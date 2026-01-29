Neue Hymer-Marke bringt Preis-Leistungs-Kracher: Corigon CV 65 S unter 60.000 Euro

Ab Frühjahr 2026 bringt Corigon, die neue Marke der Erwin Hymer Group, den Corigon CV 65 S auf den Markt – ein flexibler Campervan für Reisende, die auf Komfort, Stauraum und ein durchdachtes Raumkonzept setzen. Mit 6,36 Metern Länge bietet der CV 65 S mehr Platz als die bisherigen kurzen Modelle.

Der CV 65 S stellt damit eine Weiterentwicklung gegenüber den kürzeren Modellen dar. Der neue Corigon-Camper bietet mehr Raum – ohne an Funktionalität zu verlieren.

Neuer Grundriss: Mehr Platz für Schlaf und Stauraum Der CV 65 S punktet mit einem bekannten Grundriss, der besonders für Paare und kleine Familien eine komfortable Lösung bietet. Die Einzelbetten im Heck sind mit den Maßen 1,92 x 1,08 Meter und 1,84 x 0,86 Meter nicht die längsten, doch für nicht allzu groß gewachsene Menschen höchstwahrscheinlich ausreichend. So bleibt Platz für mehr Wohnraum.

Ein Highlight ist der erweiterte Stauraum im Heck, der mit 73 × 90 × 146 cm viel Platz für Gepäck und Ausrüstung bietet. Der Clou: Durch einen praktischen Klappmechanismus kann ein Teil des Bettes hochgeklappt werden, sodass auch sperrige Gegenstände wie Fahrräder sicher verstaut werden können. Das sorgt für Ordnung und maximalen Komfort.

Komfort in der Küche – großzügige Arbeitsfläche

Corigon Viel Arbeitsfläche auf der Küchenzeile.

Der CV 65 S überzeugt mit einer großzügigen Küchenzeile mit ordentlich Arbeitsfläche, was das Kochen unterwegs angenehm macht. Stirnseitig eingebaut ist der 84-Liter-Kompressorkühlschrank, der ausreichend Platz für frische Lebensmittel bietet. So wird der Camper Van nicht nur zum Reisegefährten, sondern auch zur mobilen Küche für Reisende, die gerne selbst kochen.

Stilvolles Interieur und durchdachte Ausstattung Der Innenraum des CV 65 S besticht durch ein modernes Design: Holzdekor trifft auf weiße Schrankfronten, und der Raum ist so aufgeteilt, dass alles seinen Platz hat. Die Sitzgruppe, das Bad mit Dusche und die Küche sind funktional und schaffen ein harmonisches Gesamtbild. So bleibt der Innenraum trotz kompakter Größe großzügig und bietet viel Bewegungsfreiheit.

Corigon Natürliches Holz, weiße Möbelfronten und die dunkle Arbeitsfläche harmonieren gut miteinander.

Technik und Fahrkomfort – Mehr Leistung für entspannte Reisen Der Fiat Ducato 35 Light Basis bildet die solide Grundlage des CV 65 S, der mit einem 2,2-l-Multijet-Motor (140 PS) oder optional mit einem stärkeren 180-PS-Motor ausgestattet werden kann. Das 8-Gang-Automatikgetriebe sorgt für entspanntes Fahren, und mit zahlreichen Assistenzsystemen wie dem Berganfahrassistenten oder dem Seitenwindassistenten ist der CV 65 S nicht nur komfortabel, sondern auch sicher unterwegs.

Weitere praktische Features sind die elektrische Trittstufe, eine Vorzeltleuchte und Isofix, das für mehr Sicherheit auf Reisen mit Kindern sorgt. Gegen 5.999 Euro Aufpreis kommt ein Aufstelldach mit zwei weiteren Schlafplätzen oben auf den Camper.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Einstieg in die mobile Freiheit Mit einem Preis ab 58.499 Euro bietet der CV 65 S ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für diesen Preis erhalten die Käuferinnen und Käufer ein hochwertig ausgestattetes Modell, das sich sowohl für Paare als auch für kleine Familien eignet und mit durchdachten Funktionen überzeugt.

Corigon-Modelle im Überblick Neben dem neuen CV 65 S umfasst das Corigon-Portfolio weitere Modelle:

CV 55 D (5,40 m): Kompakt und ideal für die Stadt – mit Querbett im Heck und einer praktischen Ausstattung für kurze Reisen.

(5,40 m): Kompakt und ideal für die Stadt – mit und einer praktischen Ausstattung für kurze Reisen. CV 60 D (6 m): Für längere Reisen konzipiert, ebenfalls mit Querbett im Heck – bietet mehr Platz bei vergleichbarem Komfort.

(6 m): Für längere Reisen konzipiert, ebenfalls mit – bietet mehr Platz bei vergleichbarem Komfort. CV 60 S (6 m): Mit Einzelbetten im Heck, ähnlich dem CV 65 S, jedoch ohne den zusätzlichen Stauraum des neuen Modells. Corigon CV 65 S: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,05/2,70 m

6,36/2,05/2,70 m Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Personen: 2 (+2)

2 (+2) Preis: ab 58.499 Euro