Schickes Design, hochwertige Möbel: Kann der neue Chic C-Line von Carthago überzeugen?

Wenn ein Hersteller seinen Bestseller überarbeitet, sind die Erwartungen groß. Deshalb wurde der Carthago-C-Line-I-Testwagen mit Spannung erwartet. Denn zum Modelljahr 2026 hat der Hersteller aus Aulendorf gründlich Hand an die Modelle gelegt.

Am meisten profitieren die sechs Grundrisse auf Mercedes-Basis von der Modellpflege. Denn während die drei Ducato-Modelle "nur" den neuen Möbelbau mit dem wohlklingenden Namen Essenza und das neue Innendesign in den zwei Stilwelten Amalfi oder Cortina bekommen, spendiert Carthago den Sprinter-Grundrissen auch ein komplett neues Kleid. Kenner der Marke sehen sofort, dass es an das Design der schon Anfang 2025 neu aufgelegten E-Line-Modelle angelehnt ist. Mit der tief heruntergezogenen Frontscheibe und der ...