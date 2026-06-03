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Genialer Grundriss: Kompakte Wohnmobile mit XXL-Heckbad - von 5,99 bis 7,40 Meter Länge

Heckbad-Wohnmobile mit Hubbett von 5,99 - 7,40 m
Viel Platz im Bad und großer Wohnraum

Ein riesiges Heckbad, ein XXL-Kleiderschrank und viel Platz zum Wohnen dank Hubbett: Wir zeigen kompakte Teilintegrierte, die ein maximales Wohngefühl bieten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.06.2026
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Rimor Sitzgruppe, Rimor sarus 67 Plus, Wohnmobil, Heckbad, Teilintegriert
Foto: Rimor

Der Wunsch nach einem kompakten, aber geräumigen Wohnmobil führt oft zu einem ganz bestimmten Grundriss: Ein Heckbad-Modell mit Hubbett. Das sieht aus wie folgt: Ein großes Badezimmer quer über die gesamte Heckbreite, ein riesiger Kleiderschrank dahinter, darunter eine praktische Heckgarage. Als Schlafmöglichkeit dient ein platzsparendes Hubbett über einer großen Sitzgruppe.

Teilintegrierte Wohnmobile mit Heckbad

Der Vorteil davon? Dieses Layout trennt Wohn- und Sanitärbereich im Wohnmobil optimal. Im vorderen Fahrzeugteil entsteht ein großzügiges Wohnzimmer, in dem man sich bei jedem Wetter wohlfühlt. Wir haben verschiedene Modelle unter die Lupe genommen und vergleichen die wichtigsten Werte.

Ahorn Camp

Bei der Marke Ahorn Camp aus Speyer gibt ...

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