Top geführter Stellplatz für Golf-Fans und alle Camper: Golfclub Mudau im Odenwald

Grün, so weit das Auge reicht! Wanderer und Naturfreunde lieben die Gegend um Mudau, eine Gemeinde am Schnittpunkt der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Die sanften Hügel und dichten Wälder des Odenwaldes prägen die Landschaft. Beliebter Treffpunkt am Ortsrand: das seit 2021 komplett neu gestaltete Freizeitresort – unter anderem mit 18-Loch-Golfplatz, Discgolf, Fußballgolf, Footgolf, Restaurant, Eventhalle und gut ausgestattetem Wohnmobilstellplatz.
Mehr als nur ein gewöhnlicher Golfplatz
"Nichtgolfer sind bei uns ausdrücklich willkommen", sagt Joshua Gröner, Gästebetreuer, Sport- und Eventmanager – und er betont, dass man den Stellplatz und die Anlage ständig weiterentwickelt, wie etwa der kürzlich fertiggestellte 9-Loch-Kurzplatz ...