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Wohnmobil mit Vollausstattung zum Grundpreis: Der Challenger 317 Cosy punktet im Test

Teilintegrierter Challenger 317 Cosy im Test
Sondermodell mit viel Ausstattung und Komfort

Ganz neu bei Challenger ist die Cosy-Edition. Das einzige Modell, 317, soll kuschelig und gemütlich sein. Vollgepackt mit allen Paketen aus dem Challenger-Regal, stellt er sich dem Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
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Frontansicht, Challenger 317 Cosy, Wohnmobil, Camping
Foto: Ingolf Pompe

Challenger und die Schwestermarke Chausson sind seit längerem dafür bekannt, zum Anfang des Jahres gut ausgestattete Reisemobile in den Handel zu bringen. Eine ganze Zeit lang hatten diese Modelle bei Challenger den Namenszusatz Graphite. Der ist als Graphite-Line aber inzwischen zu einer permanenten Ausstattungslinie geworden. Also musste ein neues Synonym für das top ausgestattete Frühjahrsmodell gefunden werden. Und die Wahl fiel auf "Cosy", was so viel wie gemütlich, behaglich oder auch kuschelig bedeutet. Bei Chausson wurde das baugleiche Modell 797 übrigens mit dem Zusatz "Sweet-Line" versehen.

Zurück zu Challenger: Die Cosy-Edition gibt es nur als Modell 317, einen rund 7,40 Meter langen Einzelbettenwagen auf Basis Ford Transit. Neben ...

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