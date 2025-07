Clever Runner 636 Active: Dieser Trick schafft viel Stauraum im Campingbus

Der Tetris-Trick mit dem Hubbett

Das Hubbett ist 188 cm breit und variabel in der Länge zwischen 180 und 190 cm. Der Bettrahmen ist mit nur 6 cm Bauhöhe besonders flach, sodass der Stauraum darunter weitgehend erhalten bleibt. Auf- und abfahren können Campende das Bett per Spindelmotor mit Zugseilen, wie er sonst bei Jalousien eingesetzt wird. Großer Vorteil des schmalen Antriebs: Er lässt sich elegant unter dem Lattenrost einbauen. Der Antrieb dellt die Matratze also nicht aus wie manch größeres Modell in anderen Hubbetten.