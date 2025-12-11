Allrad, Cocktail-Bar, Autarkie pur – Warum der VANME La Onda ein Traum-Campingbus ist

Die VANME-Manufaktur aus Hamburg präsentiert mit dem La Onda einen einzigartigen 4×4-Sprinter-Camper für Vanlife- und Offroad-Enthusiasten. Inspiriert von den rauen Bugwellen vorbeiziehender Containerschiffe im Hamburger Hafen, setzt VANME das Designkonzept nicht in Strandromantik um, sondern als klare, grafische Formsprache.

Sprinter-Camper mit Wellen-Design Das auffällige Exterieur zeigt sich in einer vollflächigen Seitenfolierung mit kraftvollen Wellenlinien vom Heck bis zum Fahrerhaus – eine visuelle Signatur, die den individuellen Camperausbau und den robusten Offroad-Look sofort erkennbar macht.

Der La Onda basiert auf dem langen Mercedes-Benz Sprinter L3H2 mit Allradantrieb und 190 PS. Sein robustes Chassis und die Höherlegung, AT-Bereifung, vernietete Felgen sowie der stabile Dachaufbau mit integrierter Solaranlage machen den Camper geländegängig und reisefertig für jede Route. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 4.400 kg – angesichts der umfangreichen Ausstattung und des massiven Grundfahrzeugs wenig überraschend.

Neben Folierung und Anbauteilen ergänzt die robuste Raptor-Lackierung das Offroad-orientierte Konzept. Die Lackierung schützt gleichzeitig die Karosserie vor äußeren Einflüssen. Ersatzrad und Heckleiter runden den Offroad-Look ab.

Loftartiges Innenraum-Layout Der La Onda präsentiert sich im Innenraum als offenes Loft-Konzept ohne klassische Trennlinien zwischen Sitzgruppe, Küche und Bad. Die beidseitig angeordnete Küchenzeile im mittleren Fahrzeugbereich und das Bad im Heck bilden einen offenen Wohnraum. Die Funktionsbereiche fließen harmonisch ineinander, wodurch ein außergewöhnlich großzügiges Raumgefühl entsteht. Das gesamte Interieur wirkt wie aus einem Guss und vermittelt spürbare Handwerkskunst.

VANME GmbH Große Sitzgruppe, Küche mit Stauräumen und hinten das Badezimmer – der La Onda Individualausbau von VANME.

Direkt hinter den Fahrerhaussitzen öffnet sich eine großzügige Sitzgruppe mit Hubbett. Im Zentrum die Lounge-Sitzgruppe: Zwei L-förmig geführte Sofaelemente verlaufen unmittelbar hinter den Fahrersitzen sowie entlang der hinteren Seitenwand. Ein zusätzlicher Sitzplatz entsteht durch eine kompakte Sitzecke neben der Schiebetür.

Weitere Highlights: Der Wohnbereich ist mit einem Echtkorkboden im Yachtstil ausgestattet, der angenehm fußwarm, schallabsorbierend und optisch warm wirkt. Die Tischplatte ist auf einem Schwenkarm gelagert und frei im Raum positionierbar.

Ausziehbare Außenbar und integrierte LED-Gestaltung

VANME GmbH Die große und gemütliche Sitzgruppe wird nachts dank des Hubbetts zum Schlafplatz.

Besonderes gestalterisches Element sind die sanft geschwungenen LED-Lichtlinien, die in die Tischstruktur integriert sind und den Eingangsbereich zu einem grafischen Fokuspunkt machen. Diese Formensprache setzt sich in der Unterseite des Hubbetts fort, wo dunkle Linien und integrierte LED-Bänder die wellenartige Gestaltung aufnehmen. Entlang der Sofakanten sorgt indirekte Beleuchtung für eine gleichmäßige, zonierte Lichtführung – ganz ohne dominant platzierte Deckenleuchten.

VANME GmbH In dem Auszug ist Platz für Gläser und eine Kühltruhe.

Ein besonderes Highlight im Möbelbau ist die ausziehbare Außenbar mit integrierter Kühlbox und Gläsern. So wird das Heck quasi zur Outdoor-Cocktailbar. Der Auszug verbirgt sich in der quer angeordneten Sitzbank und lässt sich zur Schiebetür hin ausziehen – perfekt für entspannte Cocktailabende vor dem Fahrzeug.

Über dem Lounge-Bereich befindet sich das elektrisch absenkbare Hubbett, das nachts lautlos herabschwebt. Darüber öffnet sich ein Dachfenster, das zusätzliche Helligkeit und Belüftung ermöglicht. Offene Ablagen entlang der Seitenwände bieten Platz für Brillen, Kleinigkeiten oder die abendliche Lektüre. Die integrierten LED-Leisten dienen gleichzeitig als sanftes Leselicht. Fenster auf beiden Seiten lassen morgens viel Tageslicht in den Raum.

Cleverer und hochwertiger Küchenbereich

VANME GmbH Auch im Schrank sind Magnetstreifen angebracht, an denen spezielles Geschirr befestigt werden kann.

Im Zentrum des Fahrzeugs liegt die beidseitig angeordnete Küchenzeile, ausgestattet mit einer Vielzahl cleverer Details und reichlich Stauraum. Dazu zählen ein Kleiderschrank mit Wäschewurfschacht sowie ein ausziehbarer Trockenständer für Küchenhandtücher.

Die Küche überzeugt nicht nur funktional: Ein 3-Flammen-Gaskocher mit Backofen sorgt für Kochvergnügen. Der 90-Liter-Dometic-Kompressorkühlschrank ist ergonomisch höher eingebaut, sodass er leicht zugänglich bleibt.

VANME GmbH In der Küche verstecken sich clevere Details wie dieser Auszug mit Mülltrennung unter dem Ofen.

