. Der 83 Liter fassende Frischwassertank und ein 80 Liter großer Abwassertank bieten ausreichend Kapazität für autarkes Reisen. Ein Druckwasserpumpensystem mit Vorfilter nach aktueller Trinkwasserverordnung sorgt für zuverlässige Versorgung und Hygiene.

Preis und Individualisierung Preislich positioniert Rhön Camp den The Seeker im gehobenen Segment der Offroad-Campingbusse. Der Grundpreis liegt bei 134.990 Euro in der Version mit Hinterradantrieb. Wer sich für den 4x4-Antrieb (4Matic) entscheidet, muss 144.990 Euro investieren – ein Aufpreis von rund 10.000 Euro, der den Offroad-Anspruch konsequent unterstreicht.

Über die umfangreiche Serienausstattung hinaus bietet Rhön Camp Individualisierungsoptionen. Dazu zählen unter anderem verschiedene Außenfarben mit einem Aufpreis von 699 Euro sowie eine besonders widerstandsfähige Raptorlackierung für 3.999 Euro, die sowohl optische Akzente setzt als auch zusätzlichen Schutz im Gelände bietet. Die Auslieferung des The Seeker beginnt Ende 2026.