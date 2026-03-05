Alle Campingbus-Neuheiten 2026: Modelle, Preise und Highlights

2026 wird bei den Campingbussen vor allem eins sichtbar: Die Szene teilt sich in zwei Extreme – kompromisslos geländetauglich und konsequent einsteigerfreundlich. Während Adria mit dem Supertwin 4x4 auf Sprinter-Basis und Hymer mit dem Grand Canyon S 700 CrossTrail (knapp sieben Meter, Offroad-Optik inklusive) die Abenteuer-Fraktion bedient, zeigen Ausbauten wie der Sea Land Mountain SPR 700 mit Dachterrasse, Hängematte und viel Autarkie-Technik, wie weit Individualkonzepte inzwischen gehen. Gleichzeitig drücken Modelle wie der Bürstner Papillon ab 39.999 Euro, der Forster Livin’up Pro oder der Roller Team Livingstone Go die Einstiegshürde deutlich. Und dazwischen wird’s richtig spannend: Knaus setzt beim neuen Boxtime auf Leichtbau-Möbel und ein offenes Raumgefühl, Clever löst mit Hubbett Platzprobleme für Bikes & Sportgerät, und Carado denkt den Grundriss mit abgetrenntem Fahrerhaus und Heck-Sitzgruppe einmal komplett neu.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die spannendsten Neuheiten des Jahres und stellen die wichtigsten Modelle vor, die in der kommenden Saison auf den Straßen unterwegs sein werden.

Adria Supertwin 4x4

Mit dem Adria Supertwin 4x4 kommt ein weiterer Allrad-Campingbus auf Mercedes-Basis. Der robuste 4x4-Antrieb sorgt dafür, dass auch Feldwege kein Hindernis mehr darstellen.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Grundpreis: ab 123.450 Euro Adria Twin 60Y Selection

Dominic Vierneisel Bei den Twin Campingbussen stehen als drei beliebte Grundrisse zur Auswahl als Jubiläumsmodell: Der Adria Twin 640 SLB 60Y ist einer davon.



Zum 60-jährigen Jubiläum bringt Adria eine Sonderedition des noch jungen Twin auf den Markt. Die "60Y Selection" bietet eine exklusive Ausstattung und zahlreiche Details, die den Campingalltag noch komfortabler machen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 72.690 Euro Bürstner Habiton

Mit dem Bürstner Habiton, der seine Premiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 feiern wird, wirft der Hersteller sein ursprüngliches Micro-Camper-Konzept Habiton (2023) komplett über Bord. Der neue Habiton ist derweil kein klassischer Sprinter-Ausbau.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Grundpreis: ab 68.999 Euro Bürstner Papillon

Bürster In der Grundausstattung kostet der Papillon gerade mal 39.999 Euro.



Mit den Papillon-Campingbussen bietet Bürstner eine Modellreihe, die besonders durch den günstigen Einstiegspreis und praktische Ausstattungsmerkmale überzeugen will. Er soll der ideale Campingbus für Einsteiger werden.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 39.999 Euro Carado CV 541 Pro

Der Carado CV 541 Pro ist ein Campingbus mit einem ungewöhnlichen Grundriss: abgetrenntes Fahrerhaus, Treppe ins Aufstelldach, Sitzgruppe im Heck. Er soll für jeden Bedarf ausreichend Platz bieten und punktet mit einer flexiblen Innenausstattung. Dabei ähnelt er sehr dem Konzept des Teilintegrierten Hymer Venture S.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 59.999 Euro Clever Runner 636 Active

Clever macht 2026 mit dem Runner 636 Active von sich reden. Ein geräumiges Modell, das dank Hubbett besonders für aktive Camper interessant ist, da man unter dem Bett Fahrräder oder andere Sportgeräte im Heck transportieren kann.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 60.999 Euro Crosscamp ADVTR

Crosscamp Im Corsscamp ADVTR 5.41 dient die ausziehbare Längsbank als Schlafgelegenheit. Im Heck sind eine Duschkabine und ein mobiles WC als Module untergebracht.



