Alle Campingbus-Neuheiten 2026: Modelle, Preise und Highlights

2026 wird bei den Campingbussen vor allem eins sichtbar: Die Szene teilt sich in zwei Extreme – kompromisslos geländetauglich und konsequent einsteigerfreundlich. Während Adria mit dem Supertwin 4x4 auf Sprinter-Basis und Hymer mit dem Grand Canyon S 700 CrossTrail (knapp sieben Meter, Offroad-Optik inklusive) die Abenteuer-Fraktion bedient, zeigen Ausbauten wie der Sea Land Mountain SPR 700 mit Dachterrasse, Hängematte und viel Autarkie-Technik, wie weit Individualkonzepte inzwischen gehen. Gleichzeitig drücken Modelle wie der Bürstner Papillon ab 39.999 Euro, der Forster Livin’up Pro oder der Roller Team Livingstone Go die Einstiegshürde deutlich. Und dazwischen wird’s richtig spannend: Knaus setzt beim neuen Boxtime auf Leichtbau-Möbel und ein offenes Raumgefühl, Clever löst mit Hubbett Platzprobleme für Bikes & Sportgerät, und Carado denkt den Grundriss mit abgetrenntem Fahrerhaus und Heck-Sitzgruppe einmal komplett neu.
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die spannendsten Neuheiten des Jahres und stellen die wichtigsten Modelle vor, die in der kommenden Saison auf den Straßen unterwegs sein werden.
Adria Supertwin 4x4
Mit dem Adria Supertwin 4x4 kommt ein weiterer Allrad-Campingbus auf Mercedes-Basis. Der robuste 4x4-Antrieb sorgt dafür, dass auch Feldwege kein Hindernis mehr darstellen.
- Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter
- Grundpreis: ab 123.450 Euro
Adria Twin 60Y Selection
Zum 60-jährigen Jubiläum bringt Adria eine Sonderedition des noch jungen Twin auf den Markt. Die "60Y Selection" bietet eine exklusive Ausstattung und zahlreiche Details, die den Campingalltag noch komfortabler machen.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 72.690 Euro
Bürstner Habiton
Mit dem Bürstner Habiton, der seine Premiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 feiern wird, wirft der Hersteller sein ursprüngliches Micro-Camper-Konzept Habiton (2023) komplett über Bord. Der neue Habiton ist derweil kein klassischer Sprinter-Ausbau.
- Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter
- Grundpreis: ab 68.999 Euro
Bürstner Papillon
Mit den Papillon-Campingbussen bietet Bürstner eine Modellreihe, die besonders durch den günstigen Einstiegspreis und praktische Ausstattungsmerkmale überzeugen will. Er soll der ideale Campingbus für Einsteiger werden.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 39.999 Euro
Carado CV 541 Pro
Der Carado CV 541 Pro ist ein Campingbus mit einem ungewöhnlichen Grundriss: abgetrenntes Fahrerhaus, Treppe ins Aufstelldach, Sitzgruppe im Heck. Er soll für jeden Bedarf ausreichend Platz bieten und punktet mit einer flexiblen Innenausstattung. Dabei ähnelt er sehr dem Konzept des Teilintegrierten Hymer Venture S.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 59.999 Euro
Clever Runner 636 Active
Clever macht 2026 mit dem Runner 636 Active von sich reden. Ein geräumiges Modell, das dank Hubbett besonders für aktive Camper interessant ist, da man unter dem Bett Fahrräder oder andere Sportgeräte im Heck transportieren kann.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 60.999 Euro
Crosscamp ADVTR
Die Crosscamp ADVTR-Baureihe 2026, früher bekannt als Crosscamp Flex und Full, bietet eine moderne Weiterentwicklung klassischer Kastenwagen mit durchdachten Ausstattungen, die sonst in teureren Fahrzeugklassen zu finden sind. Zur Auswahl stehen vier Grundrisse von 5,40 bis 6,40 Metern, die jeweils ein vollwertiges Festbad mit echten Türen, cleveren Stauraumlösungen und komfortablen Schlafmöglichkeiten bieten.
