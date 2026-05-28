Natur und City Camping Ellwangen: Campingurlaub am Landesgartenschaugelände

Das Natur & City Camping Ellwangen liegt direkt an der Jagst und ist nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt entfernt. Der 2024 komplett neu errichtete Campingplatz grenzt 2026 unmittelbar an das Gelände der Landesgartenschau.

Im Zuge der Gartenschau wurde die Jagst renaturiert und mit dem Jagstpark, Stadtpark und Auenpark attraktive neue Naherholungsräume geschaffen. Themen- und Blumengärten, ein Stadtstrand sowie grüne Oasen in der Innenstadt laden zusätzlich zum Entdecken und Verweilen ein.

Der N&C-Campingplatz ist perfekt für den LaGa-Besuch Neben klassischen Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnwagen bietet der Platz auch mietbare Camping-Pods, Freizeit- und Waldwagen sowie eine großzügige Zelt- und Bulliwiese. Hunde sind willkommen und können gegen eine Gebühr von 3 Euro die Hundewiese inklusive Hundedusche nutzen.

Für Wohnmobile stehen vor der Schranke zwölf Stellplätze mit Stromanschluss sowie Ver- und Entsorgungsstationen zur Verfügung. Restaurant, Biergarten und Sanitärgebäude des Campingplatzes können mitgenutzt werden. Während der Landesgartenschau bleiben die sanitären Einrichtungen aufgrund begrenzter Kapazitäten jedoch vorrangig den Campinggästen vorbehalten.

Landesgartenschau 2026 direkt am Campingplatz Vom 24. April bis 4. Oktober 2026 wird Ellwangen mit der Landesgartenschau zum Treffpunkt für Garten- und Naturfreunde. Reisende im Wohmmobil oder Wohnwagen profitieren mit dem speziellen "LGS 2026-Angebot" des Natur und City Campings: Wer außerhalb der Ferienzeiten drei Nächte für zwei Personen unter Angabe des Aktionscodes "LGS-Special" bucht, erhält neben dem Wunschstellplatz inklusive 16-A-Stromanschluss zusätzlich ein Ticket für die Landesgartenschau. Statt regulär 178 Euro kostet das Arrangement nur 159 Euro.

Auch bei einem Kurzurlaub können Gäste profitieren: Außerhalb des Spezialangebots können Campinggäste vergünstigte Tageskarten erwerben und zahlen statt 24,90 Euro nur 21,40 Euro pro Ticket.

Das gibt's in Ellwangen zu erleben Ein Besuch in Ellwangen lohnt sich nicht nur wegen der Landesgartenschau. Die charmante Kleinstadt im Osten Baden-Württembergs begeistert mit barocker Altstadt, dem Schloss ob Ellwangen, der Basilika St. Vitus und gemütlichen Cafés. Auch Ausflüge in die historischen Städte Aalen, Dinkelsbühl oder Nördlingen bieten sich an und versprechen mittelalterliches Flair.

Im Umland warten Rad- und Wanderwege entlang der Jagst auf Aktivurlaubende. Besonders beliebt sind Touren auf dem Kocher-Jagst-Radweg oder Wanderungen entlang des zum UNESCO-Welterbe gehörende Obergermanisch-Raetischer Limes. An warmen Tagen sorgen Badeseen und Naturbäder für Erfrischung.

73479 Ellwangen (D) Natur und City Camping Ellwangen 12 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt