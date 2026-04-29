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5 Campingbusse mit Motorradgarage: In diesen Campern steht das Bike sicher und geruchsdicht

Campingbusse mit Motorradgarage
5 Camper mit echter Heckgarage fürs Bike

Camping und Ausflüge mit dem Motorrad lassen sich wunderbar verbinden, wenn das Zweirad transportiert werden kann. In diesen 5 Campingbussen kommt Ihr Motorrad sicher ans Ziel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.04.2026
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Alphavan Active Line (2023)
Foto: Alphavan

Zwei Leidenschaften, ein Fahrzeug: Campingbusse mit Motorradgarage versprechen genau das. Statt das Bike auf einen Anhänger zu wuchten oder mitsamt Benzingeruch im Transporter zwischen den Möbeln zu verkeilen, rollen Motorrad und Fahrer mehr oder weniger getrennt voneinander in einem durchdachten Wohnmobil zum Ziel. Die Maschine steht sicher in der Heckgarage, darüber wartet ein bequemes Bett. Klingt simpel – steckt aber voller Ingenieurskunst.

Der Markt für diese Spezialisten wächst. Noch dominieren kleine Manufakturen das Feld, kein großer Serienhersteller hat bislang einen Campingbus mit isolierter Motorradgarage im Programm. Doch gerade das macht die Szene so spannend: Jedes Fahrzeug ist ein Unikat mit eigenem Charakter. Fünf davon stellen ...