- Basisfahrzeug: Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Opel Movano
- Grundpreis: ab 49.999
Corigon CV 60D
Mit der neuen Marke Corigon betritt Hymer wieder Einsteiger-Terrain. Der CV 60D zeigt, was die neue Marke im Bereich der Campingbusse bieten kann.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 55.000 Euro
Dethleffs Globetrail Active
Der günstige Dethleffs Globetrail Active richtet sich an preisbewusste Camper, die es mit einem klassiker der etablierten Marke versuchen wollen. Drei verschiedene Grundrisse sorgen dafür, dass er sowohl Paare, Sportlich-Aktive als auch Familien anspricht. Für den günstigen Preis verzichtet Dethleffs bei den Active-Modellen auf einige Updates, die sie bei der 95-Jahre-Edition drauflegen.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Citroën Jumper
- Grundpreis: ab 51.999 Euro
Dreamer Fun D 68
Der Dreamer Fun D 68 bietet auf engem Raum einen durchdachten Innenausbau und eine flexible Ausstattung. Er ist 6,36 Meter lang und hat viel Stauraum für Ausrüstung dank modularer Einzelbetten und einer praktischen Heckgarage.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: 59.300 Euro
Dreamer Select D 43 UP
Der Dreamer Select D 43 UP punktet mit einer besonders variablen Schlaflösung. Neu ist an dem Fahrzeug ein Panoramadach, das den Wohnraum mit Tageslicht flutet, die Lounge-ähnliche Dinette und ein verbessertes Bad mit Schwenkwand. Dank des Aufstelldachs mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen ist der Select D43 Up besonders für junge Familien oder Paare geeignet.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 69.200 Euro
Eifelland Relax Master
Der Eifelland Relax Master ist einer der ersten Campingbus-Ausbauten der Marke auf dem Renault Master. Der Grundriss erinnert an einen Selbstausbau.
- Basisfahrzeug: Renault Master
- Grundpreis: ab 59.900 Euro
Etrusco CV 600 SB
Der Etrusco CV 600 SB ist ein kompakter und vielseitiger Campingbus, der für Paare und kleine Familien konzipiert wurde.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 56.000 Euro
Flowcamper Moritz
Der Flowcamper Moritz ist ein rund 6 Meter langer Campingbus, der ein modulares, nachhaltig gestaltetes Raumkonzept mit ergonomischer Küche und hochklappbarem Querbett im Heck bietet. Er überzeugt mit Manufaktur‑Qualität unter 100.000 Euro und punktet außerdem mit einer benutzerfreundlichen Smart‑Steuerung und praktischem, entnehmbarem Wassertank.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Citroën Jumper.
- Grundpreis: unter 100.000 Euro.
Forster Livin'up Pro
Der Forster Livin'up Pro bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Grundrissen von 5,41 bis 6,36 Metern und clever gestalteten Innenräumen, die unter anderem eine vergrößerte Küchenarbeitsfläche und optimierten Stauraum bieten, ist er ideal für Einsteiger.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 43.690 Euro
Freedo M 599
Der Freedo M 599 ist ein eleganter Campingbus aus Polen, der speziell für zwei Personen konzipiert wurde. Das moderne Design, eine Lounge-Sitzgruppe im Heck und eine hochwertige Innenausstattung zeichnen diesen Campingbus aus.
- Basisfahrzeug: MAN TGE
- Grundpreis: ab 72.890 Euro
Freedo 636 HLT
Beim Freedo 636 HLT handelt es sich um einen 6,36 Meter langen Campingbus auf Fiat Ducato‑Basis mit abgetrenntem Fahrerhaus und vorn integrierter L‑Sitzbank, was den Wohnraum wie einen separaten Bereich wirken lässt. Er bietet eine klassische Küche neben der Schiebetür, ein festes Heckdoppelbett und ein kompaktes Bad mit Dusche/WC, zudem ein wohnliches Interieur mit Landhausstil‑Elementen.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato.
- Grundpreis: ab 72.900 Euro.
Giottline Giottivan 64 G
Der Giottiline Giottivan 64 G ist der erste Campingbus mit Einzelbetten-Grundriss der italienischen Marke. Im Bad verwandelt eine Schwenkwand das WC in eine Duschkabine. Neu für 2026: Optional gibt es zwei Pakete, um den Bus zum Luxus-Bus aufzurüsten.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper.
