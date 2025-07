Sophia Pfisterer

Das Leben ist kein Ponyhof! Aber vielleicht ein großer Roadtrip? Und wie könnte man den besser gestalten als mit dem richtigen Campingfahrzeug?! Reisen ist schon immer eine große Leidenschaft von mir - seit 2013 mache ich Urlaub im Campingbereich des Motor Presse Verlags. Zuvor durfte ich schon bei verschiedenen anderen Medienhäusern per Anhalter mitfahren (Uniradio, SWR, WDR, Deutsche Welle, Gruner+Jahr, ZEIT Online). Direkt nach dem Abschluss meines Journalistik-Masterstudiums in Hamburg und Dänemark habe ich in Stuttgart meine Zelte aufgeschlagen und schraube seitdem für das Online-Magazin promobil an Texten, Videos und Audios. Ob Vanlife oder Gartenzwerg, Reisetrend und Camping-Hack, große und kleine Fahrzeuge oder ganz schräge Erfindungen - in der Caravaning-Branche gibt's immer was Neues zu entdecken.