Reiseplanung
Übernachtungstipps

Top geführter Stellplatz für Golf-Fans und alle Camper: Golfclub Mudau im Odenwald

Stellplatz-Tipp Golfclub Mudau im Odenwald
Engagiert geführter Stellplatz für Golf-Fans

Sehr engagiert geführter Wohnmobilstellplatz an der Golf- und Freizeitanlage im malerischen Mudtal im südöstlichen Odenwald.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.02.2026
Golfclub, Stellplatz Mudau, Odenwald, Parzellen
Foto: Thomas Cernak

Grün, so weit das Auge reicht! Wanderer und Naturfreunde lieben die Gegend um Mudau, eine Gemeinde am Schnittpunkt der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Die sanften Hügel und dichten Wälder des Odenwaldes prägen die Landschaft. Beliebter Treffpunkt am Ortsrand: das seit 2021 komplett neu gestaltete Freizeitresort – unter anderem mit 18-Loch-Golfplatz, Discgolf, Fußballgolf, Footgolf, Restaurant, Eventhalle und gut ausgestattetem Wohnmobilstellplatz.

Mehr als nur ein gewöhnlicher Golfplatz

"Nichtgolfer sind bei uns ausdrücklich willkommen", sagt Joshua Gröner, Gästebetreuer, Sport- und Eventmanager – und er betont, dass man den Stellplatz und die Anlage ständig weiterentwickelt, wie etwa der kürzlich fertiggestellte 9-Loch-Kurzplatz ...