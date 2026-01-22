Günstige Camper-Vibes auf der CMT 2026: Forster Vibe 2.0 Sondermodell

Auf der CMT 2026 in Stuttgart stellt Forster mit dem Vibe 2.0 eine Sonderedition seines beliebten Vans vor, die auf dem bekannten Grundriss 636 basiert. Der Vibe 2.0 punktet mit zahlreichen praktischen Neuerungen und einem attraktiven Preis von 59.490 Euro, was ihn besonders für Einsteiger im Camper-Bereich interessant macht.

Schon im vergangenen Jahr präsentierte Forster eine Vibe-Edition. Der Vibe 2.0 ist nun die Weiterentwicklung davon.

Kompakte Raumaufteilung und flexible Nutzung Der Forster Vibe 2.0 nutzt den Grundriss 636, der eine effiziente und flexible Raumnutzung ermöglicht. Im Heck befinden sich zwei Einzelbetten. Durch zwei Zusatzpolster lassen sich die Betten zu einer großen Liegefläche verbinden. Mit einer Länge von bis zu 1,92 Metern bieten sie ausreichend Platz für eine erholsame Nachtruhe.

Der Sitzbereich im vorderen Teil des Fahrzeugs ist funktional und kompakt. Praktisch ist die klappbare Tischplatte, was den Zugang zur Sitzbank erleichtert. Der Innenraum setzt auf helle Holzton-Oberflächen und weiße Oberschrankklappen, die für eine moderne, freundliche Atmosphäre sorgen.

Praktische Neuerungen für mehr Komfort

Ingolf Pompe Im Bad des Vibe 2.0 gibt es eine Schwenkwand.

Eine der wichtigsten Neuerungen im Vibe 2.0 ist der Waschraum, der mit einer schwenkbaren Duschwand ausgestattet ist. Diese clevere Lösung spart nicht nur Platz, sondern bietet auch mehr Bewegungsfreiheit in der Dusche. Das Wasser perlt an der Duschwand ab. Umgeklappt zeigt der Toilettenraum mit natürlicher Holzverkleidung dann etwas mehr Charakter. Außerdem haben Campende hier Zugriff aufs Fenster.

Die 4-kW-Heizung sorgt für angenehme Temperaturen, selbst bei kühleren Außentemperaturen. Durch die effiziente Isolierung und die rahmenbündigen Fenster wird der Vibe 2.0 zu einem gemütlichen Camper für jede Jahreszeit.

Exklusive Ausstattung und frisches Design Optisch zieht der Vibe 2.0 mit einer silbergrauen Metallic-Lackierung und orangefarbenen Außendekoren die Blicke auf sich. Der sportliche Look wird durch die hellgrauen Exklusiv-Polster im Innenraum ergänzt, die mit farbigen Zierstreifen harmonisch abgesetzt sind. Diese Details tragen zu einem modernen und ansprechenden Design bei.

Ansonsten ist der Vibe 2.0 mit einer Markise, Automatikgetriebe und einem DAB-Radio mit Lenkradbedienelementen gut ausgestattet. Das Travel-Line-Paket rundet die Ausstattung ab und macht den Van bereit für vielfältige Reisen.

Forster Vibe 2.0: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 6,36/2,05/2,65 m

6,36/2,05/2,65 m Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Personen: 2

2 Preis: ab 59.490 Euro