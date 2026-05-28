Warum der Einrichtungsstil über Ihr Wohlgefühl entscheidet: 6 Designstile im Wohnmobil

Sie haben den perfekten Grundriss gefunden – Einzelbetten hinten, große Heckgarage, genau die richtige Länge. Doch beim virtuellen Rundgang auf der Hersteller-Website kommt das leise Unbehagen: Zu viel Holz? Zu kühl? Zu verschnörkelt? Der Innenraum eines Wohnmobils ist mehr als nur funktionale Fläche. Hier verbringen Sie Ihren Urlaub, hier frühstücken Sie mit Blick auf den Bergsee, hier ziehen Sie sich bei Regenwetter zurück. Kurz: Hier sollten Sie sich wohlfühlen.

Das Problem: Während Grundrisse auf einen Blick vergleichbar sind, bleibt der Einrichtungsstil oft ein blinder Fleck in der Kaufberatung. Dabei unterscheiden sich die Designsprachen der Hersteller teils erheblich – von skandinavisch-reduziert bis klassisch-behaglich, von sportlichem Vanlife-Charme bis zu luxuriöser Eleganz.

Die Stilrichtungen für Wohnmobile im Überblick Wir haben uns die gängigen Stilrichtungen im Wohnmobil-Markt einmal genauer angesehen und zeigen, welche Optik wohin tendiert. So finden Sie nicht nur den richtigen Grundriss – sondern auch das Interieur, das zu Ihnen passt.

1. Modern-minimalistisch Klare Linien, helle Farben, aufgeräumte Flächen: Der modern-minimalistische Stil verzichtet auf Schnörkel und setzt stattdessen auf reduzierte Eleganz. Weiße oder hellgraue Fronten treffen auf dezente Holzakzente, Griffe verschwinden zugunsten von Push-to-Open-Lösungen. Das Ergebnis: ein luftiges Raumgefühl, das sogar kompakte Grundrisse größer wirken lässt. Wer zu Hause IKEA-Ästhetik oder Bauhaus-Klarheit schätzt, wird sich hier wiederfinden.

Typische Merkmale:

Helle, oft weiße oder graue Oberflächen

Grifflose oder flächenbündige Fronten

Wenige, dafür gezielte Farbakzente

Geradlinige Möbelkanten Marken mit diesem Stil:

Sunlight Sunlight: Ein heller Innenraum mit viel Weiß und hellen Holztönen zeichnet die Modelle aus. Akzente in anthrazit oder schwarz schaffen Kontraste.

Ein klarer Vertreter des minimalistischen Stils ist die Marke Sunlight aus der Erwin-Hymer-Group. Helle Holztöne, viel weiß im Innenraum und ein paar mattschwarze Akzente zeichnen alle Campingbus- und Wohnmobilmarken von Sunlight aus. Die Marke richtet sich auch mit ihrer Marketing-Ansprache klar an eine jüngere, aktive Zielgruppe, die Wert auf coole Instagram-Vibes legt.

Übrigens: Die Modelle der Marken Sunlight und Carado sind baugleich. Doch Carado liegt designtechnisch mehr im funktional-soliden Bereich. Finden Sie bei einem der Marken also den passenden Grundriss, können Sie zwischen dem Design von Sunlight oder Carado wählen.

Weitere Marken mit modernem, minimalistischem Interieur-Design sind Freedo, Viica Vans und Hannes Camper.

2. Premium-elegant Hier regiert das Understatement der Oberklasse: hochwertige Materialien, sorgfältig aufeinander abgestimmte Farbtöne und eine Verarbeitung, die man spürt, sobald man eine Schublade öffnet. Echtes Leder, Softclose-Beschläge, integrierte Ambientebeleuchtung – der premium-elegante Stil transportiert das Gefühl eines gehobenen Appartements auf vier Räder. Der Look ist modern, dabei niemals kühl; luxuriös, ohne protzig zu wirken.

Typische Merkmale:

Hochwertige Echtmaterialien (Leder, Keramik, Mineralwerkstoffe)

Dezente, warme Farbpalette (Greige, Taupe, Cognac)

Durchgängige Ambientebeleuchtung

Makellose Spaltmaße und Softclose überall Marken mit diesem Stil:

Niesmann + Bischoff hat 2022 im Flair ihr komplett neues Design vorgestellt: gerade Linien, dunkle harmonische Töne, dunkle Lederpolster, stimmiges Lichtkonzept gepaart mit Highlights, wie Schiebetüren aus Rauchglas oder Duschwand in Betonoptik. 2024 folgte dann auch die Baureihe Arto diesem Stil.

Ingolf-Pompe Hymer: Wände in Holzoptik, Filz, Leder und pfiffige Details wie die Ledergriffe an den hellen Schränken machen den aktuellen Hymer-Stil aus.

