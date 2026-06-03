Crosscamp ELMNT: Was kann der Campingbus mit Schwenkbad für unter 54.000 Euro?

Die Dethleffs-Tochtermarke Crosscamp legt einen neuen Campingbus auf Basis des Peugeot Boxer auf. Mit der neuen ELMNT-Baureihe bringt sie vier Grundrisse mit serienmäßigem Schwenkbad auf den Markt und unterbietet damit viele etablierte Wettbewerber beim Preis. Reicht das, um im hart umkämpften Kastenwagen-Segment zu bestehen?

Vom Anbieter kompakter Urban Camper auf Toyota Proace und Opel Zafira Life hat sich Crosscamp längst einem Hersteller mit komplettem Portfolio entwickelt. Die Marke möchte faire Preise mit modernem, fast jugendlichem Camping-Lifestyle kombinieren. Dafür steht schon der Crosscamp EXPDN als erster Teilintegrierter und ab sofort die ELMNT Campingbusse.

Was die Marke aus dem Hause Dethleffs gegenüber der Konkurrenz von Pössl, Carado, Sunlight und Knaus abliefert, ist eine echte Ansage. Vier Grundrisse mit Längen zwischen 5,41 und 6,36 Metern, drei davon mit Schwenkbad serienmäßig, alle unter 57.000 Euro Einstiegspreis.

Peugeot Boxer als Basis: 140 PS, GSR2 und Allwetterreifen Unter dem Aufbau arbeitet der Peugeot Boxer mit dem 2.2 BlueHDi-Diesel und 140 PS. Serienmäßig kommt er mit Schaltgetriebe. Wer Automatik bevorzugt, zahlt 3.399 Euro Aufpreis, für die 180-PS-Variante werden 6.499 Euro fällig. Beide Optionen lassen sich ausschließlich in Kombination ordern.

Serienmäßig an Bord ist das GSR2-Sicherheitspaket, das seit der jüngsten EU-Bestimmung vorgeschrieben ist. Es umfasst unter anderem den Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, den Spurhalteassistenten, die Müdigkeitserkennung und den intelligenten Geschwindigkeitsassistenten. Parksensoren hinten gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Dazu kommen Allwetterreifen mit M+S-Kennzeichnung und Schneeflockensymbol, ein 90-Liter-Dieseltank und die Fahrerhausklimaanlage. Die technisch zulässige Gesamtmasse liegt bei allen drei Grundrissen bei 3.500 Kilogramm.

Crosscamp ELMNT: Welcher Grundriss passt zu wem? Drei Modelle des Crosscamp ELMNT sind an die alte Campingbus-Baureihe Full angelehnt sind. In der Neuauflage bringen sie alle ein Schwenkbad mit und teilen sich die Küche und die grundsätzliche Raumaufteilung. Sie unterscheiden sich in Länge, Bettkonzept und Nutzlast.

Crosscamp Sitzgruppe, Küchen, Schwenkbad sind die Wohnraum-Elemente, die sich drei Modelle des Crosscamp ELMNT teilen. Die Gestaltung lehnt sich an die alten Full-Modelle des Herstellers an, wenngleich der Möbelbau in den neuen Campingbussen deutlich geschwungener wirkt.

Der ELMNT 5.4 DS misst 541 Zentimeter und startet bei 53.499 Euro. Im Heck liegt ein Doppelbett mit den Maßen 195 × 133 Zentimeter. Mit einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.651 Kilogramm bietet er die höchste rechnerische Nutzlast im Trio und ein Budget von 504 Kilogramm für Sonderausstattung. Sein Radstand von 3.450 Millimetern macht ihn zur wendigsten Variante. Dieses Modell richtet sich an Paare, die kompakte Außenmaße schätzen, aber auf ein festes Bad nicht verzichten wollen.

Der ELMNT 6.0 DS streckt sich auf 599 Zentimeter und kostet ab 54.499 Euro. Sein Querbett misst 197 × 157 Zentimeter und ist damit das größte Doppelbett der Reihe. Der längere Radstand von 4.040 Millimetern schafft mehr Wohnraum im Mittelteil. Die Masse in fahrbereitem Zustand liegt bei 2.751 Kilogramm, das Sonderausstattungs-Budget bei 402 Kilogramm. Dieser Grundriss dürfte das Volumenmodell werden: Er trifft die Balance zwischen Platzangebot, Außenlänge und Preis.

Der ELMNT 6.4 ES ist mit 636 Zentimetern das längste Modell und startet bei 56.499 Euro. Statt eines Doppelbetts stehen hier Einzelbetten im Heck mit den Maßen 192 bis 184 × 195 Zentimeter. Mit 2.836 Kilogramm Masse in fahrbereitem Zustand bleibt hier das geringste Budget für Sonderausstattung (310 Kilogramm). Der 6.4 ES eignet sich für Paare, die längere Reisen planen und im Schlaf Bewegungsfreiheit brauchen.

Der Croscamp ELMNT 5.41 fällt aus der ReiheCrosscamp ELMNT 5.41 erinnert eindeutig an das alte Campingbusmodell Crosscamp Flex. Er misst ebenfalls 541 Zentimeter und startet bei 51.499 Euro. Statt eines festen Bads setzt er auf ein modulares System mit herausnehmbarem Küchenmodul, flexibler Toilettenbox und einem Sofa mit integrierter Bettfunktion. Crosscamp spricht von 14 möglichen Grundrissvarianten. Das Mittelbett misst 188 × 133 Zentimeter, was das optionale Aufstelldach fast notwendig macht. Frischwasser- und Abwassertank fassen jeweils nur 10 Liter, statt der Combi-4-Heizung arbeitet eine 2-kW-Dieselheizung. Dieses Modell richtet sich an Käufer, die maximale Flexibilität im Alltag suchen und auf ein festes Bad verzichten können.

