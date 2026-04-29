5 Campingbusse mit Motorradgarage: In diesen Campern steht das Bike sicher und geruchsdicht

Zwei Leidenschaften, ein Fahrzeug: Campingbusse mit Motorradgarage versprechen genau das. Statt das Bike auf einen Anhänger zu wuchten oder mitsamt Benzingeruch im Transporter zwischen den Möbeln zu verkeilen, rollen Motorrad und Fahrer mehr oder weniger getrennt voneinander in einem durchdachten Wohnmobil zum Ziel. Die Maschine steht sicher in der Heckgarage, darüber wartet ein bequemes Bett. Klingt simpel – steckt aber voller Ingenieurskunst.