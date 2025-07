Freedo M 599 (2026): Der nächste edle Polen-Camper steht in den Startlöchern!

Der Freedo M599 ist weit mehr als nur ein Standard-Campingbus – der Kastenwagen-Ausbau auf MAN TGE ist ein wahres Raumwunder. Durchdachte Technik und cleverer Möbelbau machen ihn zu einem flexiblen Begleiter fürs Camping.

Edler Look im Camper für Zwei Trotz aller Funktionalität erscheint der Kastenwagen innen sehr edel: dunkle Wände, Holzdecke, Tisch- und Arbeitsplatten aus Echtholz, Lederriemen zum Herausziehen von Schubladen oder Klapptischen und eingelassene Deckenstrahler. Eigentlich ein Widerspruch: Denn Feedo, die Tochtermarke des polnischen Herstellers Affinity, steht eigentlich für schlichte und funktionale Campingbusse. Der Freedo M599 ist ein fast exklusives Modell aus, in dem sich zwei Camperinnen und Camper wie zu Hause fühlen und doch viel Freiheit genießen können.

Der größte Clou: Der Heckbereich lässt sich im Handumdrehen verwandeln. Nachts stehen hier zwei Längsbetten, die sich natürlich zu einer riesigen Liegewiese zusammenfügen lassen: einfach den Schenkel des linken Einzelbetts in die Mitte ziehen und außen die Zusatzpolster auflegen. Möglich macht das auch der Klapptisch, der nachts in einem Bodenfach versinkt. Morgens ist er dann mit wenigen Handgriffen auf Sitzhöhe gestellt und macht das Heck zur Sitzgruppe, in der Camperinnen und Camper gemütlich frühstücken können.

Affinity/Freedo Der Tisch kann in ein Bodenfach versenkt werden. Dann können Campende das Heck zur Lounge oder zum Schlafbereich mit zwei Einzelbetten umbauen.



Danach kann der Tisch wieder im Bodenfach verschwinden, damit die Reisenden tagsüber auf der gepolsterten Lounge im Heck herumlümmeln und entspannen können. Der Möbelbau im Freedo M599 ist so gestaltet, dass der Platz im kompakten Campingbus perfekt ausgenutzt wird.

Multifunktionales Design im Freedo M599 Trotz der kompakten und funktionalen Bauweise passt in den Freedo M599 ziemlich viel Ausrüstung hinein – zumindest während der Fahrt. Hier kommt die nächste Flexibilitätsstufe der Heckmöbel ins Spiel. Der hintere Teil lässt sich nach oben klappen, sodass dahinter ein breiter Stauraum entsteht. Ein Fahrrad passt dort freilich nur hinein, wenn mindestens ein Rad ausgebaut ist. Allerdings ist der Transport von Rädern in Campingbussen nie einfach, hier zeigen wir Tipps für Fahrradträger und Co.

Überdies punktet der Freedo M599 mit vielen kleinen Details. Zwischen dem Fahrersitz und der Badwand ist ein Schubkasten mit Flaschenhalter. Unter dem Hängeschrank gibt es drei Schubladen für Kleidung. Das Bedienpanel und Touchpad für die Truma-Heizung wirkt modern.

Komfort auf kleinstem Raum Das kompakte Badezimmer bietet alles, was für die tägliche Hygiene notwendig ist: eine moderne Duschkabine, ein praktisches Waschbecken und eine umweltfreundliche Kassettentoilette. Das Dachfenster im Bad hat einen elektrischen Ventilator. Aufgeheizt wird das Wasser und der Innenraum des Freedo M599 in der Basisversion von einer Truma Combi 4E – als Sonderausstattung gibt es die Combi 6E oder D6E.

In der Küche steht ein 70-Liter-Kühlschrank mit ausreichend Stauraum für Lebensmittel und Getränke. Auf dem 2-Flammen-Gaskocher lassen sich schnelle und langsame Mahlzeiten für zwei Personen locker kochen. Ausreichend Arbeitsfläche gibt es dazu.

Affinity/Freedo Die beiden Arbeitsplatten aus Echtholz sind edel und erweitern die Fläche der Küche deutlich.



Das Ganze packt der Hersteller in einen MAN TGE. Dass der nicht zu den häufigsten Basisfahrzeugen für Campingbusse gehört, bringt auch ein wenig Exklusivität mit. In der Core-Version treibt ein 2-Liter-Motor mit Schaltgetriebe und 140 PS das Fahrzeug an, in der Comfort+ und Premium-Version gibt es 163 PS und ein Automatikgetriebe.

Affinity/Freedo Basisfahrzeug MAN TGE: Das verleiht dem Freedo M599 auch ein Stück Exklusivität.



Der Hersteller bietet für den Freedo M599 eine ganze Reihe von Zusatzausrüstungen an. Wer möchte, kann den kompakten Campingbus mit einem Solarpaket, Wechselrichter und LiFePO4 200Ah-Winterbatterie, beheiztem Wassertank und einer Klimaanlage bis zum autarken Vanlife-Camper umrüsten. Seine kompakten Maße machen den polnischen Campingbus eher zu einem Fahrzeug für Camperinnen und Camper, die gerne auf Städtereisen gehen.