Die Crosscamp ADVTR-Baureihe 2026, früher bekannt als Crosscamp Flex und Full, bietet eine moderne Weiterentwicklung klassischer Kastenwagen mit durchdachten Ausstattungen, die sonst in teureren Fahrzeugklassen zu finden sind. Zur Auswahl stehen vier Grundrisse von 5,40 bis 6,40 Metern, die jeweils ein vollwertiges Festbad mit echten Türen, cleveren Stauraumlösungen und komfortablen Schlafmöglichkeiten bieten.

Basisfahrzeug : Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Opel Movano

: Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Opel Movano Grundpreis: ab 49.999 Corigon CV 60D

Philip Teleu

Der Tisch im Corigon CV ist erweiterbar, sodass auch die Person auf dem drehbaren Beifahrer-Platz Zugang dazu hat.



Mit der neuen Marke Corigon betritt Hymer wieder Einsteiger-Terrain. Der CV 60D zeigt, was die neue Marke im Bereich der Campingbusse bieten kann.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 55.000 Euro Dethleffs Globetrail Active

Der günstige Dethleffs Globetrail Active richtet sich an preisbewusste Camper, die es mit einem klassiker der etablierten Marke versuchen wollen. Drei verschiedene Grundrisse sorgen dafür, dass er sowohl Paare, Sportlich-Aktive als auch Familien anspricht. Für den günstigen Preis verzichtet Dethleffs bei den Active-Modellen auf einige Updates, die sie bei der 95-Jahre-Edition drauflegen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Citroën Jumper

Fiat Ducato, Citroën Jumper Grundpreis: ab 51.999 Euro Dreamer Fun D 68

Ulrich Kohstall Dreamer D 68: Das Bett ist modular verschiebbar für mehr Laderaum oder Schlafkomfort – inklusive Dachstauschränken.



Der Dreamer Fun D 68 bietet auf engem Raum einen durchdachten Innenausbau und eine flexible Ausstattung. Er ist 6,36 Meter lang und hat viel Stauraum für Ausrüstung dank modularer Einzelbetten und einer praktischen Heckgarage.

Basisfahrzeug : Fiat Ducato

: Fiat Ducato Grundpreis: 59.300 Euro Dreamer Select D 43 UP

Ulrich Kohstall Kompakt unterwegs, groß im Komfort: Der Dreamer D 43 Up kombiniert Van-Agilität mit Panoramablick.



Der Dreamer Select D 43 UP punktet mit einer besonders variablen Schlaflösung. Neu ist an dem Fahrzeug ein Panoramadach, das den Wohnraum mit Tageslicht flutet, die Lounge-ähnliche Dinette und ein verbessertes Bad mit Schwenkwand. Dank des Aufstelldachs mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen ist der Select D43 Up besonders für junge Familien oder Paare geeignet.

Basisfahrzeug : Fiat Ducato

: Fiat Ducato Grundpreis: ab 69.200 Euro Eifelland Relax Master

Der Eifelland Relax Master ist einer der ersten Campingbus-Ausbauten der Marke auf dem Renault Master. Der Grundriss erinnert an einen Selbstausbau.

Basisfahrzeug: Renault Master

Renault Master Grundpreis: ab 59.900 Euro Etrusco CV 600 SB

Der Etrusco CV 600 SB ist ein kompakter und vielseitiger Campingbus, der für Paare und kleine Familien konzipiert wurde.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 56.000 Euro Flowcamper Moritz

Andreas Becker Nachhaltig gestaltetes Raumkonzept mit Halbdinette und Küchenzeile neben dem Eingang.



Der Flowcamper Moritz ist ein rund 6 Meter langer Campingbus, der ein modulares, nachhaltig gestaltetes Raumkonzept mit ergonomischer Küche und hochklappbarem Querbett im Heck bietet. Er überzeugt mit Manufaktur‑Qualität unter 100.000 Euro und punktet außerdem mit einer benutzerfreundlichen Smart‑Steuerung und praktischem, entnehmbarem Wassertank.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Citroën Jumper.

