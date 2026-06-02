Guter Schlaf im Wohnmobil: Erfahrungen und Tipps unserer Leserinnen und Leser

Mit meiner Körpergröße von knapp über zwei Metern ist es natürlich in erster Linie die Länge der Betten, die für mich und meinen guten Schlaf ausschlaggebend ist. Eine dicke Matratze mit einem entsprechend hochwertigen Lattenrost sollte auch zum Bett gehören. Doch ich habe festgestellt, dass es neben dem Bett mit entsprechender Länge und Ausstattung auch das Drumherum ist, das zwischen gutem und schlechtem Schlaf entscheidet. Ich brauche offene und leicht zugängliche Ablagen in der Nähe meines Schlafplatzes. Schlüssel, Handy, Buch, Kopfhörer und Tablet sollten ihre festen Plätze haben und schnell für mich erreichbar sein. Ich kann es nicht leiden, wenn morgens irgendwo unter der Bettdecke ein Ohrstöpsel oder das Handy hervorguckt. Wichtig ist mir auch, dass ich entspannt an die Fenster und deren Verdunklung komme, so dass ich Dunkelheit und Helligkeit sowie die Frischluftzufuhr jederzeit checken und anpassen kann. Zu guter Letzt sollten auch die Heizung bzw. deren Ausströmer derart angebracht sein, dass sie nicht stören und dezent für die richtige Temperatur sorgen.