- Grundpreis: ab 56.000 Euro
Hobby Ontour Van 600 FTR
Beim 6 Meter langen Hobby Ontour Van 600 FTR bietet der Hersteller erstmals ein Aufstelldach (Rocket Roof) als Option an. Dadurch entstehen zu den zwei Schlafplätze im Heck, zwei weitere. Mit kompakter Küche und einem kleinen Bad ist er ideal für Familien und Reisen mit Sportausrüstung.
- Basisfahrzeug: Citroën Jumper.
- Grundpreis: ab 67.225 Euro.
Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail
Mit dem Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail zeigt der Traditionshersteller ein Sondermodell des Premium‑Campingbus auf Basis des Mercedes-Sprinter. Er wartet mit Raptorlack‑geschütztem Unterbau, Geländereifen und robustem Offroad-Look für Abenteuer abseits befestigter Straßen auf.
- Basisfahrzeug: Mercedes‑Sprinter
- Grundpreis: ab 148.900 Euro.
Karmann Dexter 595
Der knapp 6 Meter lange Karmann Dexter 595 zeichnet sich durch ein elektrisch absenkbares Hubbett über der Sitzgruppe aus. Sein Heck nimmt ein komfortables Raumbad mit separater Dusche ein, gegenüber befindet sich eine große Küche mit 150-Liter-Kühlschublade sowie viel Stauraum. Innen setzt er auf ein modernes Ambiente mit Eiche-Optik und farbigen Oberschrankklappen, wodurch er besonders komfortbewusste Paare anspricht.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 69.900 Euro
Karmann Dexter 635
Der Karmann Dexter 635 ist ein 6,36 m langer Campingbus mit einem elektrischen Hubbett im Heck. Dank der Höhenverstellung lassen sich sowohl der Einstieg ins Bett als auch der Stauraum darunter variieren. Optisch hat das Interieur ein Upgrade bekommen mit Eiche-Natur-Optik und grünen Schrankklappen.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 66.900 Euro
Knaus Boxtime
Die neue Campingbus-Baureihe Knaus Boxtime setzt auf eine moderne Leichtbauweise mit EPP-Möbeln, die das Gewicht im Vergleich zu artverwandten Kastenwagen Boxlife um etwa 60 kg reduzieren und gleichzeitig die thermische sowie akustische Isolierung verbessern. Das moderne Design mit einem Panoramafenster und der Hubbett-Lösung sorgt für ein offenes Raumgefühl und clevere Stauraumlösungen.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 63.990 Euro
Marecamper 2.0
Der Marecamper 2.0 besticht durch hochwertige Materialien wie Wollfilz, edle Stoff- oder Lederbezüge und einen Schiffsboden. Mit einer 190-Watt-Solaranlage, einer 92-Ah-Bordbatterie und modernen Assistenzsystemen bietet er nicht nur Komfort, sondern setzt auch Akzente auf Autarkie und Sicherheit. Der Camper ist auf MAN oder Sprinter erhältlich und kann auch mit Allradantrieb ausgestattet werden.
- Basisfahrzeug: MAN TGE oder Mercedes-Benz Sprinter
- Grundpreis: nn.
North Cape Adventure 4x4-Camper
Der 5,98 m Lange North Cape Adventure bietet schon ab Werk ein stark autarkes Energiepaket mit 300‑Ah‑Lithiumbatterie, 200 W Solarpanelen und 1.600 W‑Wechselrichter. Innen hat er vier eingetragene Schlafplätze (Hubbett + Aufstelldach), Küche, Kompressorkühlschrank und UV‑Wasseraufbereitung sowie smarte Bedienung per App/Touchpanel, ideal für Offroad‑ und Freistehtouren.
- Basisfahrzeug: MAN TGE‑Basis.
- Grundpreis: ca. 133.990 Euro.
