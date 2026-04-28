Wohnmobil-Platzwunder mit Roller-Heckbühne! Roller Team Kronos Fit 235 TL (2027)

Wer dachte, ein vollwertiges Wohnmobil auf sechs Metern Länge sei ein Ding der Unmöglichkeit, wird vom Kronos Fit 235 TL eines Besseren belehrt. Der neueste Streich des italienischen Herstellers Roller Team beweist: Mit cleveren Ideen und italienischem Design-Know-how passt auf kleinstem Raum mehr Komfort, als man vermuten würde.

Und das Beste? Der Kronos Fit ist kein Nischenprodukt für Minimalisten, sondern ein echter Allrounder – perfekt für Paare, kleine Familien oder Reisende, die Wert auf Flexibilität und Wohnlichkeit legen, ohne auf ein kompaktes Fahrmaß verzichten zu wollen.

Hubbett als Gamechanger Das Geheimnis des Kronos Fit liegt in seinem Hubbett, das sich elektrisch nach oben fahren lässt und so tagsüber wertvollen Wohnraum freigibt. Diese Technik ist zwar bekannt, doch Roller Team nutzt sie hier besonders geschickt. Während andere Hersteller auf Festbetten setzen, bleibt beim Kronos Fit der Wohnbereich luftig und multifunktional.

Die Längsbanksitzgruppe mit drehbaren Fahrerhaussitzen verwandelt sich im Handumdrehen in eine gemütliche Essecke für bis zu sechs Personen. Wer lieber solo oder zu zweit unterwegs ist, kann die Bänke auch in zwei separate Fahrersitze umbauen – ideal für mehr Beinfreiheit oder als Arbeitsplatz unterwegs.

Roller Team Die Längsbanksitzgruppe für bis zu sechs Personen befindet sich unter dem Hubbett.



Die Küche ist zwar kompakt, aber durchdacht: Eine große Spüle mit Schneidebrett-Abdeckung und eine Schublade mit Besteckfach machen das Kochen und Vorbereiten möglich. Gegenüber thront der 137-Liter-Kühlschrank – groß genug für den Wochenendeinkauf – und daneben ein Kleiderschrank, der mehr Stauraum bietet, als man bei der Fahrzeuglänge erwarten würde.

Selbst das Bad im Heck ist kein Kompromiss: Toilette, Waschtisch und eine separate Dusche sorgen für Hotel-Feeling. Und wer noch mehr Stauraum benötigt, wird sich über den hohen Außenstauraum freuen, der von innen zugänglich ist und mit klappbaren Böden für Ordnung sorgt.

Besondere Heckbühne für Roller Für eine richtige Garage bleibt auf sechs Meter Länge zwar kein Platz mehr, dafür ersannen die Entwickler von Roller Team eine möglichst komfortable Lösung für den Zweirad-Transport am Heck. Hier steht eine ausziehbare Heckbühne bereit, die stabil genug ist, um einen Motorroller – oder natürlich auch zwei E-Bikes – zu transportieren. Das Verladen und Verzurren der Zweiräder auf dem Träger ist leicht möglich.

Die Preisliste für die neue Saison gibt es zwar noch nicht, doch vieles spricht dafür, dass der Preis des neuen Kronos Fit 235 TL unter 70.000 Euro bleiben wird.

Italienisches Flair mit Qualitätsanspruch

Hinter dem Namen Roller Team steckt ein Hersteller, der seit über 30 Jahren Wohnmobile baut – und dabei auf eine Mischung aus italienischem Design, praktischer Funktionalität und solider Verarbeitung setzt. Die Marke gehört zur Trigano-Gruppe, einem der größten Wohnmobil-Hersteller Europas, und produziert in Italien sowie in Frankreich.

Roller Team Die ausziehbare Heckbühne macht den Transport eines Rollers oder zweier E-Bikes komfortabel möglich.



Roller Team setzt auf hochwertige Materialien und eine durchdachte Ausstattung, die auch im Alltag funktioniert.

Für wen lohnt sich der Kronos Fit 235 TL?

Der Kronos Fit ist kein Wohnmobil für Extrem-Camper, die monatelang autark in der Wildnis stehen wollen. Dafür ist er der perfekte Begleiter für alle, die flexibel, komfortabel und unkompliziert reisen möchten. Ideal ist er für:

Paare , die ein kompaktes, aber wohnliches Fahrzeug suchen.

, die ein Fahrzeug suchen. Kleine Familien (z. B. mit einem Kind), die eine gemütliche Sitzgruppe und viel Stauraum brauchen.

(z. B. mit einem Kind), die eine brauchen. Städtereisende und Kurzurlauber , die ein wendiges Fahrzeug wollen.

, die ein wollen. Zweirad-Fans , die ihr E-Bike oder Motorroller sicher transportieren möchten.

, die ihr sicher transportieren möchten. Preisbewusste Käufer, die kein Vermögen ausgeben wollen. Zur Baureihe: Die Kronos Fit-Modelle sind schmale Teilintegrierte Reisemobile auf Basis Ford Transit. Zur neuen Saison verdoppelt sich die Modellauswahl von drei auf stattliche sechs Grundrisse.

Roller Team Kronos Fit 235 TL: Daten Preis: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Basis: Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS

Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS Gesamtgewicht: 3500 kg

3500 kg Länge/Breite/Höhe: 5,99/2,15/2,85 m

5,99/2,15/2,85 m Empfohlene Personenzahl: 2