CMT 2026 | Viica stellt ultrakurzen Campingbus ohne festes Bett vor

Mit dem neuen Viica 54 ergänzt ein viertes Modell das Portfolio der Marke. Wie seine größeren Geschwister Viica 60, 64 und 60 S wird der neue Campingbus bei Robeta in Slowenien gebaut – das bürgt für einen qualitativ hochwertigen Ausbau. Zusammen mit einer umfangreichen Serienausstattung treibt das den Grundpreis auf 74.900 Euro. Premiere ist auf der CMT 2026 in Stuttgart.

Der Viica 54 basiert wahlweise auf dem 5,41 Meter kurzen Fiat Ducato oder auf dem weitgehend baugleichen Schwestermodell Citroën Jumper. Zum Einsatz kommt stets das Maxi-Chassis mit erhöhten Achslasten.

Grundriss abseits des Klassenstandards Der Grundriss des Viica Vans geht über den Klassenstandard hinaus: Halbdinette mit drehbaren Fahrerhaussitzen im Bug, Küchenblock an der Schiebetür, Bad gegenüber sowie eine Sitzgruppe im Heck, die zum Doppelbett umgebaut wird. Optional kann man sich hier auch für ein Hubbett entscheiden und sich das Umbauen sparen oder zu viert zu verreisen.

Den stylischen Möbelbau in modernem Design übernimmt das Kompaktmodell von den bekannten Viica Vans. In mehreren Tests – zuletzt im Viica 60 S auf Mercedes Sprinter – zeigte sich der Ausbau sehr gut verarbeitet und auch bei der Fahrt auf schlechten Straßen nahezu klapperfrei.

Ausstattung: Autarkie-Pakete gegen Aufpreis

Andreas Becker Um in diesem mehr oder weniger klassischen Campingbus autark unterwegs zu sein, empfiehlt sich das Autark-Paket.

Viel Wert legt der Hersteller seit jeher auf eine umfangreiche Serienausstattung. Alufelgen, Rahmenfenster, Markise, Anhängerkupplung sowie Rückfahrkamera und Naviceiver sind immer an Bord. Das Basisfahrzeug ist ab Werk mit 140-PS-Turbodiesel, Schaltgetriebe, manueller Klimaanlage und Tempomat ausgestattet.

Im Küchenblock steckt ein Kompressor-Kühlschrank. Eine Diesel-Heizung von Truma (inklusive iNet-X-Bedienpanel) temperiert Wohnraum und Duschwasser. Gas ist somit nur zum Kochen an Bord.

Nicht zuletzt weil der Kompressor-Kühlschrank stets auf Strom angewiesen ist, empfiehlt sich ein Update bei der Energieversorgung. Serienmäßig kommt der Viica 54 mit einer herkömmlichen AGM-Batterie mit 92 Amperestunden (Ah) Kapazität. Sinnvoll: eine Lithiumbatterie mit 100 Ah für 1.400 Euro. Oder man wählt gleich ein Autark-Paket mit Solaranlage, Wechselrichter und wahlweise 100 oder 200 Ah Lithiumakku für 3.500 oder 5.500 Euro.

Aufstelldach für mehr Schlafplätze

Andreas Becker Das Aufstelldach ist optional und kostet 7.200 Euro extra.

Das Basisfahrzeug lässt sich mit dem stärkeren 180-PS-Motor und dem komfortablen Achtgang-Automatikgetriebe aufrüsten. Auch zahlreiche Fahrassistenten wie Abstandstempomat oder aktiver Spurhalteassistent stehen in der Aufpreisliste.

Wer zu viert auf Reisen gehen möchte, wählt das optionale Aufstelldach der Marke SkyUp. Es bietet eine Liegefläche von 204 mal 130 Zentimetern und kostet 7.200 Euro. Für weitere 800 Euro gibt es ein Dachfenster im Aufstelldach.

All das zeigt: Der Viica 54 ist bereits ab Werk umfangreich ausgestattet, dennoch lässt sich der Preis schnell um mehr als 10.000 Euro nach oben treiben. Zum Grundpreis von 74.900 Euro kommen in jedem Fall noch 1.400 Euro für Fracht und Zulassung dazu.

Technische Daten Viica 54 Länge/Breite/Höhe: 5,41/2,05/2,58 m

5,41/2,05/2,58 m Zulässige Gesamtmasse: 3.500 kg

3.500 kg Schlafplätze: 2 – 4

2 – 4 Grundpreis: 74.900 Euro