3D-Druck fürs Camping: praktische Helfer, passgenaue Lösungen – und klare Grenzen

Was früher die Modelleisenbahn war, ist heute der 3D-Drucker. Die Geräte wecken bei vielen den Tüfteltrieb – und haben eine riesige Community hervorgebracht: Täglich erscheinen neue Designs für Haushalt, Alltag und eben auch fürs Campen. Gerade unterwegs fallen die kleinen Dinge besonders auf, die nerven oder fehlen: Ein Gegenstand klappert im Schrank, ein Kabel liegt im Weg, eine Abdeckung fehlt, ein Riegel bricht oder eine Halterung müsste exakt an eine bestimmte Stelle passen. Für diese "kleinen großen" Probleme ist 3D-Druck ideal. Gedruckt werden passgenaue Kleinteile, die Komfort und Ordnung verbessern, Reparaturen erleichtern und Sonderlösungen bezahlbar machen – als DIY-Projekt mit eigenem Drucker oder über Dienstleister, die on demand ...