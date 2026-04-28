Elektrisches Mini-Wohnmobil mit cleverem Ausbau: neuer Alpincamper auf dem Kia PV5

Der Alpincamper auf Basis des neuen Kia PV5 zeigt, wie clever sich ein elektrischer Transporter zum komfortablen Mini-Wohnmobil ausbauen lässt. Mit einem Einstiegspreis ab 54.999 Euro und einer Basisleistung von 122 PS richtet sich der Ausbau an Alleinreisende oder Paare, die Wert auf durchdachte Details und Alltagstauglichkeit legen.

Ausbau auf Basis des Kia PV5: Technische Daten und Varianten Der Alpincamper nutzt den Kia PV5 Cargo als Grundlage. Das getestete Modell misst 4,70 Meter in der Länge, bietet ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.155 kg und ist für ein bis zwei Personen ausgelegt. Die Ladekante liegt angenehm niedrig bei nur 41,9 Zentimetern über dem Asphalt – ein Detail, das beim ersten Einstieg für eine überraschend "bußfertige" Haltung sorgt. Neben dem Normdach (L2H1) stehen auch Hochdach- und Standardvarianten zur Verfügung.

Clevere Lösungen im Innenraum: Stauraum, Küche und Schlafkomfort Alpincamper bleibt seinem Konzept treu und integriert bewährte Ausbauelemente: Campingmöbel finden ihren Platz im Heck, ein Hängeschrank über der Küchenzeile schafft zusätzlichen Stauraum. Magnetische Gläser hängen kopfüber, Klappstühle und -tisch sind endlich ordentlich verstaut.Die Spüle bietet je zwölf Liter Frisch- und Grauwasser, Induktionskochfeld und Kompressorkühlschublade sind untergebracht, eine Trocken-Trenntoilette ist ebenfalls an Bord.

Andreas Becker Gut gelöst: Hängeschrank über der Küche, magnetische Gläser mag man als Camper.



Das Bett im Wohnraum lässt sich auf 195 Zentimeter Länge und bis zu 120 Zentimeter Breite ausziehen. . Zwei Ausstellfenster und versenkbare LED-Lampen sorgen für Licht und Belüftung.

Komfort und Alltagstauglichkeit: Fahrverhalten und Ausstattung Der PV5 zeigt seine Herkunft als Nutzfahrzeug: Im Vergleich zum VW ID.Buzz ist der Abroll- und Fahrkomfort etwas nüchterner, dafür punktet der Kia mit flottem Antritt. Die Basisversion startet mit 122 PS ab 39.190 Euro, die stärkere Variante bietet 163 PS und einen 71,2-kWh-Akku für bis zu 416 Kilometer Reichweite (realistisch etwa 300 km). Die Ladeleistung beträgt maximal 150 kW, von 10 auf 80 Prozent in 30 Minuten. Nach einer Pause unterwegs geht es also schnell weiter.

Eine Zweitbatterie versorgt den Ausbau, geladen wird per Landstrom, während der Fahrt oder an der Ladesäule. Die Wohnmobilzulassung ist inklusive, eine Multirail für ein Sonnensegel ebenfalls. Die Wärmepumpe übernimmt die Klimatisierung, allerdings sind die Vordersitze aktuell nicht drehbar – der Akku unter der ersten Reihe verhindert dies.

Kompakter E-Camper mit durchdachten Details Mit 4.420 Litern Innenvolumen, großem Aufstelldach (203 cm Innenhöhe) und riesigen Seitenscheiben bietet der Alpincamper auf Kia PV5 viel Raum für Bett und Küche. Typisch für Alpincamper ist der graue Filz im Innenraum. Der PV5 Cargo kommt in drei Versionen, auf den Akku gibt es acht Jahre Garantie. Wer einen kompakten, elektrischen Camper mit cleverem Ausbau sucht, findet hier eine spannende Alternative zum ID.Buzz – und kann die Ladezeit endlich sinnvoll nutzen.