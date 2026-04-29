Vanlife, Festivals, Balkonien: Diese Lidl-Produkte sind der heimliche Sommer-Trend

Wer beim Campen, auf Festivals oder auf dem heimischen Balkon nicht auf Komfort verzichten möchte, findet im Online-Shop des Discounters Lidl aktuell praktische Helfer, die den Aufenthalt im Freien angenehmer gestalten. Die folgenden drei Produkte sind darauf ausgelegt, spezifische Herausforderungen zu lösen – von Platzmangel bis hin zur Wäscheversorgung.

Das Heckzelt: Zusätzlicher Raum für das Fahrzeug

Für Reisende, die mit einem Kombi oder einem ähnlichen Fahrzeug unterwegs sind, kann der Platz schnell begrenzt sein. Das Easy Camp Krossbu Heckzelt ist eine Lösung, um den nutzbaren Bereich des Fahrzeugs zu erweitern. Es wird direkt am Heck des Autos befestigt und schafft so einen zusätzlichen, windgeschützten Raum von rund zwei Quadratmetern.

Dieser Bereich kann als Umkleidekabine, als Kochstelle oder als geschützter Sitzplatz genutzt werden. Mit einer Wassersäule von 3.000 mm bietet das Zelt zudem Schutz vor Regen. Der Aufbau ist auf wenige Minuten ausgelegt.

Preis: 129,95 Euro statt 154,95 Euro

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Das aufblasbare Sofa: Eine mobile Sitzgelegenheit

Herkömmliche Campingstühle bieten oft nur begrenzten Komfort. Das aufblasbare Easy Camp Maple Sofa stellt eine Alternative dar. Es bietet eine stabile und weiche Sitzfläche für zwei bis drei Personen und imitiert die Form einer klassischen Couch.

Dank seines geringen Gewichts ist es leicht zu transportieren und eignet sich für verschiedene Einsatzorte wie Festivals, Strandausflüge oder den Garten. Die Konstruktion ist darauf ausgelegt, ein Durchhängen oder Wackeln zu verhindern und so eine zuverlässige Sitzgelegenheit zu schaffen.

Preis: 76,99 Euro statt 94,95 Euro

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Die Mini-Waschmaschine: Unabhängigkeit von Waschsalons

Frische Wäsche ist auf längeren Reisen oft eine Herausforderung. Die Cleanmaxx Mini-Waschmaschine ermöglicht das Waschen kleinerer Wäschemengen direkt am Stellplatz. Mit ihren kompakten Maßen lässt sie sich leicht verstauen.

Die Maschine ist für leichte Textilien wie T-Shirts, Unterwäsche oder Handtücher konzipiert. Ein Waschprogramm dauert etwa zehn Minuten, ergänzt durch einen dreiminütigen Schleudergang. Die Bedienung erfolgt durch das Einfüllen von Wasser und Waschmittel und den Start des Programms. Dies erspart den Gang zum Waschsalon oder die Handwäsche im Waschbecken. Für schwere Stoffe wie Jeans oder Bettwäsche ist sie nicht vorgesehen.

Preis: 29,99 Euro statt 99,99 Euro (Stand: 28.04.2026)

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