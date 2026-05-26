Neue Wohnmobil-Stellplätze im Juni 2026: Frische Ziele in Deutschland und Europa

Die Stellplatz-Szene für Wohnmobile und Campingbusse ist stetig in Bewegung. promobil bleibt am Puls der Zeit und zeigt, wo sich aktuell etwas tut. Wo entstehen neuen Plätze? Was ist geplant? Und vor allem: Wohin lohnt es sich in nächster Zeit eine Tour zu planen?

Neue Stellplätze in Deutschland Diese Plätze sind neu im promobil-Stellplatz-Radar aufgelistet.

Idyllisch für Minimalisten 16244 Schorfheide: Nordöstlich von Berlin liegt in Brandenburg die Schorfheide, wo sich auf dem Gelände der Marina Eisvogel der Wohnmobilhafen am Finowkanal befindet. Der gebührenpflichtige Stellplatz hält eine Handvoll unparzellierter Stellflächen direkt am Wasser bereit. Untergrund: Schotterrasen und Wiesenfläche. Am Platz: Strom, WC, Dusche, Lagerfeuer. In der Nähe: ausgewiesene Fahrradwege, Kanufahren, Stand-Up-Paddling. Bezahlung per Briefkasten oder bargeldlos oder mit Karte. Wasser, Entsorgung Chemie-WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 5 Euro/Tag, Dusche: 1 Euro/3 Min. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Saison von Anfang März bis Ende Oktober.

16244 Schorfheide (D) Wohnmobilhafen am Finowkanal 12 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im Herzen des Schwarzwalds

Stadt Schramberg Schramberg: Vom Stellplatz im Gewerbepark H.A.U. sind es nur fünf Minuten zur Fußgängerzone in der Schramberger Innenstadt.



78713 Schramberg: Die Stadt im mittleren Schwarzwald betreibt am Ortsrand einen gebührenfreien Stellplatz für 7 Mobile. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert und Schotterrasen, barrierefrei. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. Am Platz: WLAN, Frischwasser, Strom, Entsorgung Grauwasser, Hunde erlaubt. Entsorgung Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Wasser: 1 Euro/100 Ltr. V+E im Winter nicht verfügbar.

78713 Schramberg (D) Gewerbepark H.A.U. 1 Bewertung Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stehen zwischen Reben 67281 Kirchheim an der Weinstraße: Außerhalb der Gemeinde in Rheinland-Pfalz liegt an einem Bio-Weingut dieser Stellplatz für 6 Mobile. Überwiegend eben, gepflastert und Rasen. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Zentrum zu Fuß erreichbar. Preis pro Nacht: 10 Euro. Bezahlung beim Betreiber. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 4 Euro/Tag, WC: 3 Euro, Dusche: 3 Euro.

67281 Kirchheim an der Weinstraße (D) Stellplatz Weingut Mühlmichel 3 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Am Gasthaus 21354 Bleckede: Außerhalb der Kleinstadt im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen liegt ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 5 Mobile am Waldrand an einer Gaststätte. Überwiegend eben, teilweise schattig, naturnah auf Rasengrund, barrierefrei, beleuchtet. Entfernung zum Zentrum: 1 Kilometer. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. Am Platz: Restaurant, Biergarten, WLAN, Hunde erlaubt. In der Nähe: ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Bowling/Kegeln. Bezahlung im Gasthaus. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten.

21354 Bleckede (D) Waldfrieden an der Elbe 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

An der Nordseeküste 26409 Wittmund: Vor dem Camping Harlesiel an der Nordsee liegt ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 89 Mobile. Gepflastert und Rasengitter, beleuchtet. Am Platz: Brötchenservice, Restaurant, Imbiss, Gasflaschenservice, WLAN, Strom, Sanitäranlage. In der Nähe: Minigolf. Bezahlung beim Platzwart. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 4 Euro/Tag. Abreise bis spätestens 11 Uhr. Ganzjährig.

