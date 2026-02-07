Top geführter Stellplatz für Golf-Fans und alle Camper: Golfclub Mudau im Odenwald

Grün, so weit das Auge reicht! Wanderer und Naturfreunde lieben die Gegend um Mudau, eine Gemeinde am Schnittpunkt der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Die sanften Hügel und dichten Wälder des Odenwaldes prägen die Landschaft. Beliebter Treffpunkt am Ortsrand: das seit 2021 komplett neu gestaltete Freizeitresort – unter anderem mit 18-Loch-Golfplatz, Discgolf, Fußballgolf, Footgolf, Restaurant, Eventhalle und gut ausgestattetem Wohnmobilstellplatz.