Pilote Vega V 630 G
Der Pilote Vega V 630 G ist ein flexibler Campingbus, der besonders für Familien geeignet ist. Er bietet eine Kombination aus funktionalem Ausbau und großzügigem Raumangebot, wodurch er für längere Familienurlaube bestens geeignet sein soll.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 65.300 Euro
Pössl Roadstar XT
Der Pössl Roadstar XT basiert auf dem Mercedes-Benz Sprinter mit optionalem Allradantrieb und setzt auf fest integrierte Seitenverbreiterungen statt Slide-Out, um ein großzügiges Querbett im Heck zu realisieren. Das durchdachte Raumkonzept umfasst ein modernes Längsbad mit platzsparender Schiebetür, eine funktionale Sitzgruppe sowie eine praxisorientierte Ausstattung für komfortables Reisen. Außerdem gibt es die ersten 100 Campingbusse zum Knaller-Preis.
Pössl Summit 600 L
Der Pössl Summit 600 L kombiniert kompakte Außenmaße mit einem durchdachten Innenraumkonzept. Zwei komfortable Längsbetten im Heck bieten eine großzügige Liegefläche und darunter reichlich Stauraum. Der gut strukturierte Wohnbereich mit praktischer Küche, Bad und Sitzgruppe macht das Fahrzeug zu einem vielseitigen Begleiter für Reisen auf engem Raum.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato
- Grundpreis: ab 53.999 Euro
Rhön Camp The Seeker 4x4
Der Rhön Camp The Seeker 4x4 ist ein 7 Meter langer Offroad‑Campingbus, der Lounge‑Feeling und Funktionalität kombiniert. Statt eines klassischen Heckbetts dominiert ein seitlich angeordnetes Loungesofa, das zu einem Doppelbett umbaufähig ist. Das kompakte Heckbad schafft mit verschiebbarer Toilette mehr Bewegungsfreiheit. Im Innenraum gibt es darüber hinaus EcoFlow‑Power‑Technik, 5G‑WLAN‑Router, kompakten Küchenblock und viel Stauraum.
- Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter.
- Grundpreis: ab 134.990 Euro (Hinterradantrieb), ab 144.990 Euro (4Matic‑Allradantrieb).
Roller Team Livingstone Go
Die neue Baureihe Roller Team Livingstone Go bietet Einsteigern ein überraschend umfassendes Paket zu einem attraktiven Preis. Mit vier praktischen Grundrissen, serienmäßigen Ausstattungspaketen und durchdachtem Design kann man hier direkt einsteigen und losfahren.
- Basisfahrzeug: Citroën Jumper
- Grundpreis: ab 52.990 Euro
Sea Land Mountain SPR 700
Der Sea Land Mountain SPR 700 ist ein rund 7 Meter langer Campingbus, der sich durch einen handwerklich gestalteten Individualausbau, Allradtechnik und eine begehbare Dachterrasse mit Hängematte bzw. Dachzelt auszeichnet. Innen bietet er ein großes Längsbett, kompaktes Bad, funktionale Küche, viel Stauraum und hochwertige Materialien für lange Reisen, kombiniert mit umfangreicher Autarkie-Technik wie Standheizung, Solaranlage und großer Batterie.
- Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter
- Grundpreis: ab 177.000 Euro (Heckantrieb), ab 185.000 Euro (Allradantrieb)
Sunlight Ibex
Sunlight zeigt 2026 das Studienfahrzeug IBEX: einen Allrad-Campingbus auf VW Crafter. Zu den Campingbussen, die es im nächsten Jahr tatsächlich zu kaufen gibt, ist von der Marke bislang nichts Neues bekannt.
Viica 54
Der Viica 54 ist ein ultrakompakter Campingbus mit 5,41 m Länge, der ohne festes Bett auskommt – stattdessen entsteht der Schlafplatz aus einer umbaubaren Hecksitzgruppe, optional gibt es ein Hubbett oder ein Aufstelldach für zusätzliche Schlafplätze. Außerdem bringt er eine umfangreiche Serienausstattung mit.
- Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Citroën Jumper.
- Grundpreis: 74.900 Euro.
VR-Motorhomes Paddockboss
Der VR-Motorhomes Paddockboss richtet sich an Motorsport-Begeisterte und bietet neben dem klassischen Campingkomfort eine integrierte Motorradgarage.
- Basisfahrzeug: Citroën Jumper
- Grundpreis: ab 79.900 Euro