Fiat Ducato, Citroën Jumper. Grundpreis: unter 100.000 Euro. Forster Livin'up Pro

Der Forster Livin'up Pro bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Grundrissen von 5,41 bis 6,36 Metern und clever gestalteten Innenräumen, die unter anderem eine vergrößerte Küchenarbeitsfläche und optimierten Stauraum bieten, ist er ideal für Einsteiger.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 43.690 Euro Freedo M 599

Der Freedo M 599 ist ein eleganter Campingbus aus Polen, der speziell für zwei Personen konzipiert wurde. Das moderne Design, eine Lounge-Sitzgruppe im Heck und eine hochwertige Innenausstattung zeichnen diesen Campingbus aus.

Basisfahrzeug: MAN TGE

MAN TGE Grundpreis: ab 72.890 Euro Freedo 636 HLT

Andreas Becker Der Freedo 636 HLT auf Basis des Fiat Ducato – perfekt für flexibles Reisen und Komfort unterwegs.



Beim Freedo 636 HLT handelt es sich um einen 6,36 Meter langen Campingbus auf Fiat Ducato‑Basis mit abgetrenntem Fahrerhaus und vorn integrierter L‑Sitzbank, was den Wohnraum wie einen separaten Bereich wirken lässt. Er bietet eine klassische Küche neben der Schiebetür, ein festes Heckdoppelbett und ein kompaktes Bad mit Dusche/WC, zudem ein wohnliches Interieur mit Landhausstil‑Elementen.

Basisfahrzeug : Fiat Ducato.

: Fiat Ducato. Grundpreis: ab 72.900 Euro. Giottline Giottivan 64 G

Der Giottiline Giottivan 64 G ist der erste Campingbus mit Einzelbetten-Grundriss der italienischen Marke. Im Bad verwandelt eine Schwenkwand das WC in eine Duschkabine. Neu für 2026: Optional gibt es zwei Pakete, um den Bus zum Luxus-Bus aufzurüsten.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper.

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper. Grundpreis: ab 56.000 Euro Hobby Ontour Van 600 FTR

Timo Großhans Der Ontour Van ist der erste Hobby mit einem Aufstelldach.





Beim 6 Meter langen Hobby Ontour Van 600 FTR bietet der Hersteller erstmals ein Aufstelldach (Rocket Roof) als Option an. Dadurch entstehen zu den zwei Schlafplätze im Heck, zwei weitere. Mit kompakter Küche und einem kleinen Bad ist er ideal für Familien und Reisen mit Sportausrüstung.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper.

Citroën Jumper. Grundpreis: ab 67.225 Euro. Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail

Hymer Neuer Premium-Campingbus für Abenteuer abseits befestigter Straßen.



Mit dem Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail zeigt der Traditionshersteller ein Sondermodell des Premium‑Campingbus auf Basis des Mercedes-Sprinter. Er wartet mit Raptorlack‑geschütztem Unterbau, Geländereifen und robustem Offroad-Look für Abenteuer abseits befestigter Straßen auf.

Basisfahrzeug: Mercedes‑Sprinter

Mercedes‑Sprinter Grundpreis: ab 148.900 Euro. Karmann Dexter 595

Ingolf Pompe Das Raumbad mit Aussicht nimmt im Heck die komplette Fahrzeugbreite ein.