Campingbus mit Schwenkbad: Was der ELMNT serienmäßig bietet Das Schwenkbad ist das zentrale Feature von drei Modellen der Baureihe und bei drei Grundrissen serienmäßig. Im Camper-Van-Segment unter 57.000 Euro ist das keineswegs selbstverständlich. Zum Duschen lässt sich die Schwenkwand mit einem Handgriff zur Seite ziehen. Dahinter entsteht eine vollwertige Duschkabine ohne Vorhang. An der Decke sitzt eine Entlüftungsluke mit Haken, an dem nasse Kleidung trocknen kann. Mit optionalem Fenster im Bad kann die Duschbrause sogar außen genutzt werden.

Crosscamp Die Wand mit dem Waschbecken lässt sich über die Toilette schwenken, sodass eine Dusche ohne Vorhang entsteht.

Gegenüber dem Bad liegt die Küche. Sie bietet einen 84-Liter-Kompressorkühlschrank mit Frosterfach, dessen Tür sich bis zu 180 Grad öffnen lässt. So kommt man auch von außen an den Kühlschrank. Die 2-Flamm-Kocher-und-Spülen-Kombination zündet elektrisch. Im Unterschrank sitzen drei Schubladen mit Servo-Soft-Mechanik für Besteck, Teller und Töpfe. An der Küchenrückwand verläuft eine Multifunktionsschiene, an der sich passendes Zubehör einhängen lässt. Drei 230-Volt-Steckdosen und ein Doppel-USB-Anschluss versorgen Geräte mit Strom.

Die Sitzgruppe bietet ergonomisch geformte Polster und eine Designverkleidung der Seitenwand. Auf zwei Gurtplätzen sitzt Isofix serienmäßig. Das Podest unter der Sitzgruppe enthält ein Staufach und leuchtet beim Öffnen der Tür indirekt.

Moderne und solide technische Ausstattung Im Heckbereich verlaufen beidseitig Stromleisten (Lichtschienen) vom Bett bis zur Sitzgruppe. Daran lassen sich Leselampen, USB-Stecker oder Schwanenhalsleuchten einhängen. Unter dem Bett verbergen sich drei separate Fächer für Schuhe, Getränkekisten oder Campingzubehör.

Wer einen Heckauszug nachrüsten möchte, findet unter zwei zusätzlichen Blindschrauben bereits die Vorbereitung dafür. Den Auszug selbst bietet Crosscamp über das Custom-Parts-Programm an.

Crosscamp Die Lattenroste der Betten lassen sich hochklappen. Dann kommen Camper besser in den Stauraum und könnten auch größeres Zubehör einpacken.

Geheizt wird serienmäßig mit einer Truma Combi 4 Warmluft-und-Warmwasserheizung. Der Frischwassertank fasst 100 Liter, der Abwassertank 90 Liter. Im Gaskasten finden zwei 11-Kilogramm-Gasflaschen Platz. Optional rüstet Crosscamp auf die stärkere Combi 6E mit Elektroheizstab und digitalem Bedienpanel auf (709 Euro).

Campingbus für weniger als 60.000 Euro: Geht das? Crosscamp setzt den Einstiegspreis bewusst niedrig an. Doch wer den ELMNT sinnvoll konfigurieren will, muss nachrechnen. Denn einige Ausstattungsmerkmale, die viele Kaufinteressenten als selbstverständlich voraussetzen, fehlen in der Serie.

Die Verdunklung für das Fahrerhaus (Front und Seiten) gibt es nicht ab Werk. Rahmenfenster im Wohnbereich fehlen ebenfalls. Eine elektrische Einstiegsstufe ist auch nicht dabei. All das steckt gebündelt im Base Kit für 1.999 Euro, das zusätzlich eine Dachhaube über der Sitzgruppe, ein Fenster im Bad, einen Holzrost in der Dusche und eine Drehplatte für die Tischerweiterung enthält. Wer den ELMNT tatsächlich reisefertig ausstatten will, kommt an diesem Paket kaum vorbei.

Alufelgen liefert Crosscamp bei den DS- und ES-Modellen nicht serienmäßig. Das Alu Kit kostet 1.199 Euro. Auch eine Markise (1.299 Euro) und das Aufstelldach (5.999 Euro) kosten extra.

Eine Musterrechnung am Beispiel des ELMNT 6.0 DS verdeutlicht das:

Grundpreis 6.0 DS – 54.499 €

Automatikgetriebe – 3.399 €

Base Kit – 1.999 €

Alu Kit – 1.199 €

Style Kit (Stoßfänger, Nebelscheinwerfer) – 539 €

Volt Kit (Solar-Vorbereitung, TV, USB, Rückfahrkamera) – 399 €

Gesamtpreis – 62.034 € Damit liegt ein gut ausgestatteter Crosscamp ELMNT 6.0 DS knapp über 62.000 Euro. Wer auf Automatik verzichtet, bleibt unter 59.000 Euro. Immerhin: Das ist im voll konfigurierten Zustand weniger, als viele Wettbewerber für ihre Basisversion verlangen.