Schicker Polen-Bus mit neuem Grundriss und Landhaus-Stil: Freedo 636 HLT

Freedo, die Tochtermarke der polnischen Firma Affinity, wurde mit einem Grundriss mit separatem Wohn- und Fahrerraum bekannt. Auch beim neuen Grundriss ist der Wohnbereich wieder vom Cockpit abgeschottet.

Anders als bei den ersten Freedo-Campingbussen finden Camperinnen und Camper im neuen 636 HLT keine Küche vorn, sondern eine L-Sitzbank. Die Küche ist dagegen eher klassisch links neben der Aufbauschiebetür angeschlagen. Im Heck liegt ein Querbett.

Kompakter Innenraum, große Wirkung Der Freedo 636 HLT punktet mit durchdachtem Raumkonzept. Die L-Sitzgruppe vorn ist multifunktional: Ob Essbereich oder Arbeitszone, durch den dreh- und verschiebbaren Tisch entsteht hier ein individueller Bereich. Oberhalb der Fenster verlaufen geräumige Oberschränke, clever ergänzt durch kleine Ablagen im Küchenbereich.

Die Küche ist auf das Wesentliche reduziert, bietet einen Zweiflammen-Gaskocher, eine Spüle und einen 70-Liter-Kühlschrank. Eine ausziehbare Holzplatte erweitert die Arbeitsfläche, ideal zum Kochen unterwegs.

Gewohnt stylish wirkt der Innenraum mit weißem Fliesenspiegel, Möbeln im Landhaus-Stil, Echtholzplatten und grau bezogenen Stoffwänden. Über dem Heckbett prangt das Motto in großen Lettern "sweet home".

Andreas Becker Küche in der Mitte des stylishen Freedo 636 HLT.

Schlafen und Entspannen Im hinteren Bereich wartet ein festes Doppelbett (192 × 140 cm). Die dicken Polster, LED-Leseleuchten und eine indirekte Beleuchtung schaffen eine heimelige Atmosphäre. Zwei Dachfenster sorgen für viel Tageslicht und Sternenhimmel-Blick am Abend.

Die Duschkabine mit integriertem WC und klappbarem Waschbecken zeigt, dass auch ein kompakter Camper vollständigen Komfort bieten kann. Ein elektrischer Ventilator hält die Luft frisch, während die helle Ausstattung den Raum größer wirken lässt.

Technik und Ausstattung Mit einem 130-Ah-Gel-Akku, 100-Liter-Frischwassertank, 75-Liter-Abwassertank und optionalen Extras wie Solarpanel, elektrischer Markise, Standheizung oder induktiver Smartphone-Ladestation ist der Freedo 636 HLT für autarkes Reisen bestens vorbereitet. Die flexible Auswahl von Core-, Comfort- oder Premium-Version erlaubt individuelle Anpassung an Budget und Bedürfnisse. Die Preise beginnen bei 72.900 Euro für die Core-Version und reichen bis zu einem Grundpreis von 81.200 Euro für die Premium-Ausstattung.

Fahrzeug und Fahrkomfort Basis des Freedo 636 HLT ist der Fiat Ducato, wahlweise mit 140 oder 180 PS und Automatik- oder Schaltgetriebe. Das Chassis trägt bis zu 3,5 Tonnen – und bietet gut 500 Kilogramm Zuladung. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz warten komfortable Lederpolster, die moderne Armatur überzeugt mit Infotainment, Apple CarPlay und Android Auto.

LED-Scheinwerfer und Voll-LED-Rückleuchten sorgen für gute Sicht bei jeder Fahrt. Das adaptive Geschwindigkeitssystem und die Totwinkelüberwachung erhöhen die Sicherheit auf langen Strecken.

Freedo 636 HLT: Daten und Preis Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,29/2,64 m

6,36/2,29/2,64 m Personen: 2

2 Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Preis: ab 72.900 Euro.