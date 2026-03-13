Schnäppchen- oder Fehlalarm?! Frankia zeigt Luxus-Wohnmobile auf Fiat als "Final Edition"

Wohnmobil-Hersteller Frankia verabschiedet sich von zwei Kult-Baureihen – F-Line und Titan – und schickt sie mit einer letzten, luxuriösen Edition in den Ruhestand. Das Besondere? Diese Modelle sind kein Abschied, sondern ein Upgrade. Mehr Ausstattung, mehr Platz, mehr Komfort – und das zu einem Preis, der staunen lässt.

Die letzten Fahrzeuge ("Last Edition") dieser Baureihen auf Fiat-Ducato-Basis eignen sich für alle, die keine Lust auf versteckte Ausstattungskosten haben. Hier können Sie checken, ob es sich auch für Sie rechnet, hier zuzuschlagen.

Drei Fiat-Ducato-Modelle als Sonder-Edition Drei Modelle, zwei aus der F-Line und eines aus der Titan-Baureihe, hat Frankia im Programm. Der I 640 SD bietet Hotelbett-Feeling auf 6,4 Metern, der I 740 GD eine riesige Garage für E-Bikes, und der I 790 GDW Titan glänzt mit Bugausbau statt Hubbett.

Der Frankia Final Edition I 640 SD ist kompakt, aber ohne Kompromisse.

Ingolf Pompe

Der Integrierte eignet sich für Paare, die ein handliches Wohnmobil suchen, das Luxus bietet. Mit nur 6,4 Metern Länge passt es in enge Gassen, fühlt sich aber dank cleverer Raumaufteilung viel größer an. Highlights: elektrisches Hubbett (optional sogar als Duo-Bett) und ein abgetrenntes Luxus-Heckbad mit mehr Stauraum als in vielen größeren Modellen.

Preis : 139.990 Euro – 7.000 Euro gegenüber Einzeloptionen

: 139.990 Euro – 7.000 Euro gegenüber Einzeloptionen Serienausstattung: Alde-Heizung, 320-Ah-Lithium-Batterie, 220-W-Solar und Induktionskochfeld. Der Frankia Final Edition I 740 GD bietet Platz für Familie und Hobbys.

Frankia

Dieser Integierte ist ein Familienfreund oder Paartraum mit Extra-Platz. Zwei Einzelbetten (1,95 m und 2,00 m) garantieren erholsame Nächte, während die 1,24 m hohe Garage E-Bikes, Skiausrüstung oder sogar einen kleinen Motorroller schluckt. Optional gibt’s eine Face-to-Face-Sitzgruppe ohne Aufpreis – für ein offeneres Raumgefühl.

Preis : 149.990 Euro – 14.000 Euro Ersparnis gegenüber Einzeloptionen

: 149.990 Euro – 14.000 Euro Ersparnis gegenüber Einzeloptionen Serienausstattung: Klimaautomatik, Rückfahrkamera und alles, was das Camper-Herz begehrt. Der Frankia Final Edition I 790 GDW Titan bringt viel Luxus auf 7,9 Metern unter.

Frankia

Er ist ein Luxus-Liner für Paare, die maximalen Komfort suchen. Mit Face-to-Face-Sitzgruppe, größtem Bad der Serie und Bugausbau statt Hubbett fühlt es sich an wie eine kleine Wohnung. Die 5,5-Meter-Markise und Teilleder-Sitze unterstreichen den Premium-Anspruch.

Preis : 166.990 Euro – 10.000 Euro gegenüber Einzeloptionen

: 166.990 Euro – 10.000 Euro gegenüber Einzeloptionen Serienmäßig: Alde-Heizung, 320-Ah-Lithium und 220-W-Solar. Die Ausstattung der Frankia Final Edition Die Frankia Final Edition ist kein gewöhnliches Auslaufmodell, sondern ein Sonderpaket mit echten Vorteilen. Die einzig optionale Ausstattung ist das Duo-Bett im 640er. Gegen Aufpreis lässt sich die Sitzgruppe zu einem zweiten, großen Bett (192 x 200 cm) umbauen. Perfekt für Familien oder für Paare, die gerne getrennt schlafen.

Frankia Der Frankia Titan bietet neben der Küchenzeile eine großzügige Duschkabine.

Die Wohnmobile bieten viel Komfort: Ob Face-to-Face-Sitzgruppe für gemütliche Abende oder Teilleder-Sitze, die sich anfühlen wie Business-Class – hier fühlt man sich sofort wohl.

Die 5,5-Meter-Markise mit Beleuchtung macht die Parzelle zum Wohnzimmer. Die Rückfahrkamera erleichtert das Parken und Rangieren in engen Gassen oder auf dem Stellplatz.

Autarkie-Pakete inbegriffen Die Final-Editon-Fahrzeuge haben Autarkie pur an Bord. Mit 320-Ah-Lithium-Batterie und 220-W-Solar sind Sie eine Woche unabhängig – kein Landstrom nötig. Die Alde-Warmwasserheizung hält selbst bei -10°C warm, während ThermoGuard Plus für ganzjährigen Schutz sorgt.

Das ist übrigens nicht die erste Final Edition von Frankia. Bereits Ende vergangenen Jahres hat die Marke den Frankia Platin als Final-Edition vorgestellt – mit großem Autarkie-Paket an Bord.