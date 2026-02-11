Accio Abenteuer! 4 Mountainbikes im Campingbus verschwinden lassen: im VanMe Niffler

Was haben das flauschige Fantasy-Wühltier und der Campingbus Niffler gemeinsam? Ganz einfach: Beide "Niffler" sind wahre Meister darin, alles zu verstauen. Und das auf eine Art, die fast schon magisch ist!

Genau wie das legendäre Fabelwesen aus dem Harry-Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen ist der Niffler Campervan ein wahres Wundertier. Der Film-Niffler nimmt wie ein Känguru alles in seinen Beutel auf. In dem gleichnamigen Campingbus finden vier High-End-Mountainbikes problemlos Platz – ganz ohne Heckträger.

Campingbus-Heckgarage für vier Fahrräder Diesen Wunsch hat ein Camper-Pärchen an die Firma VanMe herangetragen. Ihre teuren Fahrräder wollten sie nicht auf einem Außenträger befestigen.

Heraus kam der Niffler, ein exklusiver, maßgeschneiderter Campingbus, speziell für Mountainbike-Enthusiasten. Auf Basis eines Mercedes-Benz Sprinter bietet dieser Van eine perfekte Kombination aus Funktionalität, Komfort und hochwertiger Ausstattung – ideal für längere Reisen und intensive Outdoor-Aktivitäten.

Funktionalität und Stauraum Das Highlight ist die Heckgarage, die Platz für vier Mountainbikes bietet. Befestigt werden die Fahrräder an Halterungen auf einer ausziehbaren Plattform. Das Vorderrad muss abmontiert, der Lenker gedreht werden, so passen auch vier dicke Mountainbikes nebeneinander.

VanMe Vier Mountainbikes finden auf dem Heckauszug Platz.

Der Stauraum im Inneren des Vans ist mit Bedacht gestaltet, um auch das restliche Equipment – wie Ausrüstung, Kleidung und Zubehör – komfortabel unterzubringen. Der Van bietet damit nicht nur Platz für Fahrräder, sondern auch für alles, was für eine längere Reise nötig ist. Ein integrierter Montagearm verwandelt den Van in eine mobile Werkstatt für Setup, Service und Feinschliff direkt am Spot.

Design im Innenraum Über der Heckgarage liegt ein 2,00 mal 1,75 Meter großes Heckbett. Oben im Aufstelldach finden sich zwei zusätzliche Schlafplätze.

Mit seinen sieben Metern bietet der Sprinter ordentlich Platz. Im Innenraum erkennt man klar die liebevollen Manufaktur-Details, wie das hochwertige Nussbaum-Furnier und die Marmoroberflächen in der Küche.

Die Küche selbst ist mit einem 2-Flammen-Induktionskocher ausgestattet, der es ermöglicht, auch unterwegs komfortabel zu kochen. Zudem bietet eine Siebträgermaschine echte Kaffeegenüsse für alle, die auf ihren Outdoor-Abenteuern nicht auf den Luxus eines guten Kaffees verzichten möchten.

Moosdecke im Bad

VanMe Ungewöhnlich: die Moosdecke im Bad. Dazu kommt die Echtholz-Duschwanne.

Tür zu und fühlen wie im verbotenen Wald – dieses Gefühl transportiert die Dusche mit Moosdecke und Echtholz-Duschwanne. Statt einer fest eingebauten Toilette setzt VanMe im Niffler auf eine Trockentrenntoilette.

Die Dinette vorne besteht aus einem Einzelsitz, einem kleinen Tisch und den drehbaren Fahrerhaussitzen. Ins Auge springt die lila Ziernaht der Alcantara-Überzüge.

Signaturfarbe: Lila Überhaupt findet sich die Farbe Lila überall im Fahrzeug in kleinen Details wieder. Perfekt abgestimmt auf das auffällige Exterieur mit lila Lackierung. Die umlaufenden Anbauteile sind mit robustem Raptorlack überzogen.

Haubenspoiler, Radlaufverbreiterungen, Delta 4×4 Frontbügel und 18-Zoll-Twin-Monotubeprojekt-Felge mit General Grabber AT3 255/55 R18 Bereifung und in Wagenfarbe lackierten Felgenringen komplettieren den außergewöhnlichen Look.

Am Heck kann noch die schwebende Hängematte "Soul Floater" der Camper Schmiede befestigt werden. So entsteht draußen ein Platz zum Chillen und Relaxen.

Komfort und Technologie Der Niffler Campervan verfügt über eine Smart-Home-Steuerung für Licht und Ambiente. Damit passen die neuen Inhaber die Umgebung jederzeit gezielt an ihre Bedürfnisse an – etwa vor einem Event oder zur Entspannung nach einem langen Tag.

Die umfangreiche Ausstattung und Technik führen zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen. Damit liegt der Campervan über der 3,5-Tonnen-Grenze und bietet ca. 750 Kilogramm Zuladungsreserve.