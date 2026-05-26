D-Line, Summit, Globecar oder Clever? Wir entschlüsseln den Pössl-Campingbus-Code!

Wer sich für einen Kastenwagen interessiert, kommt an einem Namen kaum vorbei: Pössl. Der einstige Pionier ist heute als Pössl Group absoluter Marktführer im Bereich der Camper-Vans. Schließlich hat Pössl den günstigen Campingbus erfunden.

Doch der erste Blick in den Modellkatalog sorgt bei Kaufinteressierten schnell für Ratlosigkeit. D-Line, H-Line, Summit oder Vanline? Und was haben eigenständige Markennamen wie Globecar, Roadcar oder Clever Vans auf einmal damit zu tun?

Das Pössl-Universum ist riesig, vielfältig und vor allem historisch gewachsen. Weil ein nachvollziehbarer Masterplan fehlt, wirkt das Angebot auf den ersten Blick wie ein undurchdringlicher Modell-Dschungel.