Der knapp 6 Meter lange Karmann Dexter 595 zeichnet sich durch ein elektrisch absenkbares Hubbett über der Sitzgruppe aus. Sein Heck nimmt ein komfortables Raumbad mit separater Dusche ein, gegenüber befindet sich eine große Küche mit 150-Liter-Kühlschublade sowie viel Stauraum. Innen setzt er auf ein modernes Ambiente mit Eiche-Optik und farbigen Oberschrankklappen, wodurch er besonders komfortbewusste Paare anspricht.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 69.900 Euro Karmann Dexter 635

Der Karmann Dexter 635 ist ein 6,36 m langer Campingbus mit einem elektrischen Hubbett im Heck. Dank der Höhenverstellung lassen sich sowohl der Einstieg ins Bett als auch der Stauraum darunter variieren. Optisch hat das Interieur ein Upgrade bekommen mit Eiche-Natur-Optik und grünen Schrankklappen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 66.900 Euro Knaus Boxtime

Die neue Campingbus-Baureihe Knaus Boxtime setzt auf eine moderne Leichtbauweise mit EPP-Möbeln, die das Gewicht im Vergleich zu artverwandten Kastenwagen Boxlife um etwa 60 kg reduzieren und gleichzeitig die thermische sowie akustische Isolierung verbessern. Das moderne Design mit einem Panoramafenster und der Hubbett-Lösung sorgt für ein offenes Raumgefühl und clevere Stauraumlösungen.

Basisfahrzeug : Fiat Ducato

: Fiat Ducato Grundpreis: ab 63.990 Euro Marecamper 2.0

Der Marecamper 2.0 besticht durch hochwertige Materialien wie Wollfilz, edle Stoff- oder Lederbezüge und einen Schiffsboden. Mit einer 190-Watt-Solaranlage, einer 92-Ah-Bordbatterie und modernen Assistenzsystemen bietet er nicht nur Komfort, sondern setzt auch Akzente auf Autarkie und Sicherheit. Der Camper ist auf MAN oder Sprinter erhältlich und kann auch mit Allradantrieb ausgestattet werden.

Basisfahrzeug: MAN TGE oder Mercedes-Benz Sprinter

Grundpreis: nn. North Cape Adventure 4x4-Camper

Sophia Pfisterer Hell, aufgeräumt, modern: Der Blick durch den North Cape zeigt das durchdachte Raumkonzept mit viel Technik im Hintergrund.





Der 5,98 m Lange North Cape Adventure bietet schon ab Werk ein stark autarkes Energiepaket mit 300‑Ah‑Lithiumbatterie, 200 W Solarpanelen und 1.600 W‑Wechselrichter. Innen hat er vier eingetragene Schlafplätze (Hubbett + Aufstelldach), Küche, Kompressorkühlschrank und UV‑Wasseraufbereitung sowie smarte Bedienung per App/Touchpanel, ideal für Offroad‑ und Freistehtouren.

Basisfahrzeug : MAN TGE‑Basis.

: MAN TGE‑Basis. Grundpreis: ca. 133.990 Euro. Pilote Vega V 630 G

Der Pilote Vega V 630 G ist ein flexibler Campingbus, der besonders für Familien geeignet ist. Er bietet eine Kombination aus funktionalem Ausbau und großzügigem Raumangebot, wodurch er für längere Familienurlaube bestens geeignet sein soll.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 65.300 Euro Pössl Roadstar XT

Der Pössl Roadstar XT basiert auf dem Mercedes-Benz Sprinter mit optionalem Allradantrieb und setzt auf fest integrierte Seitenverbreiterungen statt Slide-Out, um ein großzügiges Querbett im Heck zu realisieren. Das durchdachte Raumkonzept umfasst ein modernes Längsbad mit platzsparender Schiebetür, eine funktionale Sitzgruppe sowie eine praxisorientierte Ausstattung für komfortables Reisen. Außerdem gibt es die ersten 100 Campingbusse zum Knaller-Preis.

Pössl Summit 600 L

Der Pössl Summit 600 L kombiniert kompakte Außenmaße mit einem durchdachten Innenraumkonzept. Zwei komfortable Längsbetten im Heck bieten eine großzügige Liegefläche und darunter reichlich Stauraum. Der gut strukturierte Wohnbereich mit praktischer Küche, Bad und Sitzgruppe macht das Fahrzeug zu einem vielseitigen Begleiter für Reisen auf engem Raum.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fiat Ducato Grundpreis: ab 53.999 Euro Rhön Camp The Seeker 4x4

Rhön Camp Ungewöhnlicher Campingbus-Grundriss: offene Blickachse, großer Wohnraum und Heckbad.



