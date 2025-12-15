Campingbus LMC Innovan Pure: Clever sparen statt viel zu viel bezahlen

Das Segment der Campingbusse ist hart umkämpft. Die Konkurrenz ist groß, der Wettbewerb kernig. Um hier erfolgreich zu bestehen, muss man mit kostengünstigen Angeboten überzeugen. Denn die Kunden zeigen sich aktuell zurückhaltend, auch wegen zuletzt stetig und massiv gestiegener Preise. Die Antwort von LMC ist eine neue Baureihe namens Innovan Pure, unterhalb der beiden anderen Innovan Modelle und mehr als 10.000 Euro günstiger.

Campingbus auf Citroën-Basis ab 48.990 Euro Bei 48.990 Euro für den Pure 540 geht es los. Zwei weitere Grundrisse komplettieren das Sortiment: der 600 für 49.990 Euro und der 640 für 51.990 Euro. Den Innovan Pure baut LMC in einem Citroën Jumper aus, den eine Preisstufe teureren Innovan dagegen in einem Fiat Ducato. Technisch sind beide fast identisch. LMC verzichtet darauf, beim neuen Basismodell Preislistenkosmetik via Motor-Downgrading zu betreiben. Auch beim Pure sind 140 PS Serie. Damit kommen die meisten Campenden gut aus. Anders als bei Komplettangeboten und Sondermodellen sind weitere Individualisierungen hinsichtlich Komfort (8-Gang-Automatik) und Power (180 PS) möglich.

LMC Gradlinig und mit allen wichtigen Ausstattungskomponenten kommt die Sitzgruppe daher.

Außerdem gibt’s eine Handvoll weiterer Extras fürs Basisfahrzeug, die LMC in drei Paketen zusammenschnürt: dem Chassis-Design-Paket (1690 Euro) unter anderem mit Leichtmetallfelgen, lackiertem Stoßfänger und Lederlenkrad, dem Sicherheitspaket (1190 Euro) mit allen sinnvollen Assistenzsystemen und dem Infotainment-Paket (3490 Euro) mit 10-Zoll-Naviceiver und Klimaautomatik. Wem die Außenfarbe Weiß zu profan ist, dem stehen zwei weitere Lackierungen zu Auswahl: Schwarz Metallic und das helle Expedition Grey.

Innovan Pure: weniger Glanz, viel Funktionalität Zum Basispreis fährt der Innovan Pure mit unlackiertem Frontstoßfänger vor. Das sieht schlicht aus, macht aber funktional keinen Unterschied. Ähnlich verhält es sich mit anderen Details, die den Grundpreis senken helfen: LMC montiert am Pure vorgehängte statt Rahmenfenster, und gestaltet den Möbelbau einfacher mit sichtbaren Pushlocks. Um die Sitzgruppe herum erscheint das neue Modell weniger luftig als beim teureren Innovan, in den viel Licht durch das große Dachfenster über dem Cockpit fällt. Stattdessen hat der Pure dort wie ehedem ein offenes Ablagefach für Jacken, Decken, Campinglampen und anderen Kleinkram. Für Camper, die länger auf Reisen gehen und deshalb mehr Stauraum brauchen, ist das womöglich sogar die praktischere Lösung.

LMC Der Innovan Pure ist relativ günstig, aber auf keinen Fall ein Minimalist. Das zeigt auch die Küche, deren Ausstattung gut ist und keine Wünsche offenlässt, die Campende auf Reisen zu zweit brauchen.

Ein Campingbus, der sich auf die wesentliche Minimalausstattung konzentriert, ist der Innovan Pure nicht. So ist beispielsweise eine Markise bereits im Serienumfang enthalten. Ebenso der Fliegenschutz an der Schiebetür, die Radiovorbereitung, Drehkonsolen für die Vordersitze und Rückfahrwarner. Darüber hinaus ist die Ausstattung praxisgerecht. Kompressorkühlschrank (70 L), Kassettentoilette und die Truma Combi 4 Gasheizung sind grundsätzlich an Bord.

LMC Zwei Grundrisse mit Querbett und einer mit Längsbett: Der Innovan Pure ist innen eher klassisch gestaltet.

Gezielt individualisieren lässt sich der Bus mit dem Pure Paket für 2990 Euro extra, das sinnvoll eine elektrische Trittstufe, die Plisseeverdunkelung fürs Fahrerhaus (statt dem serienmäßigen, aber umständlicher anzubringenden Vorhang), Duscheinrichtung samt Vorhang, ein Badfenster, eine ausdrehbare Tischplatte, Rückfahrkamera, Panoramdachfenster über der Sitzgruppe (statt kleiner Dachhaube), einen beheizten Abwassertank und anderes sinnvoll ergänzt.

Drei Grundrisse von kompakt bis komfortabel Während LMC mit einem fairen Preis überrascht, sind die Grundrisse klassisch: 540 und 600 haben jeweils ein Querbett im Heck, im 6-m-Bus in spürbar breiterer Ausführung. Der 6,36 Meter lange 640 schließlich kann mit dem komfortablen Zugang zu den Einzelbetten sowie dem größten Stauraum überzeugen. Küche und Bad sind an gleicher Stelle mittig links und rechts platziert, mit individuellen Unterschieden in der Gestaltung.