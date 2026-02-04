Ist das der coolste Campingbus aus Deutschland? Sea Land Mountain SPR 700

Abenteuerreisen beginnen nicht erst im Gelände, auch nicht erst während der langen Anreisen auf wechselhaften Straßen. Sie beginnen mit dem Wunsch, unabhängig unterwegs zu sein, das Leben zu genießen und sich in seinem Campingbus trotzdem wie daheim zu fühlen. Genau dafür steht der Sea Land Mountain SPR 700. Ein Campervan der den hochwertigen Individualausbau, Allradtechnik, funktionale Gestaltung und Ausstattung mit einem spektakulären Auftritt verbindet.

Hochwertiger Individualausbau Sea Land Mountain entwickelt und baut Campervans auf Basis des MAN TGE und des Mercedes Sprinter in Handarbeit. In der Werkstatt entstehen keine Serienpakete, sondern Fahrzeuge, die den Ideen ihrer späteren Besitzer folgen. Daran orientieren sich der Möbelbau und die Ausstattung des SLM SPR 700 – auch das Modell auf den Bildern, das auf der CMT ausgestellt war. Dank dieses Konzepts schafft Sea Land Mountain auf sieben Metern Länge Raum für alle gewünschten Funktionen, Stauraum und Komfort.

Als Basis dient der Mercedes-Benz Sprinter beim Messemodell mit Allradantrieb. Er verbindet Reichweite, Fahrkomfort und Traktion. Auf der Straße fährt der Bus ruhig und stabil. Abseits des Asphalts liefert der Allradantrieb zusätzliche Sicherheit, wenn Schotter, Nässe oder schlechte Zufahrten ins Spiel kommen.

Robuster Look entsteht durch funktionale Ausstattung In der Werkstatt in Velbert hat Seal Land Mountain mit Roal Vans ein ganzes Set Zusatzausrüstung an den Sprinter montiert. Der Aluminium-Dachträger trägt eine begehbare Dachterrasse mit Hängematte und dient als stabile Basis für weiteres Zubehör. Hinten sitzt ein Dachzelt darauf, das einen zusätzlichen Schlaf- oder Aufenthaltsraum schafft. Am Heck ergänzt ein Trägersystem den Stauraum. Fahrräder, Transportboxen oder weiteres Equipment wandern nach außen. Unter dem Fahrzeug schützt ein Unterbodenschutz die Technik, wenn der Weg rauer wird. Jeder Anbau erfüllt eine klare Aufgabe.

Benjamin Büchner Die Trägersysteme am SLM SPR 700 hat Roal Vans konstruiert und gebaut. Sie verleihen dem Campinbus die robuste Optik und machen das Vanlife durch Dachzelt und Dachterasse mit Hängematte erst richtig vollkommen.

Innenraum: gemacht für lange Reisen Im Innenraum setzen die Ausbauer auf viel Echtholz und stabile Multiplex-Platten. Robuste und edle Materialien und kein foliertes Sperrholz. An der Decke und über der Küche leuchten LED-Bänder. Der Innenraum wirkt funktional schön und macht den Sprinter zum Rückzugsort, in den Campende gerne kommen. Sie können im Heck in einem – für Campingbusse – riesigen Längsbett (1,8 m × 2 m) schlafen. Die Matratze suchen sich die Kunden selbst aus.

Sea Land Mountain Hochwertige Materialien und eine gute Ausstattung eingebettet in eine sehr individuelle Innenraumgestaltung zeichnen Sea Land Mountain aus.

Das Bad bleibt kompakt, nutzt den Raum jedoch effizient. Eine Schiebetür spart Platz, das klappbare Waschbecken schafft Bewegungsfreiheit, die Clesana-Verschweiß-Toilette arbeitet ohne klassische Chemie.

In der Küche montieren die Ausbauer eine schwarze Edelstahl-Spüle mit versenkbarem Wasserhahn. Ein Kühlschrank mit Eisfach und 90 Liter Volumen hält Vorräte frisch. Beim Kochen stehen verschiedene Lösungen zur Wahl – von Gas über Hybrid bis Induktion. Alles zielt auf Alltagstauglichkeit unterwegs.

Vollausstattung für Abenteuerreisen Sea Land Mountain stattet den Sprinter 7 serienmäßig mit einer Diesel-Standheizung von Truma oder Timberline aus, die Innenraum und Wasser zuverlässig aufwärmt. Für die Wasserversorgung integrieren die Ausbauer einen 100-Liter-Frischwassertank im Innenraum sowie einen 80-Liter-Abwassertank unter Flur, beide elektrisch entleerbar. Die elektrische Basis bildet eine 300-LiFePO4-Bordbatterie, die über einen 50-A-Ladebooster, Landstrom und eine 300-W-Solaranlage gespeist wird. Ein 2000-W-Wechselrichter stellt 230-Volt-Strom für Haushaltsgeräte bereit. Die Energieflüsse überwacht eine digitale Steuerung mit Batterie- und Tankanzeige. Ergänzt wird die Ausstattung durch Aluminium-Rahmenfenster, mehrere Dachluken zur Belüftung sowie eine Thule-Omnistor-Markise und eine Alpha-Dynamik-Trittstufe, die den Alltag am Stellplatz erleichtern.

Natürlich können Kundinnen und Kunden diese Ausstattung noch erweitern durch größere Batterien, zusätzliche Solarmodule und mehr. Dann kommt aber bisweilen ein Preis von 245.000 Euro raus, wie beim Messemodell, das auf den Bildern zu sehen ist.

Mehr Stauraum im Heck geht kaum Unter dem Bett gibt es schmale Seitenschränke, die nicht breiter als die Radkästen sind. Sea Land Mountain nutzt den vorhandenen Stauraum auf voller Breite aus. So entsteht eine großzügige Heckgarage, in der Campingmöbel, Sportequipment oder Werkzeugkisten Platz finden. Die klare Struktur erleichtert das Beladen und sorgt dafür, dass die Ausrüstung auf längeren Reisen schnell griffbereit bleibt. Dabei bringt der SLM Sprinter 7 an den Trägersystemen außen schon viele Transportmöglichkeiten mit.

Sea Land Mountain Volle Breite: Dank der schmalen Seitenschränge ist zwischen den Radkästen der komplette Stauraum nutzbar.

Basisdaten: Sea Land Mountain SPR 700 Leergewicht: 3,5 Tonnen

3,5 Tonnen Zuladung: 1,2 Tonnen

1,2 Tonnen Schlafplätze : 4 (6)

: 4 (6) Basispreis mit Heckantrieb: 177.000 Euro

177.000 Euro Basispreis mit Allradantrieb: 185.000 Euro

185.000 Euro Preis gezeigtes Modell: 245.000 Euro.