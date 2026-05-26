Viewing-Party für Camper - Fußball-WM 2026: Wohnmobil-Stellplätze an 5 Public-Viewing-Spots

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt – und damit in Zeitzonen, die für Fans in Deutschland ungewohnt sind. Viele Partien werden hierzulande erst spät am Abend angepfiffen oder laufen sogar mitten in der Nacht. Die Lärmschutzregeln in Deutschland wurden für den Zeitraum der WM gelockert, sodass große Fußballfeste auch nach 22 Uhr möglich sind.

Viele Großstädte verzichten allerdings auf Fanzonen wie noch vor zwei Jahren bei der EM im eigenen Land. Selbst die große Fanmeile in Berlin wurde für dieses Jahr abgesagt. Wer nicht allein vor dem Bildschirm sitzen will, hat trotzdem gute Chancen, gemeinsam mit anderen die WM zu erleben. In Lokalen und Biergärten gibt es Public Viewings und Übertragungen auf Großbildleinwänden. promobil stellt fünf Public-Viewing-Locations in allen Teilen der Republik vor. Außerdem haben wir für jede Location einen Stellplatz-Tipp parat.

Berlin: Zollpackhof Der Zollpackhof liegt direkt gegenüber vom Bundeskanzleramt, auf der anderen Seite der Spree. Bereits vor über 300 Jahren war das Lokal eine beliebte Anlaufstelle für Ausflügler. Heute kann dort im Restaurant, im Biergarten oder im Augustinerkeller gegessen und getrunken werden. Während der Fußball-WM überträgt der Zollpackhof alle Spiele, die bis einschließlich 22 Uhr angepfiffen werden (außer am 23. Juni).

Adresse: Zollpackhof, Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin, Info: www.zollpackhof.de

Stellplatz-Tipp: Wohnmobil-Oase-Berlin, Hochstraße 4, 13357 Berlin, Info: www.wohnmobiloase.com

13357 Berlin (D) Wohnmobil-Oase-Berlin 191 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Mainz: Halle 45 In der Halle 45, einem zur Event-Location umfunktionierten Industriedenkmal mit einer 170-jährigen Geschichte, entsteht während der Weltmeisterschaft die WM-Arena Mainz. Hier werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Die spielt in der Vorrunde am 14. Juni (19 Uhr) gegen Curaçao, am 20. Juni (22 Uhr) gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni (22 Uhr) gegen Ecuador.

Adresse: Halle 45, Hauptstraße 17–19, 55120 Mainz, Info: www.wm-arena-mainz.de

Stellplatz-Tipp: Wohnmobilstellplatz Mainz, Doktor-Martin-Luther-King-Weg 21, 55122 Mainz, Info: www.wohnmobil-stellplatz-mainz.de

55122 Mainz (D) Wohnmobilstellplatz Mainz 148 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Bremen: White Pearl Beach Club Normalerweise kann man vom White Pearl aus ganz entspannt den Schiffen auf der Weser hinterherschauen. Während der Fußball-WM steigt die Anspannung in dem Bremer Beachclub – zumindest während der drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft. Zu den Spielen stellen die Betreiber des Beach-Clubs eine LED-Leinwand auf. Das Public Viewing öffnet jeweils bereits mehrere Stunden vor Anpfiff. Somit bleibt genug Zeit, sich mit Snacks und Drinks auf die Partien einzustimmen. Praktisch für Wohnmobilisten: Der beliebte Stellplatz am Kuhhirten ist nur 700 Meter vom Beach Club entfernt.

Adresse: White Pearl Beach Club, Werderstraße 58, 28199 Bremen, Info: www.white-pearl-beach.de

Stellplatz-Tipp: Reisemobilstellplatz am Kuhhirten, Kuhhirtenweg, 28201 Bremen, Info: www.stellplatz-bremen.de

28201 Bremen (D) Reisemobilstellplatz Am Kuhhirten 202 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Herten: Schwarzkaue Auch im fußballbegeisterten Ruhrgebiet wird die Weltmeisterschaft gemeinsam geschaut und gefeiert. In der Schwarzkaue in Herten, einem ehemaligen Zechengelände, veranstaltet der Klub Schlägel und Eisen e.V. für ausgewählte Spiele ein Public Viewing. Gezeigt werden unter anderem das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am 11. Juni (21 Uhr) und alle deutschen Vorrundenspiele. Falls das deutsche Team sich für die K.-o.-Runde qualifiziert, sind weitere Termine angekündigt. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Schwarzkaue, Glück-Auf-Ring 35–37, 45699 Herten, Info: www.schwarzkaue-herten.de

Stellplatz-Tipp: Stellplatz Glück Auf, Hofsteder Straße 250, 44809 Bochum, Info: www.stellplatz-glueckauf.de

44809 Bochum (D) Premium Stellplatz Glück Auf 44 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Regensburg: Prüfeninger Schlossgarten Der Prüfeninger Schlossgarten in Regensburg ist eigentlich ein Biergarten, der aber auch für Hochzeiten, Firmenfeiern und Kulturveranstaltungen wie das Schlossgarten-Open-Air genutzt wird. Während der Fußball-WM findet hier das größte Public Viewing der Region statt. Bis zu 2500 Zuschauer können auf mehreren Großbildleinwänden die Spiele der deutschen Mannschaft unter freiem Himmel gemeinsam verfolgen. Der Eintritt beträgt 6 Euro pro Spiel.

Adresse: Prüfeninger Schlossgarten, Schloßstraße 75, 93051 Regensburg, Info: www.pruefeninger-schlossgarten.de

Stellplatz-Tipp: Stellplatz an der Kaiser-Therme Bad Abbach, Kurallee 4, 93077 Bad Abbach, Info: www.kaiser-therme.de

93077 Bad Abbach (D) Stellplatz an der Kaiser-Therme 48 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt