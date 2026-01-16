Premium-Wohnmobil und trotzdem Einsteiger – passt das? Der neue Hymer GT-S (2026)

Mit dem neuen GT-S präsentiert Hymer ein teilintegriertes Wohnmobil auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter. Vermarktet wird er als "Einstieg in die Premiumklasse". Auf den ersten Blick wirkt das Modell wie eine elegante Weiterentwicklung des Hymer Tramp S – mit mehr Stil, mehr Technik, und: mehr Anspruch.

Doch wie viel "Einstieg" steckt wirklich im GT-S? Mit einem Grundpreis ab 103.900 Euro definiert Hymer die eigene Einstiegsklasse neu.

Technik und Raumgefühl vereint Der neue GT-S basiert auf dem Mercedes Sprinter mit Frontantrieb – ein klarer Fingerzeig Richtung Komfort und Fahrstabilität. Mit an Bord: das 9G-Tronic-Automatikgetriebe, moderne Assistenzsysteme und Distronic Plus. Das durchdachte Raumkonzept mit ebenem Laufboden und über zwei Meter Stehhöhe zielt auf Alltagstauglichkeit und Bewegungsfreiheit. Die optionale Face-to-face-Sitzgruppe aus zwei Längsbänken schafft zudem ein wohnliches Ambiente.

Design für Liebhaber mit zwei Grundrissen Im Innenraum setzt Hymer auf "Matara Olive" – eine Stilwelt mit mattem Olivton, warmen Holzakzenten und einem Boden in Betonoptik. Dazu ein abgestimmtes Lichtdesign, das laut Hersteller "Ruhe" und "Großzügigkeit" erzeugen soll. Außen sorgt optionales Steingrau für einen zurückhaltend-edlen Auftritt. Das Interieur des Hymer GT-S reiht sich damit nahtlos bei den neugestalteten Innenräumen von Hymer ML-T und B-Klasse ein.

Hymer Die warmen, modernen Töne erinnern an andere aktuelle Hymer-Modelle.

Zwei Grundrisse: GT-S 600 & 685 Den neuen Hymer GT-S gibt es mit zwei Grundrissen. Der Hymer GT-S 600 ist 7,09 Meter lang und der GT-S 685 ist 7,39 Meter lang. In beiden Modellen sind Längsbetten im Heck. Der 600 verfügt über ein Kombibad und im Größeren hat es sogar Platz für ein Raumbad mit separater Dusche. Kompakt platziert sich die Küche zwischen Bad und Sitzgruppe. Über der Sitzgruppe des größeren 686 hängt ein Hubbett für zwei zusätzliche Schläfer.

Preisfrage: Was kostet der Premium-Einstieg? Hymer gibt einen Grundpreis von 103.900 Euro für den GT-S an. Der auf der Messe ausgestellte GT-S 600 schafft es dank aufpreispflichtiger Ausstattung auf 131.395 Euro, der 685 sogar auf 142.607 Euro. Damit liegt er etwas über dem Tramp S, für den zuletzt ein Grundpreis von 97.000 Euro aufgerufen wurde.

Vermutlich wird der GT-S den Tramp S als Sprinter-Einstiegsmodell ersetzen. Diese Baureihe wurde 2020 vorgestellt und basiert ebenfalls auf dem frontgetriebenen Sprinter. Der neue GT-S bringt moderne Ausstattung und hochwertigere Materialien.

Marktlogik: Einstieg neu definiert Hymer selbst spricht vom GT-S als "bewussten Einstieg" in die Premiumwelt. Mit Blick auf Technik, Ausstattung und Positionierung ist der Grundpreis von 103.900 Euro angemessen. Gut möglich, dass der Tramp S aus dem Programm genommen wird. Der letzte Modellpflege-Rhythmus spricht dafür.