Kompakter Querbett-Grundriss: der neue Benimar Tessoro T443 schließt die Lücke

Der spanische Hersteller Benimar erweitert seine erfolgreiche Tessoro-Baureihe um ein kompaktes Querbett-Modell. Der neue T443 schließt eine Lücke im Programm – und richtet sich gezielt an Paare, die weder auf Kuschelkomfort noch auf Wohnraum verzichten wollen.

Die Lücke im Programm Einzelbetten im Heck – das ist seit Jahren der Lieblingsgrundriss deutscher Wohnmobilkäufer. Die jährliche promobil-Leserbefragung bestätigt es regelmäßig: Hierzulande sind Modelle mit Einzelbetten die unangefochtenen Favoriten. Doch nicht jedes Paar will getrennt schlafen. Das Querbett – ein Klassiker unter den Bettkonstellationen im Wohnmobil – hat nach wie vor seine Fans.

Das Problem bisher: Wer in der Tessoro-Baureihe ein Querbett wollte, musste zum T444 greifen – mit stolzen 7,43 Metern Länge. Das kompaktere Modell T425 hat Stockbetten im Heck. Der neue T443 schließt genau diese Lücke: ein Querbett-Teilintegrierter für alle, denen der T444 zu groß und Einzelbetten schlicht zu einsam sind. Vielleicht auch ein Zugeständnis an den südeuropäischen Heimatmarkt, wo das klassische Doppelbett traditionell stärker nachgefragt sein dürfte.

Cleverer Grundriss ohne Kompromisse Der Grundriss des T443 folgt einem bewährten Rezept – nur eben kompakter als beim großen Bruder. Im Heck thront das Querbett. Davor findet das Bad mit separater Dusche Platz, gegenüber liegt die Küche mit Herd und Spüle.

Philip Teleu Trotz kompakter Maße baut Benimar sogar eine L-Sitzbank ein.

Der Clou: Trotz der kürzeren Außenlänge spart Benimar nicht an der Sitzgruppe. Die Kombination aus L-Bank und Längsbank bleibt erhalten und bietet damit echten Wohnkomfort – auch bei Regentagen oder wenn abends Gäste am Tisch sitzen. Apropos Gäste: Das serienmäßige Hubbett über der Sitzgruppe erweitert das Schlafplatzangebot auf vier Personen. Ideal für Paare, die gelegentlich Enkel oder Freunde mitnehmen möchten. Optional können sogar bis zu fünf Personen mitreisen, dann kann vermutlich die Sitzgruppe noch zu einem weiteren Schlafplatz umgebaut werden.

Das Querbett dürfte ähnliche Maße wie beim T444 aufweisen – also rund 1,98 × 1,40 m. Das Hubbett misst bei den Tessoro-Modellen üblicherweise etwa 1,91 × 1,40 m.

Sonderausstattung Storm Line Mit der neuen Storm Line bietet Benimar erstmals eine optisch aufgewertete Designlinie innerhalb der Tessoro-Baureihe an. Die Sonderausstattung setzt auf einen betont robusten, an SUVs und Overlanding-Fahrzeuge angelehnten Auftritt – ohne dabei technisch vom bewährten Tessoro-Konzept abzuweichen.

Die wichtigsten Merkmale der Storm Line:

Markanter Frontauftritt mit Ford-"Raptor"-Grill (angelehnt an die Ford Transit Trail-Version)

mit Ford-"Raptor"-Grill (angelehnt an die Ford Transit Trail-Version) Graue bzw. anthrazitfarbene Fahrerhauslackierung

Erstmals eingefärbte GFK-Seitenwände – eine Premiere für Benimar, die die Storm Line optisch klar von den regulären Tessoro-Modellen absetzt

– eine Premiere für Benimar, die die Storm Line optisch klar von den regulären Tessoro-Modellen absetzt Spezielle Felgen im Offroad-Look Die Storm Line ist dabei weniger ein technisches Upgrade als vielmehr eine Lifestyle-Interpretation des Tessoro. Technisch bleibt alles beim Bekannten: Ford Transit als Basis, elektrisches Hubbett, Dieselheizung, Solar und Ladebooster. Benimar reagiert damit auf den anhaltenden Trend zu Adventure-Optik und dunklen Exterieurfarben – viele Hersteller bieten inzwischen ähnliche Trail- oder Offroad-Editionen an.

Philip Teleu Schicker Look in der Storm Line.

Die Tessoro-Baureihe: Ausstattung auf einen Blick Unabhängig vom Grundriss profitieren alle Tessoro-Modelle von einer umfangreichen Serienausstattung, die Benimar als eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse der Klasse bewirbt.

Basis und Antrieb Wie alle Tessoro-Modelle basiert auch der T443 auf dem Ford Transit mit 2,0-Liter-Dieselmotor (Euro 6). Serienmäßig leistet der Motor 130 PS, optional stehen 170 PS zur Wahl. Zahlreiche Assistenzsysteme sind beim Ford ebenfalls schon an Bord.

Neuheiten 2026 Für die aktuelle Modellsaison hat Benimar die Tessoro-Baureihe aufgefrischt:

Neuer Kompressor-Kühlschrank: 150 Liter Volumen inklusive Gefrierfach – serienmäßig

150 Liter Volumen inklusive Gefrierfach – serienmäßig Überarbeitetes Interieur: Neutrale Farbtöne mit farblichen Akzenten für ein modernes Ambiente

Neutrale Farbtöne mit farblichen Akzenten für ein modernes Ambiente Griffe statt Push-to-open: An den Schrankklappen kommen nun klassische Griffe zum Einsatz Serienmäßige Highlights Elektrisches Hubbett (bei anderen Marken oft Aufpreis)

Flache Premium-Fenster

Dieselheizung (gasfreies Heizen)

Holzfreier Aufbau (unempfindlich gegen Feuchtigkeit) Tanksystem Frischwasser: 100 Liter

Abwasser: 105 Liter Preis Den Benimar Tessoro T447 gibt es ab 66.990 Euro. Wer sich für die Storm Line Edition entscheidet, muss noch einmal 11.980 Euro drauflegen.

Benimar Tessoro T443: Daten und Preis Basis: Ford Transit, 2,0-Liter-Diesel, 170 PS, Euro 6

Ford Transit, 2,0-Liter-Diesel, 170 PS, Euro 6 Maße (L × B × H): 6,99 × 2,30 × 2,89 m

6,99 × 2,30 × 2,89 m Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis: ab ca. 66.990 Euro