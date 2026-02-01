Markenverzeichnis öffnen
Schickes Design, hochwertige Möbel: Kann der neue Chic C-Line von Carthago überzeugen?

Carthago Chic C-Line I 4.9 LE MB im Test
Kann der neue Chic C-Line mehr als gut aussehen?

Die C-Line ist die wichtigste Baureihe in der Modell-Palette von Carthago. Für das Modelljahr 2026 gibt es eine umfangreiche Frischzellenkur für das Erfolgsmodell, von der besonders die Sprinter-Varianten profitieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
Frontansicht, Carthago Chic C-Line, Wohmobil, Camping
Foto: Ingolf Pompe

Wenn ein Hersteller seinen Bestseller überarbeitet, sind die Erwartungen groß. Deshalb wurde der Carthago-C-Line-I-Testwagen mit Spannung erwartet. Denn zum Modelljahr 2026 hat der Hersteller aus Aulendorf gründlich Hand an die Modelle gelegt.

Am meisten profitieren die sechs Grundrisse auf Mercedes-Basis von der Modellpflege. Denn während die drei Ducato-Modelle "nur" den neuen Möbelbau mit dem wohlklingenden Namen Essenza und das neue Innendesign in den zwei Stilwelten Amalfi oder Cortina bekommen, spendiert Carthago den Sprinter-Grundrissen auch ein komplett neues Kleid. Kenner der Marke sehen sofort, dass es an das Design der schon Anfang 2025 neu aufgelegten E-Line-Modelle angelehnt ist. Mit der tief heruntergezogenen Frontscheibe und der ...