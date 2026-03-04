Camp Life Test-Tour 2026: Dänemark gratis Testcampen

Du willst Dänemarks Nordsee nicht nur sehen, sondern mittendrin campen – und dabei ein brandneues Reisemobil oder einen Familien-Caravan im echten Urlaub testen? Dann ist die Camp Life Test-Tour 2026 deine Chance.

Wir suchen vier Teams, die vom 13. bis 23. August durch Südwest-Dänemark reisen und dabei zeigen, wie sich Camping im Alltag wirklich anfühlt – am Meer und in den Dünen, auf ausgewählten Campingplätzen, bei begleiteten Aktivitäten und Ausflügen zu den Highlights der Region und mit genügend Zeit für eigene Entdeckungen.

Ob Adventure, Vanlife, Beginner oder Family: Wenn du Lust auf Camping hast, Neugier mitbringst und gerne unterwegs bist, passt du perfekt. Bist du bereit, deine Erlebnisse gemeinsam mit unserem Multimedia-Team festzuhalten und mit der Community zu teilen, dann bewirb dich jetzt!

Jetzt bewerben! Fülle einfach das Anmeldeformular aus. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen die passenden Teams aus.