Camp Life Test-Tour 2026: Sponsoren und Partner

Hinter der Camp Life Test-Tour 2026 steckt nicht nur Planung und Strecke, sondern auch die Unterstützung von Unternehmen, die unsere Idee teilen und echte Produkttests unter realen Campingbedingungen ermöglichen. Die folgenden Sponsoren begleiten uns mit Ausstattung, Expertise und Rückenwind – und tragen damit dazu bei, dass wir unsere Erfahrungen transparent und nah an der Praxis mit euch teilen können.

ACSI

ACSI (Auto Camper Service International) ist seit 1965 in der Campingbranche tätig und hat sich zu einem führenden europäischen Campingspezialisten entwickelt. Was mit Campinginspektionen begann, ist heute ein vielseitiges Medienunternehmen mit großer internationaler Reichweite. Unabhängige Inspektionen bilden nach wie vor die Grundlage der Organisation. Jährlich besuchen eigene Inspektoren tausende Campingplätze in ganz Europa und bewerten sie nach festen Kriterien hinsichtlich Ausstattung, Lage und Qualität.

Die gesammelten Informationen werden in Campingführern, auf Websites und in Apps veröffentlicht. Mit der internationalen Plattform Eurocampings.eu erreicht ACSI Millionen Camperinnen und Camper in mehreren Sprachen und unterstützt sie dabei, Campingplätze in ganz Europa zu suchen und zu vergleichen. Darüber hinaus bietet ACSI mit der CampingCard ACSI attraktive Nebensaison-Rabatte auf tausenden Campingplätzen. Mit ACSI Campingreisen organisiert das Unternehmen komplett betreute Gruppenreisen. Zudem ist ACSI als Reiseveranstalter für Naturisten- und Glampingurlaube aktiv.

Im Bereich der Printmedien gibt ACSI das FreeLife Magazin heraus, das Inspiration, Tests und Reportagen für Caravan- und Wohnmobilfans bietet.

ACSI verfügt außerdem über langjährige Erfahrung mit der niederländischen TestTour, bei der ausgewählte Teams Reiseziele erkunden und ihre Eindrücke in Artikeln, Videos und über Social Media teilen. Gemeinsam mit Motor Presse wurde dieses Konzept um eine deutschsprachige Camp Life Test-Tour erweitert, um Reichweite und Expertise gezielt im niederländischen und deutschen Markt zu bündeln.

Berger

1958 begann alles in einer Garage: Fritz Berger machte seine Leidenschaft für das Campen zum Beruf und legte damit den Grundstein für eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Aus einem kleinen Zeltverleih entwickelte sich über Jahrzehnte ein führendes Handelsunternehmen der Branche.

Heute ist Fritz Berger einer der führenden Anbieter für Campingzubehör in Deutschland, und eine der ersten Adressen für alle, die Freiheit lieben, draußen zuhause sind und mobiles Reisen leben. Das Unternehmen steht für Qualität, Kompetenz und Kundennähe und begleitet Generationen von Camperinnen und Campern auf ihren Reisen.

Was Berger besonders macht? Persönliche Beratung auf Augenhöhe, fundierte Camping-Expertise aus jahrzehntelanger Erfahrung und ein umfassendes Sortiment, das keine Wünsche offenlässt. Tausende sorgfältig ausgewählte Markenprodukte sowie leistungsstarke Eigenmarken werden mit hoher Sorgfalt zusammengestellt und praxisnah geprüft. Der Anspruch ist klar: überzeugende Qualität zu einem fairen Preis. Denn zuverlässige Ausrüstung soll lange Freude bereiten – und dabei bezahlbar bleiben.

