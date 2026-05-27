Neuer Westfalia-Campingbus Nansen (2027): Dieser Ducato-Van bricht mit dem Standard-Bad

Westfalia schickt fürs Modelljahr 2027 einen neuen Campervan ins Rennen – und gibt ihm einen großen Namen: Nansen. Gemeint ist Fridtjof Nansen (1861–1930), norwegischer Wissenschaftler, Polarforscher und Friedensnobelpreisträger. Einer, der Grenzen verschob: auf Skiern quer über Grönland – später politisch und humanitär im Einsatz für Geflüchtete und Kriegsgefangene. Genau dieses Motiv greift Westfalia auf: ein Campingbus, der mehr können soll als Standard.

Der Westfalia Nansen basiert auf dem Fiat Ducato mit 140 PS und 8-Gang-Wandlerautomatik. Klimaanlage, 90-Liter-Dieseltank, Allwetterreifen und das Sicherheitspaket GRS II gehören zum Technik-Set. Innen setzt Westfalia auf eine einfache, moderne Linie: helles Interieur, viele direkte und indirekte Lichtquellen, Stauraum mit System.

Nansen 600 L und 640 LS: Zwei Grundrisse, zwei Charaktere Zum Marktstart sind zwei Varianten des Campingbusses angekündigt. Beide zielen auf unterschiedliche Bedürfnisse – und unterscheiden sich vor allem im Heck.

Der Nansen 600 L ist der auffälligere Newcomer. Im Heck sind zwei Doppel-Stockbetten quer eingebaut. Die Liegeflächen sind 130 x 185 cm groß. Die Kopffreiheit liegt oben bei 50 cm, unten bei 60 cm. Unter den Betten sitzt ein durchladbarer Stauraum: 48 cm Höhe, 70 cm Breite. Davor folgt ein Sanitärraum, der sich über die komplette Fahrzeugbreite zieht. Ein solches "Raumbad" ist im Campingbus-Segment eine echte Ansage – diese Idee kennt man sonst eher aus größeren Reisemobilen.

Philip Teleu Stockbett-Grundriss 600 L mit zwei Querbetten im Heck – sichtbar über die geöffneten Hecktüren.



Der Nansen 640 LS spielt die Karte "Garage und Flexibilität". Hier liegt im Heck ein längs eingebautes Doppelbett, das elektrisch höhenverstellbar ist. Die Liegefläche ist hier 190 × 150 cm groß. In niedrigster Position soll der Einstieg besonders bequem ausfallen: 68 cm Höhe. Darunter entsteht ein XXL-Stauraum, der ausdrücklich auch für sperriges Gepäck wie E-Bikes gedacht ist. Der Stauraum ist praktisch durchdacht: Er ist mit einer Aluminiumplatte ausgekleidet, in der Zurrösen eingelassen sind. Dazu kommen an den Seiten Schränke mit verschiedenen Tiefen bis unter die Decke. Soll eine dritte Person mitreisen, kann man optional eine Umbaumöglichkeit der Sitzgruppe zum Bett dazubestellen.

Timo Großhans Das Stauraum-Plus im 640 LS: elektrisch höhenverstellbares Heckbett, darunter XXL-Laderaum; Aluplatte mit Sicherungsösen für z. B. E‑Bikes.



Wohnen, Kochen, Sitzen: modern, hell, funktional Vorn steht bei beiden Grundrissen die klassische Van-Architektur: Eine Sitzgruppe hinter dem Cockpit mit drehbaren Pilotensitzen und Sitzbank. Der Tisch bringt eine faltbare Verlängerung mit – praktisch für lange Abende, kurze Arbeitssessions oder das Frühstück mit Ausbreitungsdrang.

Philip Teleu Sitzgruppe mit drehbaren Pilotensitzen, Schränken und Skyroof (optional).



Die Küche sitzt an der Schiebetür und bleibt bewusst kompakt, aber alltagstauglich ausgestattet: 2-Flammen-Gaskocher und ein 90-Liter-Kühlschrank sind im 600 L gesetzt. Beim 640 LS geht Westfalia einen Schritt weiter: Hier arbeitet ein 157-Liter-Kompressorkühlschrank. Zusätzlich ist optional ein Backofen vorgesehen.

Bordtechnik: Heizung, Wasser, Strom Bei der Bordtechnik bleibt Westfalia im Dieselheizungs-Lager. Im 600 L arbeitet eine Truma D 440 W mit 10-Liter-Wasserboiler. Beim 640 LS ist eine Truma 4000 genannt. Dazu kommen 95 Liter Frischwasser und 85 Liter Grauwasser. Als Strombasis ist eine 40-Ah-Bordbatterie angegeben. Auf der Sitzbank sind zwei Isofix-Plätze vorgesehen.

Philip Teleu Küche im Westfalia Nansen 600 L: Spüle, 2‑Flammen-Gaskocher und 90‑Liter-Kühlschrank – kompakt, aber komplett.



Pakete und Preise: zwei Upgrades, klar kalkuliert Der Grundpreis des Nansen 600 L liegt bei 69.490 Euro, der für den Nansen 640 LS bei 72.390 Euro – für den französischen Markt.

Zwei Ausstattungspakete bündeln Extras, die in der Praxis oft ohnehin auf der Wunschliste stehen. Im Paket Nansen gibt's für 1.450 Euro Aufpreis eine 150 Ah Lithium-Batterie, ein Multimedia-System plus Rückfahrkamera von Pioneer, 16-Zoll-Alufelgen und das Fiat Techno Board.

Mehr Autarkie und Komfort sind ebenfalls möglich. Im Paket 4 Seasons kann man sich für 2.490 Euro Aufpreis unter anderem ein Skyview-Panoramafenster dazubestellen, ein 160-Watt-Solarpanel, eine 3,75-Meter-Markise, Remis-Verdunklung für die Fenster und zwei Outdoor-Sessel.

Westfalia Nansen 600 L (2027): Daten und Preis Länge/Breite/Höhe : 5,99/2,05/2,59 m

: 5,99/2,05/2,59 m Personen : 4

: 4 Zul. Gesamtgewicht : 3,5 t

: 3,5 t Preis: ab 69.490 Euro Westfalia Nansen 640 LS (2027): Daten und Preis Länge/Breite/Höhe : 6,36/2,05/2,59 m

: 6,36/2,05/2,59 m Personen : 2 (3)

: 2 (3) Zul. Gesamtgewicht : 3,5 t

: 3,5 t Preis: ab 72.390 Euro