Auch Hymer überarbeitet nach und nach all seine Baureihen oder führt gar ganz neue ein, die alle denselben harmonischen und edlen Touch versprühen. Begonnen hat diese Stilwelt mit dem ungewöhnlichen Venture S. Er hat nicht nur einen einzigartigen Grundriss – mit Terrasse am Heck – sondern auch ein besonders modernes, aber schickes Interieur. Danach übernahmen ML-T, Grand Canyon, die B-Klasse Modern Comfort und nun auch die neuen Baureihen GT-S sowie Redwood den Look aus Materialmixen mit Filzverkleidungen, Leder, Bambusholz, hellen Sitzmöbel und dunkle Schrankklappen. Letztere beiden etwas weniger opulent, da sie den Einstieg in die Hymer-Welt bilden sollen.

3. Funktional-solide Nicht jeder braucht Design-Statements – manchmal soll ein Wohnmobil einfach funktionieren und dabei ordentlich aussehen. Der funktional-solide Stil setzt auf zeitlose Neutralität: Grautöne, die zu allem passen, pflegeleichte Oberflächen und eine Gestaltung, die weder aneckt noch langweilt. Das Ergebnis ist eine ruhige Basis, die sich mit eigenen Accessoires und Textilien leicht personalisieren lässt. Ideal für alle, die den Fokus auf Praktikabilität legen und beim Interieur bewusst Kompromisse eingehen, um Budget für andere Ausstattungen freizuhalten.

Typische Merkmale:

Neutrale Grau- und Beigetöne

Zeitlose, unauffällige Dekore

Fokus auf Funktionalität statt Designdetails

Meist gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Marken mit diesem Stil:

In diese Kategorie lassen sich Marken wie Ahorn Camp, Corigon, Challenger oder Benimar einsortieren. Ahorn Camp wagte 2025 den großen Umschwung auf den neuen Renault Master und überarbeitete in diesem Zug alle Baureihen und Modelle. Das Interieur wirkt jetzt modern, aber zurückhaltend. Die Marke glänzt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und lässt an Bord nichts missen – egal ob für Singles, Paare oder Familien.

4. Klassisch-hochwertig Hier trifft gediegene Eleganz auf bewährte Wohnlichkeit: Dunkle Holzdekore in Nussbaum oder Mahagoni, Hochglanzfronten und sorgfältig drapierte Vorhänge statt schlichter Rollos. Der klassisch-hochwertige Stil erinnert an die gute Stube – im besten Sinne. Wer Wert auf repräsentative Ausstrahlung legt und beim Betreten des Wohnmobils das Gefühl haben möchte, ein elegantes Hotelzimmer zu betreten, wird hier fündig. Der Look mag polarisieren, aber er hat eine treue Fangemeinde, die bewusst auf zeitlose Noblesse statt auf wechselnde Wohntrends setzt.

Typische Merkmale:

Dunkle Holzdekore (Nussbaum, Kirsche, Mahagoni-Töne)

Hochglanzfronten, teils mit Rahmenoptik

Klassische Vorhänge oder Raffrollos

Zierleisten und dekorative Elemente

Gemusterte Polsterstoffe statt Uni-Töne

Insgesamt "wohnzimmerhafte" Anmutung Marken mit diesem Stil:

Ingolf Pompe Carthago: Dunkle Holztöne in Verbindung mit weißen Schrankklappen (meist Hochglanz) sowie Eyecatcher wie eine Vitrine machen den Stil aus.

Die traditionsreichen Baureihen von Carthago versprühen diesen altehrwürdigen Designstil. Zwar haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen unterschiedlichen Dekoren – wie bei allen Marken, trotzdem dominieren meist dunkles Holz, weiße Hochglanz-Schrankklappen und cremefarbene Lederpolster die Innenräume.

5. Sportlich-technisch / Vanlife-Style Grau ist das neue Schwarz – zumindest im sportlich-technischen Segment. Hier dominieren Anthrazittöne, Kontrastakzente und eine Designsprache, die an Outdoor-Equipment erinnert. Der Look signalisiert: Dieses Fahrzeug ist für Abenteuer gemacht, nicht für den Campingplatz-Stammtisch. Schwarze Beschläge, robuste Oberflächen und gelegentliche Farbakzente unterstreichen den aktiven Lifestyle.

Typische Merkmale:

Dunkle Grautöne, Anthrazit, Schwarz

Kontraste durch helle Akzentflächen oder Leder in Cognac/Braun

Robuste, pflegeleichte Oberflächen

Sportive Außenbeklebung als Ergänzung Marken mit diesem Stil:

Rhön Camp Rhön Camp: Clean und funktional, der Look im neuen The Seeker 4x4.

Einen ganz eigenen Stil hat beispielsweise der VW Grand California. Abgerundete Kanten, alles in Weiß – bis auf ein paar Akzente wie die Arbeitsfläche – alles wirkt funktional. Auch Campingbus-Marken, wie Rhön Camp setzen auf einen cleanen, aber doch modernen Stil. Anthrazit und weiß harmonieren gut und bieten die Möglichkeit, durch Deko-Elemente eigene Farbakzente zu setzen.

