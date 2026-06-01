Dieser Campingbus hat mehr Komfort als Ihre Wohnung! Nomad Nation Space (2026)

Mitten in den Bergen, am Strand oder auf einem Waldparkplatz. Der neueste Campingbus der spanischen Marke Nomad Nation heißt Space und bringt genau das mit: Raum ohne Ende. Der Wohn-Trickser passt sich Ihrem Leben unterwegs an.

Grundriss: Clever, praktisch, genial Der Nomad Space nutzt jeden Zentimeter. Im Heck erwartet Sie eine gemütliche Rundsitzgruppe, die tagsüber als Wohnzimmer, Essbereich oder Homeoffice dient. Abends wird daraus ein komfortables Gästebett – perfekt für Freunde oder Kinder.

Das Bett hängt unter der Decke: Ein elektrisches Hubbett, das nachts per Knopfdruck herunterfährt. 185 x 135 Zentimeter groß, verschwindet es tagsüber einfach wieder nach oben. Kein Aufbauen, kein Umbauen, kein Platzverlust. Eine klappbare Leiter sorgt für sicheren Zugang.

Nomade Nation Cleverer Grundriss mit Hubbett, Rundsitzgruppe und Küche.



Das Fahrerhaus ist komplett abgetrennt – mit einer Wand und einer Schiebetür. Diesen Trick hat Nomade Nation bereits bei der Baureihe Neo S umgesetzt. Das trägt zum Wohnzimmer-Gefühl: Ist die Tür zum Cockpit geschlossen, fühlt es sich im Innenraum an wie in einer echten Wohnung.

Die Küche im Nomade Nation Space ist praktisch und platzsparend. Auf der Beifahrerseite finden Sie die Spüle und eine Arbeitsfläche. Der Herd ist an der Rückwand zum Cockpit untergebracht – direkt am Eingang. Induktion oder Gas? Die Space bietet beide Optionen. Die Küche hat Schubladen mit Soft-Close-Funktion und eine 86-Liter-Kühlbox mit Gefrierfach. Und dank optionalen Mikrowellenherds und Nespresso-Maschine müssen Sie auf nichts verzichten.

Arbeitsplatz und Bad im Nomade Space Die Nomad Space ist außerdem der perfekte Begleiter für digitale Nomaden und das nicht nur wegen der Sitzgruppe, die man als mobilen Arbeitsplatz nutzen kann. Dank Panoramafenster haben Sie immer den besten Blick – ob auf Berge, Meer oder Wald. Strom ist kein Problem: Mit 540 Ah Lithium-Batterien und 400 Watt Solar auf dem Dach können Sie stundenlang arbeiten, ohne sich Gedanken über den Akku zu machen.

Autark ist man im Space dank des Badezimmers auf der Fahrerseite. Die Dusche mit 160 Liter Warmwasser macht Schluss mit kalten Campingplatz-Duschen. Die Toilette mit Keramik-Inlay ist hygienisch und geruchsneutral. Und wenn Sie nach einem Tag am Strand schnell die Füße abspülen wollen, hilft die Außen-Dusche – mit warmem Wasser.

Nomade Nation Alles an Bord: Dusche, WC und Küche – im Space hat der spanische Hersteller Nomade Nation an jedes Detail gedacht.



Die wichtigsten Upgrades: Mehr Komfort, mehr Freiheit

Die Nomad Space ist bereits voll ausgestattet – aber mit diesen Upgrades wird sie zum Luxus-Wohnmobil:

Elektro-Paket PRO: 540 Ah Lithium-Batterien und 400 Watt Solar – viel Strom für Tage ohne Landstrom.

und – viel Strom für Tage ohne Landstrom. Klimaanlage: Dometic FreshJet 2200 – kühl, auch bei Hitze.

– kühl, auch bei Hitze. Heizung: Autoterm Airplanar 2D – warm, auch bei Minusgraden.

– warm, auch bei Minusgraden. Beamer: Full-HD-Projektor für Filmabende unter Sternen.

für Filmabende unter Sternen. Sound: 4x JBL Coaxial-Lautsprecher – Kino-Atmosphäre. Warum der Space für fast alle passt Ob Sie zu zweit die Welt entdecken, mit Kindern unterwegs sind oder remote arbeiten: Der Nomad Space macht es möglich. Der Campingbus ist der perfekte Begleiter für alle, die Freiheit lieben – aber auf Komfort nicht verzichten wollen. Paare genießen die Gemütlichkeit, Familien schätzen den Platz, und digitale Nomaden lieben das Büro mit Aussicht.

Einiger Kritikpunkt, den wir im Test checken müssten: Wie sieht es mit Stauraum aus? Denn: Wer mit viel Gepäck, Outdoor-Ausrüstung oder Familien-Utensilien unterwegs ist, muss jeden Zentimeter strategisch planen. Die Schränke im Space scheinen zwar durchdacht, aber nicht endlos groß.