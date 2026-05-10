4 Wohnmobil-Neuheiten, die uns 2026 überraschen

Die Wohnmobilbranche zeigt sich von ihrer innovativsten Seite: Statt immer größer und schwerer zu werden, setzen Hersteller verstärkt auf clevere Raumlösungen und durchdachte Details.

Ob aufblasbares Dachzelt, versenkbare Toiletten oder flexible Schlafkonzepte – die Neuheiten für die Saison 2026/27 beweisen, dass gute Ideen oft mehr bewirken als zusätzliche Zentimeter. Wir stellen Ihnen vier Fahrzeuge vor, die mit besonders pfiffigen Konzepten überzeugen.

Freescape Adventure Line und Rhön Camp The New Ultimate Die neue Marke Freescape stellte sich erstmals auf der CMT 2026 in Stuttgart vor. Der Clou ihres zentralen Modells ist das seitlich öffnende Aufstelldach.

Nach dem Öffnen der Dachschale entfaltet sich eine Wohnraumstruktur mit bis zu 15 Kubikmetern Volumen. Die Stützelemente des Dachzelts bestehen aus aufblasbaren Tubes, die sich binnen sechs Minuten mit Hilfe eines Kompressors entfalten sollen. Anders als bei klassischen Aufstelldächern entsteht der zusätzliche Raum aber nicht nur über, sondern vor allem neben dem Fahrzeug.

Da sich der Schlafbereich im seitlichen Teil neben dem Fahrzeug befindet, steht im Bus durchgängig Stehhöhe zur Verfügung. Zusammengeklappt ist der ausgebaute Ford Tourneo Custom von Freescape 2,15 Meter hoch und damit etwas zu hoch für die Tiefgarage.

Das Küchenmodul hat seine Fahrposition hinter dem Fahrersitz und lässt sich um 90 Grad nach außen schieben – komplett aus dem Fahrzeug hinaus. So können Campende sowohl drinnen als auch draußen kochen, ohne schwere Module heben oder aushängen zu müssen.

Einen baugleichen Grundriss, aber mit fester Küche, gibt es auchh bei Rhön Camp unter dem Namen "The new Ultimate".

Basis: Ford Transit Custom oder VW New Transporter

Ford Transit Custom oder VW New Transporter Maße: 5,05 × 2,27 × 2,15 Meter

5,05 × 2,27 × 2,15 Meter Zulässiges Gesamtgewicht: 3.300 kg

3.300 kg Preis: ab 79.900 Euro (Ford Tourneo Custom)

Roller Team Kronos Fit 235 TL

Der Roller Team Kronos Fit 235 TL beweist, dass ein komfortables Wohnmobil nicht unbedingt sieben Meter Länge benötigt. Wer dachte, ein vollwertiges Wohnmobil auf sechs Metern Länge sei ein Ding der Unmöglichkeit, wird vom Kronos Fit 235 TL eines Besseren belehrt.

Der neueste Streich des italienischen Herstellers Roller Team beweist: Mit cleveren Ideen und italienischem Design-Know-how passt auf kleinstem Raum mehr Komfort, als man vermuten würde.

Das Geheimnis des Kronos Fit liegt in seinem Hubbett, das sich elektrisch nach oben fahren lässt und so tagsüber wertvollen Wohnraum freigibt. Das Highlight ist allerdings die elektrische Heckbühne am Heck, sie macht den Transport eines Rollers oder zweier E-Bikes komfortabel möglich.

Basis: Ford Transit

Ford Transit Maße: ca. 6 Meter Länge

ca. 6 Meter Länge Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis: vieles spricht dafür, dass der Preis unter 70.000 Euro bleiben wird

Frankia Neo Liner

Frankia überarbeitet für die kommende Saison die Baureihe Neo weiter. Der Integrierte mit dem Titel "Neo Liner" wird noch moderner. Per Knopfdruck fährt im Bad entweder das Waschbecken oder die Toilette aus. Sowohl Banktoilette als auch Waschbecken lassen sich in die Rückwand schieben. Das Ergebnis ist eine Dusche von 75 mal 90 Zentimetern Größe – beinahe wie daheim.

Mit 2,24 Metern Außenbreite und rund sieben Metern Länge bleibt der Neo in einem kompakten Format, das trotzdem viel Raum verspricht. Dazu trägt neben der durchgehenden Innenhöhe von zwei Metern vor allem das Frankia-typische Konzept bei: Alle Grundrisse verfügen serienmäßig über einen Doppelboden.

Basis: Mercedes-Benz Sprinter mit serienmäßiger 9-Gang-Automatik und 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter mit serienmäßiger 9-Gang-Automatik und 150 PS Maße: ca. 7 Meter Länge, 2,24 Meter Breite

ca. 7 Meter Länge, 2,24 Meter Breite Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 oder 4,5 Tonnen

3,5 oder 4,5 Tonnen Preis: ab 119.900 Euro

Kompanja Zwei L

Im neuen Zwei L geht Kompanja einen entscheidenden Schritt weiter: Dank der zusätzlichen 58 Zentimeter Fahrzeuglänge entsteht ein Hybridbett, das Querbett und Einzelbetten kombiniert. Je nach Bedürfnissen passt der Kompanja Zwei so für Alleinreisende, Paare oder Familien. Mit dem neuen Zwei L dürfte sich die Zielgruppe weiter vergrößern: Die Möglichkeit des Längsschlafens macht ihn besonders attraktiv für größere Personen und alle, die im kompakten Format nicht auf Bettkomfort verzichten möchten.

Eine platzsparende Lösung hat sich Kompanja für das Bad ausgedacht. Zur Benutzung des Badezimmers ziehen Campende den gesamten Raum wie eine Schublade aus. Es entsteht so genug Platz, um ohne Vorhang im geschlossenen Bad zu duschen. Dank Heizung und aktiver Abluft ist der Raum als Trockenraum für feuchte Kleidung nutzbar.

Basis: Citroën Jumper

Citroën Jumper Maße: 6 Meter Länge

6 Meter Länge Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg (auflastbar auf 4.250 kg)

3.500 kg (auflastbar auf 4.250 kg) Preis: noch nicht bekannt – der Kompanja Zwei startet ab 61.650 Euro