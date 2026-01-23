Ungewöhnlicher Gasherd im Hannes Camper Van 64 mit neuem Design

Nicht nur das Innenraumdesign hat sich verändert, auch der Name scheint neu zu sein. Keine Rede ist mehr vom "Großen Hannes", stattdessen steht fürs Modelljahr 2026 "Hannes Camper Van 64" auf dem Infoschild. Schade, hat doch gerade der Name unter anderem den Charme des Campers ausgemacht. promobil checkt im neuen Modell, ob der Hannes Camper uns trotzdem noch um den Finger wickeln kann.

Kleine, aber feine Details haben sich verändert im Hannes Camper Van 64. Schließlich muss die Optik mit der Zeit gehen. Das Spülbecken in der Küche ist mittlerweile ebenso schwarz wie die Armaturen. Im schwarz-weißen Zweifarbdesign kommt das Waschbecken im Bad daher, welches ab sofort oval statt rund daherkommt. Insgesamt wirkt der Look clean und aufgeräumt.

Innovative Gaskochfelder Die spannendste Neuerung ist vermutlich der Herd mit einem Dynaxo-Dynacook-Kochfeld. Auf den ersten Blick geht das bündige Kochfeld als Induktionsplatte durch. Doch bei dem Glaskeramikkochfeld handelt es sich eigentlich um einen Gaskocher. Das bedeutet: Die zwei Kochfelder mit Sensorsteuerung werden weiterhin mit Gas angetrieben, wie beim klassischen Kocher mit Flammen auch.

Philip Teleu Spannendste Neuerung ist der neue Gasherd.

Campingbus-typisch bleibt der Grundriss. Im Heck des Van 64 steht ein Längsbett, wobei die Liegefläche auf der Beifahrerseite 2026 eine Länge von 1,97 Metern misst. In der Mitte steht die Küche, vorn eine Sitzgruppe und auf dem Dach gibt es ein Aufstelldach für weitere Schlafplätze.

Leichtbaumöbel Zur Serienausstattung gehören Leichtbaumöbel, die mit Air-Ausbautechnologie gefertigt sind, ein Dometic Kompressorkühlschrank mit beidseitig öffnender Tür sowie ein Druckwassersystem mit isoliertem Abwassertank. Für angenehmes Raumklima sorgt eine Truma 4D-Dieselheizung. Die kältebrückenfreie Isolierung mit 25 mm Armaflex unterstützt ganzjährige Nutzung.

Auch bei der Bordelektronik ist der Van umfangreich ausgestattet: Ein Simarine-Bedienpanel sowie ein Caravan-Control-System ermöglichen die einfache Steuerung aller zentralen Funktionen. Navigationssystem, Rückfahrkamera und eine umfangreiche Konnektivität via Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls serienmäßig an Bord.

Der Hannes Camper Van 64 basiert standardmäßig auf dem Citroën Jumper HCV 64 mit einem 103 kW (140 PS) starken Dieselantrieb und einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Optional steht auch der Fiat Ducato mit Automatikgetriebe zur Verfügung.

Hochwertige Ausstattung

Philip Teleu Eine hochwertige Ausstattung macht den Hannes Camper Van 64 aus.

Der Wohnraum verfügt über Seitz-Rahmenfenster mit Verdunklung, Isofix-Befestigungen und eine Sitzgruppe mit Loungefunktion. Weitere Komfortmerkmale wie LED-Innenbeleuchtung, eine hochwertige Markise von Thule sowie ein robustes Leichtbau-Chassis runden das Gesamtpaket ab.

Optional kann der Van unter anderem mit einem Solar-Autarkiepaket (130 Watt Solarpanel, 2.000 W Wechselrichter, 135 Ah Lithium-Batterie), einem MaxxFan im Schlafbereich, Außengasanschluss oder Airlineschienen im Heck erweitert werden. Der Grundpreis liegt bei 81.900 Euro, mit Vollausstattung sind bis zu 101.900 Euro möglich.

Hannes Camper Van 64: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,05/2,58 m

6,36/2,05/2,58 m Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Basis: Citroën Jumper 140 PS, (optional Fiat Ducato)

Citroën Jumper 140 PS, (optional Fiat Ducato) Personen: 2 +2

2 +2 Preis: ab 81.900 Euro