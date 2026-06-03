Genialer Grundriss: Kompakte Wohnmobile mit XXL-Heckbad - von 5,99 bis 7,40 Meter Länge

Der Wunsch nach einem kompakten, aber geräumigen Wohnmobil führt oft zu einem ganz bestimmten Grundriss: Ein Heckbad-Modell mit Hubbett. Das sieht aus wie folgt: Ein großes Badezimmer quer über die gesamte Heckbreite, ein riesiger Kleiderschrank dahinter, darunter eine praktische Heckgarage. Als Schlafmöglichkeit dient ein platzsparendes Hubbett über einer großen Sitzgruppe.