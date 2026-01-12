Massig Stauraum und großes Heckbad: der neue Teilintegrierte Ahorn Camp T 680

Noch ein neuer TI-Grundriss von Ahorn Camp. Häppchenweise präsentiert der Hersteller uns aktuell seine neuen Wohnmobile auf dem aktuellen Renault Master. Mit dem neuen T 680 bringt Ahorn Camp zur CMT 2026 ein teilintegriertes Wohnmobil, das vor allem für Paare und kleine Familien ein Leckerbissen sein soll.

Der Grundriss des Ahorn T 680 überzeugt mit einem innovativen Innenkonzept. Das Basisfahrzeug erfüllt bereits alle kommenden Sicherheitsnormen der EU.

Kompakte Maße, großzügiges Raumgefühl Gänzlich neu ist der Grundriss nicht. Auf 6,46 Meter zeigt der T 640 ein identisches Layout mit Heckbad, face-to-face-Sitzgruppe und Hubbett. Jedoch bietet der neue T 680 deutlich mehr Platz. Mit einer Außenlänge von rund 6,99 Metern bleibt der T 680 unter der beliebten 7‑Meter‑Marke – und bietet innen ein überraschend großzügiges Raumgefühl.

Möglich macht das eine Kombination aus Face-to-Face-Sitzgruppe und einem elektrischen Hubbett, das tagsüber nahezu unsichtbar in der Decke verschwindet. Die Liegefläche misst komfortable 2,00 x 1,50 Meter. Optional lässt sich die Sitzgruppe zu einem weiteren Doppelbett umbauen. So entsteht quasi ein Doppelstockbett für bis zu vier Personen.

Im Vergleich zum Schwestermodell T 640 punktet der T 680 mit einer größeren Sitzgruppe, mehr Ladevolumen in der Heckgarage sowie der breiteren Hubbettmatratze – ein klarer Vorteil für alle, die längere Touren planen oder mit mehr Gepäck reisen.

Die Küche in der Fahrzeugmitte ist kompakt. Dank Zweiflamm-Gaskocher und Spüle sowie mit einem 136-Liter-Kühlschrank beinhaltet sie alles, was man unterwegs benötigt.

Praktisches Heckbad und flexible Nutzung

Ahorn Camp Das geräumige Heckbad über die gesamte Breite.

Ein weiterer Pluspunkt: Das Heckbad in voller Fahrzeugbreite. Das Bad an dieser Stelle in Teilintegrierten unterzubringen, ist ein neuer Trend für 2026 – hier finden Sie noch mehr aktuelle Teilintegrierte mit Heckbad.

Das Heckbad im Ahorn Camp T 680 bietet ausreichend Bewegungsfreiheit, zahlreiche Ablagen und Stauraum. Neben einem großen Schrank mit Ablagefächern gibt es noch einen voluminösen Schrank mit Kleiderstange. Kleidung für längere Touren unterzubringen, sollte also kein Problem darstellen.

Trotz Heckbad bleibt im Ahorn Camp Platz für eine große Heckgarage. Durch Türen auf beiden Seiten haben Reisende guten Zugriff zum Beladen. Camperinnen und Camper können hier sogar ihre Fahrräder durchladen. Praktisch ist der Zugriff vom Innenraum. So müssen sich Reisende beispielsweise nicht komplett anziehen und ums Fahrzeug herumlaufen, wenn sie etwas aus der Heckgarage benötigen.

Im Video sehen Sie eine ausführliche Roomtour des Ahorn Camp T 680:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Moderne Basis: Renault Master der neuen Generation Der T 680 basiert wie alle Modelle der 2026er-Generation auf dem neuen Renault Master. Damit erfüllt das Fahrzeug bereits jetzt die ab Juli 2026 geltenden Anforderungen der EU General Safety Regulation II (GSR II) sowie internationaler Richtlinien zur Cybersecurity und Softwareaktualisierung.

CMT-Premiere und digitale Vorschau Seine Weltpremiere feiert der Ahorn Camp T 680 auf der CMT Stuttgart (17.–25. Januar 2026) am Stand B51 in Halle 1.

Ahorn Camp T 680 Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 6,99/2,32/2,85 m

6,99/2,32/2,85 m Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Basis: Renault Master

Renault Master Personen: 2 (+2)

2 (+2) Preis: ab 61.500