Mit über 100 Fachmärkten in Europa bringt Berger seine Camping-Kompetenz direkt zu den Kundinnen und Kunden. Die flächendeckende Präsenz ermöglicht persönliche Beratung und Service ganz in der Nähe. Darüber hinaus ist das Unternehmen über ausgewählte Handelspartner auch in weiteren europäischen Ländern vertreten. Der nächstgelegene Markt lässt sich bequem online finden: https://www.fritz-berger.de/filialen/

Auch beim Einkauf setzt Berger auf maximale Flexibilität: Von der persönlichen Beratung im Fachmarkt über die Online-Bestellung mit Abholung im Markt bis hin zum bequemen Versand nach Hause – Kundinnen und Kunden gestalten ihr Einkaufserlebnis selbst. So entsteht ein reibungsloses Zusammenspiel aus stationärem Handel und digitalem Service.

Bürstner

Seit mehr als 60 Jahren prägt die Bürstner GmbH & Co. KG als traditionsreicher deutscher Hersteller den Markt für Wohnmobile, Campervans und Wohnwagen. Bürstner steht dabei für Innovation und Qualität im Freizeitfahrzeugbau und setzt dabei auf smarte Wohnideen und trendige Innenraumkonzepte zu einem attraktiven Preis. Mit dem Anspruch, hochwertige Fahrzeuge für alle zu bieten, lädt Bürstner dazu ein, die Welt von "Discover the Better" zu erleben: eine Kombination aus Funktionalität, modernem Design und Qualität.

Die Markenidentität von Bürstner fußt auf den vier Säulen Design, Qualität, Innovation und Tradition. Von kompakten Campervans bis hin zu luxuriösen teilintegrierten Reisemobilen bietet Bürstner ein breites Portfolio, das individuelle Kundenbedürfnisse und Markttrends präzise adressiert.

Neben der Produktqualität setzt Bürstner auf ein starkes Händlernetz und zukunftsweisende digitale Services. Kunden profitieren von persönlicher Beratung vor Ort und modernen Tools wie dem Online-Konfigurator, die den Weg zum Wunschfahrzeug vereinfachen. Mit dem Fokus auf ergonomische Innenausbauten und clevere Details wie Hubbetten, patentierte Badsysteme, drehbare Sitzgruppen und innovative Raumkonzepte bleibt Bürstner auch in Zukunft ein entscheidender Impulsgeber für die Branche.

Das Unternehmen hat seinen Sitz im badischen Kehl mit eigener Näherei und Schreinerei sowie eine weitere Fertigung im elsässischen Wissembourg, Frankreich. Bürstner ist Teil der Erwin Hymer Group.

Dethleffs

Dethleffs aus Isny im Allgäu ist eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen in der Caravan- und Reisemobilbranche.

Im Jahr 1931 konstruierte der Skistock- und Peitschenfabrikant Arist Dethleffs das "Wohnauto" – den ersten Wohnwagen Deutschlands und legte damit den Grundstein für das heutige Unternehmen mit rund 1.000 Beschäftigten. Fast beiläufig entwickelte sich daraus die Urlaubsform des Caravanings, die zwischenzeitlich von Millionen Menschen begeistert gelebt wird. Bis heute ist Dethleffs dem Produktionsstandort in Isny im Allgäu treu geblieben und produziert hier tausende von Freizeitfahrzeugen in einem der modernsten Werke Europas.

Das Produktprogramm von Dethleffs umfasst eine große Auswahl an Wohnwagen, Reisemobilen und Camper Vans. "Das richtige Fahrzeug für jede Lebenslage" im Angebot zu haben, ist dabei die Prämisse von Dethleffs. Ob kompakt oder geräumig, ob günstig oder luxuriös, ob für Paare oder kinderreiche Familien – ein Freizeitfahrzeug von Dethleffs ist stets der perfekte Reisebegleiter. Seit 2025 gehören auch Allrad-Wohnmobile der Baureihe Globebus Performance 4x4 auf VW Crafter zum Reisemobil-Portfolio.

Den besonderen Pioniergedanken der Anfangszeit hat sich Dethleffs bis heute bewahrt und inspiriert die Branche regelmäßig mit außergewöhnlichen Ideen und Fahrzeugkonzepten. Speziell im Bereich Elektroantrieb hat sich Dethleffs mit innovativen Fahrzeugstudien eine einzigartige Expertise erarbeitet.