Durchdachte Details sind die Schublade mit integriertem Mülltrennungssystem sowie Magnetleisten für Gläser und Tassen, die in und unter den Oberschränken angebracht sind. Sämtliche Schränke und Schubladen werden über Elektromagnete automatisch verriegelt – keine Pushlocks, kein versehentliches Öffnen während der Fahrt.

Elegantes Kombibad mit Premium-Materialien

VANME GmbH Das Bad im Heck kombiniert Toilette und Dusche. Die Toilette verschwindet in einem Schacht im Stauraum, wenn sie nicht gebraucht wird.

Im Heck befindet sich ein voll ausgestattetes Bad. Die Wandgestaltung in Wellen-Optik, ein stilvolles Aufsatzwaschbecken auf einem schwebend montierten Waschtisch sowie feine, integrierte Details – darunter ein unauffälliger Papierhalter – prägen den hochwertigen Eindruck. Der Spiegelschrank bietet zusätzlichen Stauraum für Pflegeprodukte.

Der Duschkopf ist im Kombibad separat von der Waschbeckenarmatur installiert und verfügt über eine eigene Mischbatterie. Die Toilette verschwindet platzsparend in einem Wandfach und wird bei Bedarf herausgezogen, wodurch beim Duschen mehr Bewegungsfreiheit entsteht.

VANME GmbH Schwarze Armaturen, indirekte Beleuchtung, Echtholzoberflächen und mehr verleihen dem Bad eine edle Optik.

Hochwertige Materialien wie ein Holzverbund-Rost in der Duschwanne, marmorierte Deckenstrukturen, cremig-matte Möbelfronten, Akzente aus Bambus sowie schwarze Armaturen verleihen dem kompakten Raum ein elegantes Ambiente. Indirekte LED-Beleuchtung und dezente Spots sorgen für eine ausgewogene Lichtstimmung.

Ebenfalls relevant ist das Alp-Filter-Wassersystem, das auch auf längeren Reisen eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleistet. Insgesamt stehen 160 Liter Frischwasser zur Verfügung – für zwei Personen je nach Verbrauch ausreichend für drei bis sieben Tage Autarkie.

Heckstauraum: durchdachte Organisation und flexible Stauräume

VANME GmbH Der Stauraum, links vom Bad im Heck, ist clever strukturiert.

Neben dem Bad befindet sich über etwa die halbe Fahrzeugbreite ein weiterer Stauraum, der klar strukturiert ist. Hier lassen sich unter anderem Campingstühle verstauen. In einer Sockelschublade ist Werkzeug ordentlich abgelegt und schnell erreichbar.

Ein Fach für eine niedrige Eurobox ist ebenfalls vorgesehen. Das untere Drittel des Staufachs ist für die verschiebbare Toilette reserviert – leicht zugänglich, jedoch optisch sauber getrennt. Organizer-Taschen in den Hecktüren erweitern den Stauraum für Kleinteile. Zudem stehen im Heck Stromanschlüsse zur Verfügung, beispielsweise für den Betrieb eines Elektrogrills.

Technik & Entertainment

Ein zentrales Highlight für Technikaffine ist das im gesamten Fahrzeug integrierte Soundsystem mit Excitern, das den Innenraum zu einem resonierenden Klangkörper macht. Ergänzt wird dies durch einen Beamer und eine ausfahrbare Leinwand – ideal für Filmabende mit echtem Kinoambiente. Dank 5G-WLAN-Antenne steht auch hochauflösendem Streaming ohne Unterbrechungen nichts im Wege.

Das Revotion-Smarthome-System bietet umfassende Kontrolle über die Bordtechnik. Über ein zentrales Bedienpanel – oder per App von unterwegs – lassen sich Batterie, Wasserstand, Heizung und Boiler komfortabel überwachen und steuern.

VANME GmbH Das Revotion-Smarthome-System bietet umfassende Kontrolle über die Bordtechnik.as

Für eine hohe Autarkie sorgen die 300-Watt-Solaranlage mit begehbaren Solarpanels sowie eine 480-Ah-Lithiumbatterie in Kombination mit einem 60-A-Ladebooster von Victron. Damit ist der La Onda auch auf längeren Reisen zuverlässig versorgt.

Die Wärmeversorgung übernimmt eine Truma-6DE-Heizung, die wahlweise elektrisch oder mit Diesel betrieben wird. Der Camper bleibt damit zwar nicht vollständig gasfrei, ist jedoch deutlich unabhängiger vom Gasverbrauch und flexibel für jede Jahreszeit gerüstet.

Preis & Verfügbarkeit

VANME GmbH Der La Onda von VANME aus Hamburg ist ein Highlight für Designliebhaber und Selbstausbauer, die nach Inspiration suchen.

Der La Onda ist eine individuelle Spezialanfertigung für eine Kundin der Manufaktur. Ein konkreter Preis wurde nicht genannt, doch angesichts des Ausbauniveaus, der Handwerksqualität und der technischen Ausstattung ist von einem Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich auszugehen.

Wer das nötige Budget mitbringt, kann ein eigenes Exemplar direkt bei der Manufaktur in Auftrag geben. Nach einer Produktionszeit von etwa acht bis zwölf Monaten steht das maßgefertigte Fahrzeug schließlich vor der Haustür.

Hersteller: VANME-Manufaktur, Hamburg

VANME-Manufaktur, Hamburg Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 419, L3H2, Allrad, 190 PS

Mercedes-Benz Sprinter 419, L3H2, Allrad, 190 PS Fahrzeugtyp: 4×4-Sprinter-Camper/Offroad-Camper/Manufaktur-Ausbau

4×4-Sprinter-Camper/Offroad-Camper/Manufaktur-Ausbau Zulässiges Gesamtgewicht: 4.400 kg