26409 Wittmund (D) Stellplatz am Campingplatz Harlesiel 3 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Am Bauernhof im Fichtelgebirge 95697 Nagel: Außerhalb der Gemeinde Nagel-Lochbühl im Fichtelgebirge liegt der Hof Wiesengrund-Alm mit angeschlossenem Stellplatz sehr idyllisch im Grünen. Am Platz: Kiosk, E-Bike-Verleih. In der Nähe: Badesee, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 5 Euro/Tag, Dusche: 5 Euro. Hund: 3 Euro. Anreise bis 19 Uhr. Saison von Anfang April bis Ende Oktober. Reservierung wird erbeten.

95697 Nagel (D) Stellplatz Hof Wiesengrund Alm 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Neuer Wohnmobil-Stellplatz in Spanien Dieser Platz an der Costa Brava ist besonders empfehlenswert:

Familiärer Platz in Spanien

Camper Area Coveta L‘Amerador: Vom Stellplatz sind es nur wenige hundert Meter zum Strand. Ausflüge nach Alicante bieten sich an.



E-03560 L'Amerador: An der Costa Brava im Südosten Spaniens, etwa 20 Kilometer von Alicante entfernt, befindet sich ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 42 Mobile am Ortsrand von L’Amerador. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. Am Platz: Videoüberwachung, Strom, Sanitäranlage. In der Nähe: Strand, Freibad, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege. Bezahlung beim Platzwart. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 4 Euro/24 Std. V+E für Durchreisende: 5 Euro. Hund: 1 Euro. Saison von Anfang September bis Ende Juni.

03560 L'Amerador(ES) Camper Area Coveta 4 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Da tut sich was … Osterburg (Altmark): Die Hansestadt in Sachsen-Anhalt unternimmt einen neuen Anlauf und erwägt nach einem Antrag der AfD im Stadtrat die Errichtung eines Stellplatzes im Bereich der Biese, berichtet "volksstimme.de". Bereits vor drei Jahren war ein ähnliches Vorhaben gescheitert, weil sich der damals geplante Stellplatz laut Landesverwaltungsamt im Überschwemmungsgebiet der Biese befunden hätte.

Die Hansestadt in Sachsen-Anhalt unternimmt einen neuen Anlauf und erwägt nach einem Antrag der AfD im Stadtrat die Errichtung eines Stellplatzes im Bereich der Biese, berichtet "volksstimme.de". Bereits vor drei Jahren war ein ähnliches Vorhaben gescheitert, weil sich der damals geplante Stellplatz laut Landesverwaltungsamt im Überschwemmungsgebiet der Biese befunden hätte. Fulda: Die Stadt in Osthessen plant einen großen Stellplatz für 120 Mobile am Rande der Fulda-Aue hinter dem Lidl in der Frankfurter Straße, schreibt die "Fuldaer Zeitung". In den vergangenen Jahren war das Gelände während der Coronapandemie und während der Landesgartenschau bereits als Stellplatz genutzt worden. Nun soll ein vollausgestatteter Wohnmobilhafen errichtet werden.

Die Stadt in Osthessen plant einen großen Stellplatz für 120 Mobile am Rande der Fulda-Aue hinter dem Lidl in der Frankfurter Straße, schreibt die "Fuldaer Zeitung". In den vergangenen Jahren war das Gelände während der Coronapandemie und während der Landesgartenschau bereits als Stellplatz genutzt worden. Nun soll ein vollausgestatteter Wohnmobilhafen errichtet werden. Fröndenberg/Ruhr: In der Kleinstadt im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Stellplatz für 16 Mobile gebaut, schreibt der "Hellweger Anzeiger". Standort ist der Westrand des Himmelmannparks. Die vorbereitenden Baumaßnahmen haben begonnen, Bauherrin ist die französische Stellplatz-Kette Camping Car Park. Die Eröffnung soll bereits Mitte 2026 erfolgen.

In der Kleinstadt im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Stellplatz für 16 Mobile gebaut, schreibt der "Hellweger Anzeiger". Standort ist der Westrand des Himmelmannparks. Die vorbereitenden Baumaßnahmen haben begonnen, Bauherrin ist die französische Stellplatz-Kette Camping Car Park. Die Eröffnung soll bereits Mitte 2026 erfolgen. Friedberg (Bayern): In der östlich von Augsburg gelegenen Stadt soll laut "Friedberger Allgemeine" auf einer Wiese am Friedberger See bis 2027 ein neuer Stellplatz entstehen.