Etrusco

Wir sind Etrusco – eine Marke der Erwin Hymer Group. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 verfolgen wir eine klare Vision: Wir wollen mobiles Reisen für alle erschwinglich machen. Wir vereinen hochwertiges Design, innovative Fertigungstechnologie und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis – für ein einzigartiges Gesamterlebnis, das Reisefreiheit neu definiert. Bei unseren Campervans und Reisemobilen setzen wir auf verlässliche Qualität, stilvolle Gestaltung und durchdachte Funktionalität – und bringen Urlaubsfeeling direkt auf die Straße. Heute sind wir in über 25 Märkten europaweit und darüber hinaus präsent.

Unser kuratiertes Produktportfolio deckt alle wesentlichen Baureihen ab: vom kompakten Campervan über Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Modelle bis hin zum Integrierten. Die Base-Modelle beweisen, wie sich attraktive Konditionen und hohe Qualität mit puristischer Formensprache vereinen lassen. Clever durchdachte Details, smarte Raumlösungen und moderne Stilwelten stehen im Fokus – für Kurztrips ebenso wie für ausgedehnte Touren. Dank der langjährigen Expertise innerhalb der Erwin Hymer Group und unserem Gespür für Trends entwickeln wir mobile Wohn- und Raumkonzepte, mit denen man das Leben in vollen Zügen genießen kann. Für Momente, die bleiben.

LMC

LMC steht für eine gelungene Verbindung von Leichtbau und ansprechendem Interieur-Design in Freizeitfahrzeugen. Die Münsterländer fertigen das mobile Zuhause, das Campern Komfort, Eleganz und Qualität bietet. Die Marke LMC ist bodenständig und ehrlich – ein verlässlicher Begleiter auf jeder Reise. Egal ob Alleinreisende, Paare oder Familien – bei LMC findet jeder Camping-Einsteiger und -Profi das passende Fahrzeug für seine Bedürfnisse. Die Wohnwagen, Wohnmobile und Camper Vans sind durchdacht und bieten eine hohe Zuladung durch den Leichtbaufokus in der Konstruktion. LMC bietet ansprechendes, modernes Design in jeder Preisklasse und legt Wert darauf, ein hochwertiges, gemütliches und stilvolles Zuhause auf der Reise zu bieten. Für ein gutes und sicheres Gefühl beim Campen.

Die Modelle der e:dero‑Reihe setzen hier an: Sie bieten spürbar mehr Komfort als ein Zelt, bleiben dabei bewusst minimalistisch und fokussieren sich auf das Wesentliche: 2,00 m lange Betten und clevere Stauraumlösungen schaffen Ruhe und Ordnung, während sich das Leben vor allem draußen abspielt. Mit drei Grundrissen – zwei für Paare und einem Familienmodell – sowie einem Einstiegspreis ab 13.490 € richtet sich der e:dero besonders an junge und flexible Camper und macht den Einstieg in die neue, reduzierte Campingwelt besonders attraktiv. Ganz nach dem Motto: "Zeltest du noch oder wohnst du schon?"

Visit Denmark

Die CampLife TestTour 2026 führt an die südliche Nordseeküste Dänemarks – in die Destinationen Vesterhavet, Vadehavskysten und Sønderjylland. Hier prägen weite Horizonte, Dünenlandschaften und das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer das Bild. Ebbe und Flut, Wind und Licht schaffen eine Naturkulisse, die gleichermaßen Raum für Aktivität und Entschleunigung bietet.

Die Region verbindet klassische Nordseeerlebnisse mit spannender Kulturgeschichte und authentischer dänischer Lebensart. Ob mit dem Rad entlang der Küste, bei geführten Naturtouren im Wattenmeer, beim Entdecken historischer Orte oder bei actionreichen Outdoor-Aktivitäten wie Surfen oder besonderen Perspektiven vom Leuchtturm – die Möglichkeiten sind vielfältig. Interaktive Museen, Wikinger- und Küstengeschichte sowie maritime Traditionen sorgen zudem für Erlebnisse, die dynamische Familien und kulturinteressierte Reisende gleichermaßen ansprechen.