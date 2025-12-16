Ein Campingbus mit Raumbad

Ein elektrisch absenkbares Längshubbett, eine riesige Küche mit 150-Liter-Kühlschublade und ein Heckbad mit separater Dusche – das sind die wahrlich ungewöhnlichen Zutaten für einen Campingbus der anderen Art. Basis ist ein Ducato-Kastenwagen mit L3H3-Karosserie, also gängigen sechs Metern Länge, aber bis 2,89 Meter Höhe aufragendem Blechhochdach.

Wer die Karmann-Modell-Historie schon länger verfolgt, dem wird der Dexter 595 freilich nicht ganz unbekannt vorkommen. Bis zur Saison 2020/21 war das Modell schon einmal im Programm und kommt nun, wesentlich überarbeitet, zurück ins Angebot.

Eine der Änderungen wird gleich nach Öffnen der Schiebetür sichtbar. Wo der Vorgänger noch einen Zusatzseitensitz hinter dem Beifahrersessel hatte, kommt der Neue nun konventioneller daher, mit einer gängigen Halbdinette als Sitzgruppe. Damit fällt zwar eine der Besonderheiten des 595ers weg, doch seine Zielgruppe – komfortbewusste Paare – kommt wahrscheinlich auch gut mit vier Sitzplätzen aus.

Neue Raumgestaltung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten

Ingolf Pompe Das Hubbett verhindert den Lichteinfall von oben. Die Sitzgruppe ist bequem, der Tisch erweiterbar.



Sie profitieren von einer offeneren Gestaltung auf der rechten Seite. Dort wird der Blick nicht mehr direkt von raumhohen Möbelelementen blockiert, sondern wandert zunächst über Sideboard und Hängeschrank zur Schrankwand hin. Im Sideboard findet sich nun der Gaskasten – vormals gegenüber im Küchenblock –, was den Flaschenwechsel deutlich vereinfacht. Der benachbarte Unterschrank beherbergt die sauber installierte Bordelektrik mit 120-Ah-LFP-Batterie. Dann folgen der Kleiderschrank und mehrere Staufächer sowie ein Extraabteil für die Combi-Heizung.

Von der neuen Raumaufteilung profitiert besonders die Küche, die sich als erstaunlich üppiger Block gegenüber aufbaut. Obenauf gibt es mehr Arbeits- und Abstellfläche und darunter zusätzlichen Schrankraum. Unter der Platte ist die Kühlschublade eingebaut, die sich mit 150 Litern Volumen und flexiblen Einbauten wie einem klappbaren Flaschenhalter beliebt macht.

Ungewohntes Bad für einen Campingbus

Ingolf Pompe Wow! Das Raumbad mit Aussicht nimmt im Heck die komplette Fahrzeugbreite ein.



Das komplette Heck wird von einem Raumbad eingenommen, mit Waschtisch in Fahrtrichtung rechts, Toilette in der Mitte und separater Dusche links. Eine gleichzeitige Nutzung ist hier ohne Weiteres möglich. Der Duschkomfort ist jedoch durch den Radkasten und die Vorhangabtrennung etwas eingeschränkt. Das Heckbad steht auf einem Podest, so dass sich darunter noch zwei flache Staufächer ergeben, die nicht allzu ausladende Campingmöbel aufnehmen können.

Ein wenig anders ist bei der neuen Version das Hubbett ausgelegt. Es ist zwar weiterhin längs über der Sitzgruppe angeordnet und schwebt elektromotorisch herab – allerdings nur bis auf die Rückbanklehne. Beim Vorgänger senkte es sich noch tiefer – allerdings erst nach ein paar Umbauschritten zuvor.

Daten und Preis: Karmann Dexter 595

Karmann Grundriss des Karmann Dexter 595.

Preis: ab 69.900 Euro

ab 69.900 Euro Basis: Fiat Ducato, Kastenwagen L3H3, Vorderradantrieb, ab 103 kW/140 PS

Fiat Ducato, Kastenwagen L3H3, Vorderradantrieb, ab 103 kW/140 PS Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Länge/Breite/Höhe: 5.998/2.050/2.890 mm

5.998/2.050/2.890 mm Empfohlene Personenzahl: 2

2 Baureihe: Im Karmann-Portfolio bedient die Dexter-Baureihe – neben dem konventioneller ausgerichteten Davis-Programm – auch ausgefallenere Modellwünsche. Das gilt für den neuen, hier gezeigten Dexter 595 genauso wie für den kompakten 550 mit GfK-Hochdach oder den 560 auf Ford-Transit-Basis, der auch mit Allradantrieb angeboten wird.