Der Rhön Camp The Seeker 4x4 ist ein 7 Meter langer Offroad‑Campingbus, der Lounge‑Feeling und Funktionalität kombiniert. Statt eines klassischen Heckbetts dominiert ein seitlich angeordnetes Loungesofa, das zu einem Doppelbett umbaufähig ist. Das kompakte Heckbad schafft mit verschiebbarer Toilette mehr Bewegungsfreiheit. Im Innenraum gibt es darüber hinaus EcoFlow‑Power‑Technik, 5G‑WLAN‑Router, kompakten Küchenblock und viel Stauraum.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter.

Mercedes-Benz Sprinter. Grundpreis: ab 134.990 Euro (Hinterradantrieb), ab 144.990 Euro (4Matic‑Allradantrieb). Roller Team Livingstone Go

Philip Teleu Stilsicherer Innenraum, niedriger Einstiegspreis von 52.990 Euro - damit könnte Roller Team Livingstone Go viele Neu-Camper begeistern.



Die neue Baureihe Roller Team Livingstone Go bietet Einsteigern ein überraschend umfassendes Paket zu einem attraktiven Preis. Mit vier praktischen Grundrissen, serienmäßigen Ausstattungspaketen und durchdachtem Design kann man hier direkt einsteigen und losfahren.

Basisfahrzeug : Citroën Jumper

: Citroën Jumper Grundpreis: ab 52.990 Euro Sea Land Mountain SPR 700

Sea Land Mountain Hochwertige Materialien und eine gute Ausstattung eingebettet in eine sehr individuelle Innenraumgestaltung zeichnen Sea Land Mountain aus.



Der Sea Land Mountain SPR 700 ist ein rund 7 Meter langer Campingbus, der sich durch einen handwerklich gestalteten Individualausbau, Allradtechnik und eine begehbare Dachterrasse mit Hängematte bzw. Dachzelt auszeichnet. Innen bietet er ein großes Längsbett, kompaktes Bad, funktionale Küche, viel Stauraum und hochwertige Materialien für lange Reisen, kombiniert mit umfangreicher Autarkie-Technik wie Standheizung, Solaranlage und großer Batterie.

Basisfahrzeug : Mercedes-Benz Sprinter

: Mercedes-Benz Sprinter Grundpreis: ab 177.000 Euro (Heckantrieb), ab 185.000 Euro (Allradantrieb) Sunlight Ibex

Sunlight Sunlight präsentiert mit dem Ibex einen geländetauglichen 4x4-Camper auf Basis des VW Crafters.



Sunlight zeigt 2026 das Studienfahrzeug IBEX: einen Allrad-Campingbus auf VW Crafter. Zu den Campingbussen, die es im nächsten Jahr tatsächlich zu kaufen gibt, ist von der Marke bislang nichts Neues bekannt.

Viica 54

Andreas Becker Kein festes Bett, aber dafür lässt sich die Sitzgruppe umbauen. Wer darauf keine Lust hat, konfiguriert optional ein Hubbet.



Der Viica 54 ist ein ultrakompakter Campingbus mit 5,41 m Länge, der ohne festes Bett auskommt – stattdessen entsteht der Schlafplatz aus einer umbaubaren Hecksitzgruppe, optional gibt es ein Hubbett oder ein Aufstelldach für zusätzliche Schlafplätze. Außerdem bringt er eine umfangreiche Serienausstattung mit.

Basisfahrzeug : Fiat Ducato, Citroën Jumper.

: Fiat Ducato, Citroën Jumper. Grundpreis: 74.900 Euro. VR-Motorhomes Paddockboss

Der VR-Motorhomes Paddockboss richtet sich an Motorsport-Begeisterte und bietet neben dem klassischen Campingkomfort eine integrierte Motorradgarage.

Basisfahrzeug : Citroën Jumper

: Citroën Jumper Grundpreis: ab 79.900 Euro