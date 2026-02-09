Die coolsten Campingbusse Deutschlands: 9 besondere Camper-Schmieden für echtes Vanlife

Individuelle Campingbus-Ausbauer setzen dort an, wo Serienfahrzeuge an ihre Grenzen stoßen. Grundrisse, Möbel und Technik folgen keinem Standardmuster, sondern den Bedürfnissen ihrer Besitzerinnen und Besitzer – von der Position der Sitzgruppe über das Bett bis zur Stauraumnutzung. Die Nachfrage nach maßgeschneidert ausgebauten Campingbussen ist mittlerweile so groß, dass sich viele Marken darauf spezialisiert haben. Manche arbeiten mit flexiblen Möbel-Modulen, die sich Camperinnen nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können, andere binden Camper sogar von Beginn an in den Design-Prozess ein. Das Ergebnis sind fast immer Campingbusse mit hohem Praxisnutzen, robusten Möbeln und starkem individuellem Charakter. Unglaublich cool sehen die Camper außen und innen in der Regel ebenfalls aus. Neun von diesen Individualausbauern stellen wir Ihnen vor. Möglicherweise befinden sich darunter einige der coolsten Campingbus-Schmieden Deutschlands.

Der Preis für diese Freiheit fällt allerdings spürbar aus. Maßgefertigte Möbel, aufwendige Techniklösungen und robuste Materialien treiben nicht nur die Kosten, sondern oft das Gewicht nach oben. Das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs ist nicht selten höher als 3,5 Tonnen. Wer sich für einen Individual-Ausbau entscheidet, tut das bewusst – und akzeptiert die Nachteile zugunsten eines passgenauen Campingbusses.

Camper-Schmiede

Die Camper-Schmiede aus Mönchengladbach versteht sich als klassische Manufaktur für individuelle Kastenwagen-Ausbauten. Statt fester Modellreihen entstehen hier Fahrzeuge projektbezogen, abgestimmt auf Nutzung und Ausstattungswünsche der Kunden. Angaben zu festen Preisen oder definierten Basismodellen macht das Unternehmen bewusst nicht. Jeder Ausbau beginnt mit der gemeinsamen Planung mit den späteren Besitzerinnen und Besitzern. Als Ergebnis können Campingbusse wie Marylin, vorgestellt auf dem Caravan Salon 2024, herauskommen und neben einer Dachterrasse oder einer nach hinten ausklappbaren Hängematte einen Smeg-Edelkühlschrank mitbringen.

CustomBus

CustomBus aus Langenhagen konzentriert sich auf flexible Campervans mit handwerklichem Fokus. Innen baut der Hersteller zwar weitestgehend identische Möbelmodule ein. Bei den kleineren Modellen auf Basis des VW-Transporters schränkt das die Wahlfreiheit etwas ein. Beim 2023 vorgestellten Camper XL auf Crafter-Basis können die Campenden aber viel selbst konfigurieren und sich zwischen einem Fahrzeug mit Bad oder Laderaum im Heck entscheiden.

Good Life Vans

Good Life Vans kombiniert Individualität mit Systemgedanken. Das Unternehmen verkauft mit dem Modul One oder der Camperbox-Two Module für kompakte Transporter von VW, Ford, Opel oder Mercedes. Die gibt es gleich fertig ins Fahrzeug eingebaut, wie beim Good Life Vans Pure+ auf dem VW New Transporter – wobei die Käuferinnen und Käufer zumindest bei der Optik im Innenraum mitsprechen können.

LOEF Hamburg

LOEF Hamburg positioniert sich klar im Premiumsegment. Die Marke entwickelt eigene Modellreihen mit hochwertigem Innenausbau und ausgeprägtem Designanspruch. Das Basisfahrzeug MAN TGE und vier Grundrissvarianten sind definiert, was an Technik und Ausstattung in und an den Campingbus kommt, bleibt den Kundinnen und Kunden überlassen. Die Premiumkomponenten der Sonderausstattung sind die Dachplattform mit Solarmodulen, kleiner Dachterrasse und Dachzelt.

Motorhome Exclusive

Motorhome Exclusive fertigt individuell konfigurierte Campervans mit hohem technischem Anspruch. Das Unternehmen aus Riesa arbeitet mit eigenen Modelllinien wie dem Adventure Pro, die sich je nach Nutzungsschwerpunkt anpassen lassen. Bei der Race Edition hat Motorhome Exclusiv im Heck sogar Platz geschaffen, in dem ein Motorrad transportiert werden kann. Die Ausbauten entstehen auf Basis des Mercedes Sprinter und bewegen sich klar im hochpreisigen Segment.

Offtrack Camper

Offtrack Camper aus Hamburg entwickelt kompakte Campervans auf VW- oder Mercedes-Basis und große Campingbusse mit klarem Fokus auf Outdoor-Nutzung. Grundlage bilden unterschiedliche Kastenwagen, für die es vorgegebene Möbeleinbauten gibt. Die lassen sich dann aber durch unterschiedliche Waschbecken, Gaskocher oder Hängeschränke ergänzen. Über Spiegel, Schränke und Armaturen im Bad entscheiden die Kundinnen und Kunden, genauso wie über die technische Ausstattung, zu der neben Solarmodulen auch ein Starlink-Empfänger gehören kann.

Sea Land Mountain – SLM Camper

Sea Land Mountain realisiert individuelle Fahrzeug- und Camper-Ausbauten ohne serienmäßige Einschränkungen. Das Unternehmen aus Velbert setzt auf flexible Konzepte, stabiles und edles Holz und passt Technik wie Innenraum konsequent an den geplanten Einsatzzweck an. Basisfahrzeuge und Preise variieren entsprechend stark. Auf Wunsch der Kunden baut SLM gemeinsam mit Roal Vans noch einen Dachträger mit Dachzelt, Dachterrasse mit Hängematte aufs Fahrzeug und hängt hinten ein modulares Trägersystem dran wie beim SLM SPR 700.

Xbull

Xbull richtet sich an Camper, die robuste Technik und Individualität verbinden wollen. Die Ausbauten setzen auf stabile Konstruktionen und durchdachte Trägersysteme. Gefertigt wird auf Mercedes Sprinter, der Preis entsteht aus der jeweiligen Konfiguration. Den Kundinnen und Kunden steht zwar nur ein Grundriss zur Verfügung, bei Materialien und Zusatzausstattung im Wohnraum gibt es dagegen viele Optionen – unter anderem einen Backofen. Welche Transportsysteme der Hersteller aus Eisenach ins oder ans Heck oder aufs Dach des Campingbusses schraubt, hängt auch von den Wünschen der Kunden ab. Varianten gibt es genug.

Vagabond Vans

Vagabond Vans versteht den Campingbus als gestalterisches Gesamtkonzept. Jedes Fahrzeug entsteht als Einzelstück mit starkem Fokus auf Design, Materialwahl und handwerklicher Ausführung. Feste Modelle oder Preislisten gibt es nicht – jedes Projekt definiert sich neu. Deshalb bringt der Hersteller aus Bad Tölz zu Messen immer Showcars mit, deren Designkonzept den Lebensstil einer Stadt nachempfinden soll. Auf der CMT 2026 stand zum Beispiel der Vision Milano und auf der CMT 2025 der Vision Copenhagen.