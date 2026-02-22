Luxus-Campingbus mit Heck-Lounge und Atelier-Küche – Vanme Light Arrow für 120 K

So sportlich hat man einen Fiat Ducato als Campingbus selten erlebt: Der Vanme Light Arrow steht exemplarisch für kompromisslose Manufaktur-Umbauten jenseits des Gewöhnlichen.

Während der Ausbau-Spezialist zuletzt mit dem "Niffler" und dem "La Onda" auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter für Aufsehen sorgte, markiert der Ducato hier einen bemerkenswerten Strategiewechsel – und dient überraschend als Fundament für ein ausgesprochen luxuriöses Reisemobil.

Der Vanme Light Arrow steht zum Verkauf Es handelt sich beim Light Arrow um einen Individual-Ausbau für eine Kundin, der bereits einige Jahre zurückliegt. Doch jetzt steht der besondere Campingbus als Gebrauchtfahrzeug zum Verkauf: für gerade einmal um die 120.000 Euro.

Üblicherweise kosten Ausbauten der Manufaktur in dieser Größenordnung mittlere sechsstellige Beträge. Eine einmalige Chance also. InteressentInnen können sich direkt bei der Manufaktur melden. Einen Kontakt finden Sie unter vanme.de/kontakt/.

3,5-Tonnen-Zulassung und 600 kg Zuladung Dank 3,5 Tonnen zugelassenem Gesamtgewicht kommt der Light Arrow auch für jüngere Inhaberinnen und Inhaber eines B-Führerscheins infrage. In der gezeigten Variante wiegt der ausgebaute Ducato-Kastenwagen 2.900 kg, das lässt eine Zuladung von 600 kg für Gepäck und Insassen (abzüglich FahrerIn) übrig.

Zugelassen ist er für bis zu vier Personen, dank zwei Rail-In-Schienen, in denen zwei Einzelsitze flexibel platziert oder zuhause gelassen werden können. Der Schlafbereich ist über ein Dachzelt erweiterbar. Der Aufstieg von Innen ist über die Dachluke im Küchenbereich möglich.

Exterieur: kraftvolles Design und konsequentes Motiv

VANME Der Light Arrow ist kein Camper der sich versteckt.

Bereits der erste Eindruck macht klar, dass dieser Light Arrow kein Serien-Camper sein will: Ein massiver Kuhfänger mit integrierten Offroad-Zusatzscheinwerfern, schwarze Leichtmetallfelgen und eine dynamische Folierung in dunklem Kupfer auf Weiß inszenieren den Van als kraftvolles Statement. Das Leitmotiv "Arrow" (Pfeil) zieht sich dabei konsequent durch das Exterieur-Design und verleiht dem Auftritt eine klare, markentypische Signatur.

Innenraum: Großzügige Heck-Lounge

VANME Sitzgruppen im Heck haben ihren Reiz, besonders wenn der Ausblick stimmt.

Der Grundriss setzt ein weiteres Ausrufezeichen – mit einer großzügigen Sitzgruppe im Heck, die nach wie vor Seltenheitswert hat. Vergleichbare Lösungen finden sich eher selten im Serienausbau, und wenn dann bei Manufaktur-orientierten Ausbauten wie denen von Freedo oder beim Robeta Ares.

Flexible Wohn- und Schlafbereiche

VANME Nachts wird die Sitzgruppe zum geräumigen Bett umgebaut.

Im Light Arrow fungiert diese Lounge tagsüber als kommunikativer Mittelpunkt und verwandelt sich nachts in das Hauptbett. Davor erstreckt sich der Koch- und Waschbereich in einer ungewöhnlichen, fast atelierartigen Anordnung: Zwei kurze Arbeitszeilen liegen sich gegenüber und strukturieren den Mittelgang funktional wie optisch.

Küche: Design trifft Funktion

VANME Die Küche ist zweigeteilt. Das spart Platz und ermöglicht erfinderisch zu werden, zum Beispiel mit den Silvy-Magnethalterungen für Tassen und Gläser.