6. Wohnlich-behaglich Wärme statt Coolness: Dieser Stil setzt auf das, was man klassischerweise unter "gemütlich" versteht. Holzdekore in honigfarbenen bis mittelbraunen Tönen dominieren, dazu kommen weiche Polsterstoffe und eine insgesamt einladende Atmosphäre. Wer sich sein Wohnmobil als rollendes Zuhause vorstellt – nicht als Design-Statement – ist hier richtig. Der Look mag manchmal etwas konservativer wirken, dafür strahlt er Beständigkeit und Geborgenheit aus.

Typische Merkmale:

Warme Holzdekore (Eiche, Buche, Nussbaum)

Stoffpolster in gedeckten Farben

Rundere Formen und weichere Kanten

Klassische Griffe statt griffloser Fronten Marken mit diesem Stil:

Die eingangs erwähnte Marke Carado (Schwesternmodelle von Sunlight) können hier eingeordnet werden. Sie versprechen sich keinem Stil und versprühen eine ruhige Gemütlichkeit. Erkennbar in unserem Dauertester Carado T 447, der bisher Anklang bei unterschiedlichsten Generationen fand.

Ingolf Pompe Forster: Bequeme Polster, ruhige Töne und ein honigfarbener Akzent der Vibe-Edition versprühen Gemütlichkeit.

Eine weitere Marke, die zu diesem Stil passt, ist Forster. Vor allem die neuen Vibe-Editions vermitteln direkt ein behagliches Gefühl.

7. Die Allrounder: Marken mit Baureihen für jeden Geschmack Nicht jeder Hersteller lässt sich in eine Schublade stecken – und das ist durchaus gewollt. Einige Marken fahren bewusst eine Multi-Style-Strategie und bieten innerhalb ihres Portfolios Baureihen für nahezu jeden Einrichtungsgeschmack. Von modern-minimalistisch in der einen Linie bis klassisch-behaglich in der anderen: Wer hier sucht, findet unter einem Markendach verschiedene Designwelten und muss sich nicht auf einen Hersteller-Look festlegen.

Der Vorteil: Sie können bei Händler und Service bleiben, auch wenn sich Ihr Geschmack im Laufe der Jahre verändert. Der Nachteil: Die Marke selbst hat dadurch weniger eigenständiges Profil – wer einen Hersteller mit klarer Design-DNA sucht, wird hier nicht fündig.

Typische Vertreter dieser Strategie:

LMC. Die Marke aus der Hymer-Gruppe hat ein breites Portfolio an Designs und Baureihen. Der Campingbus Innovan Pure etwa passt mit seinen hellen Holztönen, weißen Schränken und Wandfarbe in greige in die mininmalistisch-moderne Stilrichtung. Die Tourer und Tourer Alkoven kann man irgendwo zwischen funktional-solide und wohnlich behaglich einsortieren. Der neue LMC Cruiser ist schon eher Premium-elegant.

Philip Teleu LMC: Dunkle und helle Kontraste, gerade Linien und ein Materialmix machen den neuen Cruiser Premium-elegant.

Andere Marken wiederum sind noch im Umbruch, wie etwa Frankia. Ältere Baureihen muten eher klassisch-hochwertig an, wohingegen die neueren Modelle, wie der Neo Liner ein modernes Interieur erhalten haben und sich eher beim Stil Premium-elegant einordnen. In so einem Fall, lohnt es sich bei einer Baureihe, wie der F-Line, die gerade in der Final Edition angeboten wird, vielleicht auf den neuen und moderneren Nachfolger zu warten.

8. Unikate statt Katalogware: Individual-Ausbauer Sie haben alle Stilrichtungen durchgeschaut und denken: "Schön, aber ich hätte es gerne genau so, wie ich es mir vorstelle"? Dann führt der Weg zu den Individual-Ausbauern. Diese Manufakturen bauen Wohnmobile nach Ihren persönlichen Wünschen – von der Holzart über die Oberflächenstruktur bis zur Farbgebung der Nähte.

Das Ergebnis sind Unikate, die es so kein zweites Mal gibt. Ob ausgefallene Materialkombinationen, spezielle Grundriss-Anpassungen oder ein Designkonzept, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt: Hier ist (fast) alles möglich. Der Preis für diese Freiheit ist naturgemäß höher – und die Wartezeiten sind oft länger. Dafür erhalten Sie ein Fahrzeug, das wirklich nur Ihnen gehört.

Beispiele für Individual-Ausbauer:

VANME Ganz individuell designt werden die Campervans von Vanme.

Ein großes Aufgebot an Individual-Campern gibt es im Campingbus-Segment. Der Ausbauer Vanme zeigt regelmäßig sein Können in den ungewöhnlichsten Ausbaustilen. Etwa mit dem Arrow, Niffler oder La Onda.