Eine der Kücheninseln integriert zwei eingelassene Induktionskochfelder flächenbündig in die Arbeitsplatte. Gegenüber befindet sich das Waschbecken sowie durchdachte Abstell- und Organisationslösungen, unter anderem für Silwy-Magnetgläser und -tassen.

Die Unterschränke sind mit Stoff verkleidet und setzen einen wohnlichen Akzent, während der Kühlschrank optisch in die granitähnliche Oberfläche der Arbeitsplatte eingebunden ist – ein Detail, das den hochwertigen, designorientierten Anspruch des Ausbaus unterstreicht.

Sanitärbereich: Granit trifft Edelstahl

VANME Die Dusche ist direkt hinter dem Fahrersitz angesiedelt.

Auch der Sanitärbereich nimmt die markante Granitoptik wieder auf und fügt sich damit stringent ins Materialkonzept ein. Die Duschwanne ist aus Edelstahl gefertigt, die Armaturen präsentieren sich in mattem Schwarz – eine Kombination, die Funktionalität und gestalterischen Anspruch gleichermaßen betont. Eine mobile Trenntoilette ist in die Dusche integriert und wird bei Bedarf entnommen.

Dritter Gurtplatz auf Schienen Der hoch und schmal geschnittene Nassraum befindet sich unmittelbar hinter dem Fahrersitz. Einer der beiden zusätzlichen Sitzplätze, ist auf Schienen vor der Badtür positioniert. Das erfordert im Alltag ein gewisses Maß an Umräumen – ist jedoch der Preis für ein variables Raumkonzept, das bei Bedarf spürbar mehr Bewegungsfreiheit und Nutzfläche schafft.

Blickfang: Deckenverkleidung mit Motiv

VANME Die Decke sticht besonders ins Auge. Sie verleiht dem Interieur eine besondere Dynamik.

Ein prägnanter Blickfang im Light Arrow ist die Decke: Pfeilförmig angeordnete, Nussbaum-furnierte Planken greifen das "Arrow"-Motiv gestalterisch auf und inszenieren eine klare Bewegungsrichtung nach vorn. Integrierte Lichtleisten verstärken diese Dynamik und erzeugen eine lineare, fast fließende Raumwirkung.

Auch bei den Oberschränken setzt der Ausbau auf ein unkonventionelles Konzept. Statt klassischer Klappen kommen textile Lösungen zum Einsatz. Das reduziert das Gewicht signifikant, erhöht die Flexibilität im Handling und unterstützt zugleich den wohnlichen, atelierartigen Charakter des Interieurs.

Fahrerbereich: Luxus in Leder und Alcantara

VANME Das Fahrerhaus ist luxuriös ausgestaltet.

Einen besonders hochwertigen Akzent setzen schließlich die Fahrerhaussitze sowie die Verkleidung des Cockpits. Die Kombination aus Leder und Alcantara verleiht dem Fahrerbereich eine sportlich-elegante Anmutung und schlägt gestalterisch die Brücke zwischen Nutzfahrzeugbasis und luxuriösem Manufaktur-Ausbau.

Energieautarkie: Strom und Diesel statt Gas

VANME Technik und Wasservorräte sind auf eine mittelfristige Autarkie ausgelegt.

In puncto Energieautarkie zeigt sich der Light Arrow sehr konsequent: An Bord befinden sich 200 Ah Lithium-Batterien sowie eine 3-in-1-Lösung von Victron Energy, die Ladegerät, Wechselrichter und Vorrangschaltung vereint. Ergänzt wird das System durch einen Solarladeregler für ein mobiles Falt-Solarmodul, wodurch sich zusätzliche Energie unterwegs gewinnen lässt.

Die Wasserversorgung erfolgt über einen 100 Liter fassenden Frischwassertank. Für Heizung und Warmwasser sorgt eine Truma 6DE Dieselluftstandheizung mit integriertem 10-Liter-Boiler, sodass Heizen und Duschen unabhängig von Landstrom oder Gas möglich sind. Damit ist der Light Arrow ein vollständig gasfreies Campingfahrzeug.